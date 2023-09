Deze AI is getraind om meer op een echt brein te lijken. Het resultaat maakt indruk

Een experiment verkent de zwaktes van netjes geordende systemen en laat een computernetwerk zijn eigen gang gaan.

In de natuur komt kracht uit diversiteit, of het nu het menselijk brein is of een ecosysteem. Dus waarom zijn kunstmatige intelligenties zo relatief eenvormig? Met die vraag ging een team van North Carolina State University aan de slag.

Een gangbare kunstmatige intelligentie is een neuraal netwerk, opgebouwd uit kunstmatige neuronen die onderling miljarden verbindingen kunnen aangaan. Zo’n netwerk is vaak opgebouwd uit verschillende lagen, maar binnen zo’n laag zijn de neuronen doorgaans dezelfde. Dat leidt tot statische netwerken. Je kunt ze trainen om goed te worden in een taak, tegenwoordig kunnen ze dat vaak grotendeels zelf. Maar als het systeem eenmaal is geoptimaliseerd voor die taak, kun je er weinig anders meer mee.

Het team uit North Carolina wilde die ‘rigide regels’ eens loslaten en iets uitproberen dat meer lijkt op hoe berekeningen in de natuur worden uitgevoerd. “Ons echte brein heeft meer dan één type neuroon”, legt natuurkundige William Ditto uit namens het onderzoeksteam. “Dus wij gaven onze kunstmatige intelligentie de mogelijkheid om naar zichzelf te kijken en te beslissen of de samenstelling van het neurale netwerk moest worden aangepast. Het systeem kreeg de controleknop voor het eigen brein.”

Vervolgens kon er getraind worden. De onderzoekers gebruikten een standaard dataset waarbij het netwerk plaatjes met daarop vervormde cijfers moest leren herkennen. Het kon een poging doen om de taak uit te voeren. Vervolgens kon het evalueren hoe goed het scoorde en zichzelf aanpassen. Dat kon door meer gewicht toe te kennen aan bepaalde functies, door meer neuronen toe te voegen en door meer te variëren in de neuronen; het systeem mocht het zoveel mogelijk zelf uitzoeken. Bij elke evaluatie opteerde het netwerk voor meer diversiteit boven meer rekenkracht van hetzelfde.

Chaos verslaat eenheidsworst

En terecht, zo bleek. Waar een homogeen neuraal netwerk een score haalden van 57 procent juiste interpretaties, wist het diversere netwerk de 70 procent aan te tikken. En hoe complexer en chaotischer de taak die de kunstmatige intelligentie kreeg, hoe groter het verschil. De netwerken moesten bijvoorbeeld ook modelleren hoe een ster zich binnen een sterrenstelsel beweegt, met alle krachten die daar tegelijk op inwerken. Dat deed het diverse netwerk tot wel tien keer beter dan de homogeen opgebouwde variant, stelt Ditto in een toelichting op het onderzoek, dat in vakblad Nature verscheen.

De resultaten sluiten aan bij eerdere bevindingen in wat biomimicry is gaan heten, het uitgangspunt waarbij kunstmatige systemen worden gebaseerd op processen die je in de natuur ziet. De onderzoekers vergelijken hun resultaten dan ook met de akkerbouw, waar een monocultuur vaak kwetsbaar is. Hun diverse neuraal netwerk is als een divers beplante akker.

Dat heeft niet alleen het directe voordeel van betere prestaties. Het feit dat het netwerk zelf opteerde voor diversiteit, en het bestuderen van de keuzes die het daarbij maakte, kan ons ook nieuwe dingen leren over hoe diversiteit in de natuur werkt, denken de onderzoekers. Het zou kunnen dat hoe meer het netwerk zijn eigen gang kan gaan, hoe meer het op natuurlijke processen gaat lijken.

