De worm dirigeert de sprinkhaan naar de plas

De paardehaarworm begint zijn bijzondere levensloop als larve in het water. Daar verschaft hij zich toegang tot het lijf van een insect. Goede kans dat dat insect wordt genuttigd door een bidsprinkhaan, waarmee de larve van de paardehaarworm de sprong van water naar land heeft gemaakt. In het lijf van de bidsprinkhaan groeit hij op tot een volwassen worm.

Maar om zich voort te planten moet die worm terug naar het water. Lijkt onmogelijk, maar deze vernuftige parasiet krijgt de bidsprinkhaan zo ver dat die in het water springt, waarna de worm het lijf van zijn gastheer kan verlaten.

In het water springen doet de bidsprinkhaan normaal niet. En hoe de worm hem zo ver krijgt was lang een raadsel. Onderzoekers van de Kobe-universiteit in Japan hebben nu aangetoond dat licht hier de sleutel is. En met name de polarisatie van licht, laten ze zien in vakblad Current Biology.

Gepolariseerd licht

Het licht dat van de zon komt kun je zien als een golf, die bestaat uit trillingen in alle richtingen. Een zonnebril laat trillingen in slechts één richting door en houdt de rest tegen; je krijgt gepolariseerd licht.

Polarisatie treedt ook als licht wordt weerkaatst door een materiaal of oppervlak. Zoals het oppervlak van het water waar de paardehaarworm heen wil. Bidsprinkhanen behoren tot de dieren die polarisatierichting van licht kunnen zíen. En de parasiet manipuleert zijn gastheer zo dat die een voorkeur krijgt voor het gepolariseerde licht van het wateroppervlak en een duik neemt.

Hoe de paardehaarworm dat precies voor elkaar krijgt, is nog niet duidelijk. Maar de Japanse onderzoekers toonden in het lab én in het veld aan dat bidsprinkhanen die zijn geïnfecteerd met de worm die voorkeur voor gepolariseerd licht hebben, en hun niet-geïnfecteerde soortgenoten niet. Daarom gaan ze op dat water af.

De duik hoeft voor de bidsprinkhaan overigens niet fataal te zijn. In veel gevallen kan die, nadat de worm uit zijn lijf is gekropen, het water weer uit en nog maanden verder leven.

