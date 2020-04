De zomer bevrijdt ons wel van het nieuwe coronavirus? Reken er maar niet op

Gaat de zomer ons bevrijden van het nieuwe coronavirus? De Amerikaanse president Donald Trump sprak regelmatig zijn vertrouwen in een goede afloop uit. En hij niet alleen, ook zijn voornaamste adviseur op dit gebied, de immunoloog Anthony Fauci zei vorige week nog dat de epidemie door de oplopende temperaturen zou kunnen afvlakken.

Reken daar maar niet op, zegt de NAS, de Amerikaanse academie van wetenschappen. In een deze week verschenen rapport heeft een groep deskundigen van de NAS de wetenschappelijke studies hierover, samen met nog lopend onderzoek, beoordeeld. Conclusie: uit laboratoriumstudies blijkt weliswaar dat het virus zich bij een hogere temperatuur of luchtvochtigheid minder goed verspreidt, maar er spelen zoveel andere factoren mee, dat die uitkomsten weinig zeggen over de echte wereld.

Sterker nog, die echte wereld spreekt het laboratoriumwerk tegen. Hoewel het virus zich vooral in gematigde streken manifesteert, houdt het ook huis in warmere landen, zoals Australië of Iran. Veel studies over het verband tussen verspreiding en klimaat spreken elkaar ook tegen, zegt Martin Grobusch, hoogleraar tropische geneeskunde van het Amsterdam UMC. “Wij wetenschappers zouden liegen als wij beweerden dat wij dit virus en zijn verspreiding op dit moment al volledig begrijpen.”

‘Als we denken dat de zomer ons gaat helpen, maken we een grote fout’

Natuurlijk, veel verkoudheids- en griepvirussen hebben een seizoensritme. De griep heerst in de winter en verdwijnt in het voorjaar. Grobusch: “Maar dat geldt hier, in streken waar je duidelijke seizoenen hebt. Dat zien wij rond de tropen niet zo duidelijk. Daar kennen die infecties die regelmaat niet.”

Dat seizoenspatroon heeft hier pas kunnen ontstaan toen een groot deel van de bevolking een zekere immuniteit had tegen deze virussen. “Nu is iedereen onbeschermd en raast het virus de komende maanden nog als een wilde rond. En laat het zich waarschijnlijk niet door klimatologische omstandigheden afremmen. De enige manieren om het een halt toe te roepen zijn maatregelen als handenwassen en social distancing.”

Zo is het ook met die andere virussen gegaan. De Spaanse griep, die een eeuw geleden huishield en naar schatting 50 miljoen levens eiste, begon in de zomer en trok zich de eerste jaren ook nauwelijks iets van seizoenswisselingen aan. Pas toen een groot deel van de mensheid met het virus in aanraking was gekomen, begonnen veranderingen van temperatuur een rol te spelen. En dan nog, zegt Grobusch. “Wij weten niet of dit coronavirus zich over een paar jaar in die regelmaat zal schikken.”

De rol van de zomer is niet de vraag van de dag, besluit hij. “Die is of wij het virus weten te beteugelen. En wanneer wij over een vaccin beschikken. Als we denken dat we de teugels kunnen laten vieren, omdat de zomer ons gaat helpen, maken we een grote fout. Dan zal het virus ons nog een harde les leren.”