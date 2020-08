Deze robotkever van 88 gram kan de mens in toekomst een handje helpen

De kever op de foto rechtsboven oogt best groot, maar hij is nauwelijks anderhalve centimeter lang en weegt maar 88 milligram. Het is een robot, RoBeetle genaamd. En hij kan lopen, zonder verbonden te zijn met enige externe energiebron of besturing. De Amerikaanse ingenieurs, die hem onder leiding van Xiufeng Yang bouwden, presenteren RoBeetle trots in vakblad Science Robotics, omdat hij de grenzen verlegt in het veld van de mircorobots.

Er wordt veel gewerkt en gesleuteld aan robots die zo groot zijn als een insect. Die zouden in de toekomst belangrijk werk kunnen doen op plaatsen waar de mens niet kan komen, zoals het binnenste van een brug of gebouw of de puinhopen na een ramp. En wie weet kunnen ze de bevruchting van bloemen en gewassen op zich nemen als de laatste bij door de mens is gedood.

Maar microrobots hebben nog een lange weg te gaan willen ze de prestaties van insecten enigszins benaderen. In veel ontwerpen zitten ze nog vast aan een externe energiebron of een besturing. Of ze moeten een batterij meetorsen die zwaar is en weinig vermogen levert.

Toch indrukwekkend

RoBeetle slaat een heel andere weg in. Hij heeft brandstof bij zich: methanol. En een katalysator, die die methanol omzet. Daarbij komt warmte vrij. En over zijn rug loopt een bijzondere draad, die door die warmte samentrekt, zoals de spier van een echt insect. Daardoor gaan de voorpoten naar voren en zet RoBeetle zijn volgende stap in.

Het ingenieuze van RoBeetle is dat dit proces zichzelf controleert. Want zodra zijn spier samentrekt zet die niet alleen de voorpoten in gang, maar draait ook de brandstoftoevoer dicht, waardoor de spier weer uitzet en dus de voorpoten intrekken en de stap afmaken. Hier komt geen elektronica aan te pas. Dit puur mechanische proces dat zich zelf controleert, gaat terug op principes die ingenieurs al eeuwen kennen. Het is mechanica die de stoommachine in staat heeft gesteld de industriële revolutie te ontketenen, maar dan toegepast in een keverrobot van 88 milligram.

En hoewel RoBeetle nog geen nuttig werk kan doen, hij laat zien dat het werkt. Het gaat langzaam, maar voor zo'n eersteling is zijn snelheid toch indrukwekkend: bijna 3 meter per uur.

Lees ook:

Kan de robot ons menselijker maken?

In een van haar werken gaat de Amerikaanse kunstenares Stephanie Dinkins in gesprek met Bina48.