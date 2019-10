Deze uitvinding moet ervoor zorgen dat stekkerauto's in tien minuten opgeladen kunnen worden

De elektrische auto zou vele harten stelen als laden net zo snel ging als benzine tanken. Zo ver is het nog niet. Je moet hem thuis al gauw acht uur aan het stopcontact hangen. Met een snellader, die hier en daar langs de snelweg staat, ben je in een half uur klaar. Maar dan moet je wel een elektrische auto hebben die dat aankan.

Elektrisch rijden is tot nu toe vooral goed plannen van de rit, of geduld hebben tijdens het opladen van de accu. Een groep ingenieurs lijkt een methode te hebben gevonden om de laadtijd in te korten tot tien minuten. Ze werken aan Pennsylvania State University in de VS. Onder leiding van Chao-Yang Wang vonden de ingenieurs een ei van Columbus.

Zo’n lithiumbatterij, waarop auto’s en vele andere apparaten draaien, oogt simpel maar herbergt ingewikkelde chemische en fysische processen. En die raken verstoord als je er heel snel veel energie in probeert te stoppen. Die verstoring kun je voorkomen door de batterij te laden bij een hogere temperatuur. Bij 60 graden gaat het prima, zagen de ingenieurs.

Maar als je een batterij gaat verwarmen legt die snel het loodje. Dat weten deze ingenieurs te voorkomen door niet de hele batterij te verwarmen maar alleen het inwendige, met een piepklein verwarmingselementje van nikkelfolie. Het nikkelfolie brengt de temperatuur even naar 60 graden, waarna de batterij in tien minuten vollaadt, zonder schade.

Dit kan bij bestaande batterijen worden toegepast, schrijven ze in Joule. Het zal de batterijen nauwelijks zwaarder maken en slechts een half procent duurder, beloven ze. De superbatterijen zijn voorlopig nog niet op de markt. Dus hou uw geld nog even vast, of beleg het in nikkel.

