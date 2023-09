De zomer van 2023 is er een voor de recordboeken

In de maanden juni, juli en augustus, voor meteorologen de noordelijke zomer, was de oppervlaktetemperatuur op aarde gemiddeld 16,77 graden Celsius. Dat becijferde het Europese klimaatbureau Copernicus op basis van data van satellieten en weerstations.

Een gemakkelijk getal om te bevatten is het niet. Het klinkt frisjes, maar in dit gemiddelde is dus alles meegenomen. Het zuidelijk halfrond, waar het juist winter was, de koudere nachten, de temperatuur op de polen. Zo bezien is het nogal warm. Dat wijst ook een historische vergelijking uit die teruggaat tot 1940; het is een record in zijn soort.

Er moet een jaar het warmste zijn, en dat er klimaatrecords sneuvelen is de laatste jaren gebruikelijk. Zo waren 2016 en 2019 onlangs ook al voor even het warmste. Maar de manier waarop 2023 die ‘concurrentie’ naar de kroon steekt is uitzonderlijk. 2019 was ongeveer een dertigste van een graad Celsius warmer dan 2016. Het lopende jaar doet daar maar liefst bijna 3 tienden bovenop. Een enorme uitschieter.

Warme zee

De hoge temperaturen vertaalden zich niet direct in een warme zomer in Europa. In die ranglijst moet 2023 genoegen nemen met plek vijf, nog wel fors boven het gemiddelde. De warmte zat hem deze zomer eerder in de zee. Sommige metingen van uitschieters in de noordelijke Atlantische Oceaan braken wel records.

Volgens Samantha Burgess van Copernicus is het einde van alle records nog lang niet in zicht. “We zullen klimaatrecords en een toename van extreme weersverschijnselen blijven zien, met gevolgen voor de samenleving en ecosystemen, totdat we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen”, waarschuwt ze.

2023 maakt volgens dezelfde maatstaf van gemiddelde oppervlaktetemperatuur ook kans het warmste jaar ooit gemeten te worden, zegt Burgess. Nu is dat nog 2016, maar het verschil is een honderdste van een graad. De komende vier maanden zullen dat uitwijzen.

