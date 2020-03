De wetenschap draait op volle toeren, maar wapens in de strijd tegen het coronavirus levert dat nog niet op

Het nieuwe coronavirus zou door de lucht afstanden van vier tot vijf meter kunnen overbruggen. Twee keer zoveel als wat volgens veel richtlijnen een veilige afstand is. Chinese onderzoekers uit Hunan berichtten deze week over een besmet persoon, die in een bus meerdere passagiers infecteerde. In de bus was airconditioning, schreven ze in vakblad Practical Preventive Medicine. “Daardoor ontstaan er luchtstromingen die de uitgeproeste waterdruppeltjes met virus veel verder dragen dan mogelijk werd geacht.”

Het was niet de enige wetenschappelijke studie over Sars-Cov-2. De epidemie heeft veel onderzoek gegenereerd; het gevolg is een stroom aan artikelen. Een greep uit de oogst van afgelopen week. Anders dan veelal werd aangenomen zijn ook kinderen bevattelijk voor het virus. Een groep Chinese onderzoekers uit Shenzhen liet zien dat kinderen net zo vaak besmet raken, maar zelden echt ziek worden. Amerikaanse epidemiologen rekenden maandag voor dat de gemiddelde incubatietijd ruim vijf dagen is, maar dat bij 1 procent van de geïnfecteerden de ziekte zich pas na veertien dagen openbaart.

Voor Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie aan het UMC Groningen, verandert dit soort studies niet veel aan het beeld van deze corona-epidemie. “Het lijkt in veel opzichten op een griepepidemie. Of het ernstiger wordt, weten we nog niet. Daarvoor is nog te veel onduidelijk.”

De studies krijgen veel aandacht, omdat de epidemie in de belangstelling staat. De uitkomst van één studie is echter nog geen wetenschappelijke waarheid. Pas als het resultaat een paar keer is bevestigd, wordt het in het grote boek bijgeschreven. “Neem die studie over de veilige afstand. Het kan natuurlijk altijd dat hoestdruppels een keer vijf meter overbruggen, maar we weten van luchtweginfecties dat twee meter een redelijk veilige afstand is.”

Maken we ons bij een griepgolf druk om twee of vier meter als veilige afstand?

Hij vergelijkt het met de griepepidemie van twee jaar geleden. Toen werden in Nederland 900.000 mensen besmet, belandden er 160.000 in het ziekenhuis en overleden 9500 mensen aan de griep. “Het overlijdensrisico van dit coronavirus is voor gezonde mensen van onder de vijftig heel laag. Ook bij de griepepidemie waren de slachtoffers veelal ouderen en zwakkeren. Ook toen konden de meeste mensen thuis uitzieken. Ik wil de corona-epidemie niet bagatelliseren, maar we moeten ook niet overdrijven. Was er toen iemand die zich druk maakte om twee of vier meter als veilige afstand?”

Het coronabeleid in Nederland is erop gericht een piek te vermijden. Het virus is nieuw, niemand heeft nog antistoffen, waardoor het zich razendsnel zou kunnen verspreiden. “Dat kan het zorgsysteem niet aan. Van de patiënten komt 20 procent in het ziekenhuis terecht, 6 procent moet aan de beademing. Als te veel mensen tegelijk ziek worden, komen we artsen en verplegers tekort, ic-bedden en beademingsapparatuur. Dat is nu in Italië gebeurd. Daar hebben ze het virus niet meer onder controle. Het systeem is overbelast, waardoor ze patiënten geen goede zorg meer kunnen bieden. Daardoor is de sterfte daar zo hoog.”