De vicieuze cirkel van schoonheidsidealen. ‘Voor jonge vrouwen is het lippen, lippen, lippen’

Schoonheid is niet alleen een ethisch concept. Tegenwoordig zijn ook de techniek van onze mobieltjes en sociale media belangrijke factoren in onze behoefte aan plastische chirurgie.

Het aantal ondernemingen in Nederland dat plastische en cosmetische dienstverlening aanbiedt, neemt snel toe. Volgens de Kamer van Koophandel is het aantal geregistreerde dienstverleners in tien jaar tijd zelfs bijna verdubbeld. Stonden er in 2013 nog 181 klinieken ingeschreven, in het laatste kwartaal van 2022 waren dat er maar liefst 344.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit aanbod en de blijkbaar aanwezige vraag binnenkort zal stagneren. Integendeel. Onderzoek suggereert dat er een vicieuze cirkel van schoonheidsidealen aan het ontstaan is. De maatschappelijke visie van schoonheid beïnvloedt ons streven om dit ideaal kunstmatig te bereiken. Hierdoor ontstaat een nieuwe standaard, waarvoor weer nieuwe cosmetische ingrepen nodig zijn.

De camera liegt wél

Psychiaters en plastisch chirurgen aan de Universiteit Texas publiceerden onlangs een opzienbarende studie. De wetenschappers signaleren een nieuwe invloed op onze wens om ingrepen te ondergaan, namelijk onze mobiele telefoon en de selfies die we erop maken.

De selfiecamera fotografeert van kleine afstand ons gezicht, waardoor deze foto gezichten niet realistisch weergeeft. Uit de studie bleek dat je neus gemiddeld zo’n 5 procent langer lijkt op een selfie. Neem je die selfie met een gebogen arm is de camera nog dichterbij, dan is dat percentage zelfs 6,4. Ook met je kin gebeurt er iets geks. Deze krimpt juist, namelijk zo’n 12 procent. De afstand tussen neus en kin neemt af en daardoor lijkt ook de mond kleiner en de neus bovendien nóg groter. De jonge mensen die de selfiecamera vaker hanteren dan een gewoon fototoestel en dikwijls ook als handspiegel gebruiken, beseffen dat echter niet. Voor hen is de grote neus in combinatie met de kleine kin en mond de realiteit. Volgens de wetenschappers leidt dit verstoorde beeld tot het plastisch willen oplossen van problemen die slechts bestaan op sociale media.

Ook in Nederland valt de invloed van het mobieltje op. Dr. Ali Pirayesh van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen herkent de problematiek bij patiënten. “De vergrote focus van de selfiecamera op het centrale deel van het gezicht is één ding, maar er spelen wel meer factoren. Je zou bijna zeggen dat de kwaliteit van het beeld té goed is. Iedere porie en oneffenheid is te zien op de digitale foto en vormt zo een potentieel probleem dat moet worden opgelost.”

Een operatie aan de oogleden om overtollige huid te verwijderen. Op de foto zijn de hechtingen te zien die bij de ingreep zijn gemaakt. De foto is gemaakt op de derde dag na de operatie. Beeld COLOURBOX

De camera van de mobiele telefoon haalt dus psychologische trucjes met ons uit. Maar daar blijft het niet bij. Om de selfies te nemen kun je tegenwoordig bovendien nog eens gebruikmaken van duizenden filters en apps die jouw foto binnen één klik verfraaien: pure visuele plastische chirurgie per app. Heel wat influencers op Instagram en andere sociale media gebruiken deze filters en de volgers krijgen een kunstmatige weergave van hun idool dag en nacht binnen op hun mobiel. De wens om het eigen gezicht aan te passen naar het visueel plastische product dat influencers verkopen, is daarmee geboren.

Lippen, lippen en lippen

Maar ook zonder sociale media en mobiele telefoons is er een ontwikkeling gaande waarbij de werkelijkheid de kunst nabootst. Of liever gezegd: de kunstmatigheid. En de plastisch chirurg ziet die trend terug in de spreekkamer. “Mensen zijn vatbaar voor rolmodellen”, zegt Pirayesh. “En tegenwoordig zijn die rolmodellen vaak plastisch geholpen. Zo ontstaat er een cirkel van imitatie van het kunstmatige. Jonge vrouwen bijvoorbeeld, hebben drie verzoeken: lippen, lippen en nog eens lippen. Daarna komt er een hele poos niets. Dat verbaast ook nauwelijks: hele families fotomodellen en trendsetters hebben ingrepen ondergaan, waarbij de lip ver buiten de natuurlijke liplijn vergroot wordt. Dan krijg je het effect van een binnenband, die te veel is opgepompt. Dat is geen natuurlijke lip, maar voor veel jonge vrouwen is het het summum van schoonheid.”

Pirayesh benadrukt dat het doorvragen aan patiënten waarom zij een bepaald ideaal in gedachten hebben, belangrijk is tijdens het consult. “Als patiënten dan beroemdheden gaan opnoemen, van wie je weet dat zij zelf ook onder het mes zijn geweest, probeer ik de patiënt wel te herinneren aan een natuurlijke standaard. Anders liggen excessen op de loer, waarbij kunstmatige idealen steeds extremer worden nagestreefd.”

Fotomodel Bella Hadid heeft zogeheten 'kattenogen'. Beeld EPA

Andere voorbeelden van plastische schoonheidsidealen die vaak gekopieerd worden, zijn de zogenaamde kattenogen. Het kattenoog is een extremere vorm van het amandelvormige oog en loopt nog spitser toe. Vooral de fotomodellen en zussen Gigi en Bella Hadid zijn grote idolen voor jonge patiënten. Beide topmodellen hebben deze ogen verkregen door chirurgie. Ook de smalle neus van Meghan Markle en de robuuste kaak van Cristiano Ronaldo staan op menig verlanglijstje.

Pirayesh wijst erop dat het niet waarschijnlijk is dat Markle met deze neus geboren is of Ronaldo met zijn kakement. “Dat is wel duidelijk te zien op oudere foto’s. Hun schoonheid is plastisch verkregen, maar misschien daarom juist zo perfect dat het wordt nagestreefd. Overigens is die trend niet heel nieuw. Toen Pamela Anderson dertig jaar geleden beroemd werd, was dat niet vanwege haar natuurlijkheid. Vrouwen wisten best dat haar boezem kunstmatig was, maar wilden het toch dolgraag ook. Ondanks, of misschien juist dankzij de kunstmatige vorm.”

De smalle neus van Meghan Markle blijkt voor veel vrouwen een na te streven schoonheidsideaal. Beeld REUTERS

Niet gehinderd door kennis

Op dit moment zijn sociale media in ieder geval een stuwende factor in de cosmetische wisselwerking. De Rutgers Universiteit in New Jersey deed onderzoek naar de correlatie tussen sociale media en plastische chirurgie. Plastisch gespecialiseerde KNO-artsen van de medische faculteit bekeken de informatievoorziening op YouTube over neus-, ooglid- en lipcorrecties. Daarvoor namen ze de 240 meestbekeken videos onder de loep die samen goed waren voor maar liefst 160 miljoen views. De bevindingen waren schrikwekkend.

Slechts 72 video’s, nog niet eens 1 op de 3, bleken enigszins relevante patiënteninformatie te bevatten. Het merendeel van de video’s bevatte geen informatie van gekwalificeerde medici en 94 video’s waren zelfs gemaakt zonder enige medische kennis dan ook. De video’s, die door miljoenen mensen bekeken worden om zich voor te bereiden op ingrijpende chirurgie, blijken niet meer dan pr-campagnes, die risico’s en complicaties onderbelichten of zelfs verzwijgen. Het onderzoeksteam concludeert dan ook dat YouTube daarom nauwelijks geschikt is als informatiebron, maar des te beter als reclamemedium voor cosmetische ingrepen.

De robuuste kaak van voetballer Cristiano Ronaldo staat op menig verlanglijstje. Beeld AFP

De patiënt die de gevolgen niet goed inschat, is dan ook geen uitzondering volgens Pirayesh. “Ik begrijp dat als je 20 jaar bent, het moeilijk is je voor te stellen hoe je keuzes eruit kunnen zien over 30 of 40 jaar. Zonder een paternalistische of bevoogdende houding aan te nemen, is het wel degelijk aan de arts om patiënten hierover te informeren. Zo hebben extreme vergrotingen van lippen en borsten wel degelijk gevolgen. De huid van de lippen wordt opgerekt en gaat flubberen of bobbelen. En op de plek waar de grote protheses zaten, krijg je sockets, een soort loze huidzakken. Zal de ingreep er later nog steeds mooi uitzien bij de patiënt? Waarom wil je die ingreep? Dat is de centrale vraag.”

Geschiedenis van de plastische chirurgie Cosmetische chirurgie bestaat al duizenden jaren en is al die tijd steeds toegepast om vooral te reconstrueren. Verfraaien is een vrij recente ontwikkeling. Er was dan ook tot de twintigste eeuw geen invloed op de toen heersende schoonheidsnormen. De oude Chinezen opereerden om lip- kaak- en gehemeltespleten te corrigeren en in India werden de neuzen gecorrigeerd van vrouwen wier neus was afgehouwen als straf voor vreemdgaan. Ook de Romeinen waren handig met het scalpel. In het oude Rome waren het vooral joodse mannen die hun besnijdenis wilden laten herstellen. De besneden penissen vielen op in de badhuizen en joodse mannen vreesden dat zij te veel buiten de maatschappij zouden komen te staan. In de renaissance beleefde de reconstructieve chirurgie een opleving door de publicatie van de arts Tagliacozzi uit Bologna. Hij beschreef neusoperaties waarbij niet de huid van het voorhoofd, maar de bovenarm werd gebruikt. Een groot succes bleek dit overigens niet. De hechting van de huid was niet optimaal en spotprenten verhaalden smalend over de neuzen van onfortuinlijken die nogal eens pleegden weg te wapperen in een straf lentebriesje. In de negentiende eeuw vond er een behoorlijke vooruitgang plaats. Technieken in verdoving en huidreconstructie verbeterden sterk, waardoor brandwonden beter behandeld konden worden. Ook gespleten gehemelten konden veilig en compleet worden gesloten. Bovendien deed de desinfecterende stof zijn intrede. Die ontwikkelingen maakten langere en complexere ingrepen mogelijk. Iets wat onontbeerlijk bleek na het uitbreken van WO I, toen vele duizenden veteranen verminkt terugkeerden van de slagvelden. Oogkassen, neuzen en zelfs kaken ontbraken en de ontwikkeling van protheses kwam in een stroomversnelling. De reconstructieve chirurgie die destijds op grote schaal hard nodig bleek, wordt daarom nog steeds gezien als de geboorte van de moderne plastische chirurgie.

Lees ook:

Brengt de jaren negentig-trend ook het ultradunne schoonheidsideaal terug?

Heupbroeken en naveltruitjes zoals in de jaren negentig maken een comeback in de mode. Moeten we ons ook schrap zetten voor het graatmagere schoonheidsideaal van toen?

Een stranddag alleen voor dikke mensen: ‘We maken gewoon plezier, dat durfde ik vroeger niet’

Dikke mensen krijgen scheve blikken en nare opmerkingen op het strand. Stichting Dikke Vinger pleit voor ‘vette pret’. Daarom organiseerden ze een stranddag. Alleen voor dikke mensen.