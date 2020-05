De vaccinrace: welke variant haalt de eindstreep?

VACCINTYPES

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt bij hoeveel vaccins tegen het coronavirus in ontwikkeling zijn. De teller staat nu op 110. Het zijn vaccins in alle bekende varianten.

Levend verzwakt virus

Het klassieke vaccin bevat het virus zelf, alleen niet in vol ornaat maar in verzwakte vorm. Het pokken­vaccin is van deze variant, net als de vaccins tegen bof, mazelen of rode hond. Het grote voordeel: het immuunsysteem leert het virus in al zijn facetten kennen en trekt daarom bij het aanleren van een ­afweerreactie alle registers open. Deze vaccins zijn daardoor zeer ­effectief en geven vaak ook een blijvend resultaat. Er zit wel een ­risico aan. Het virus moet voldoende verzwakt zijn, anders lopen mensen door de inenting zelf de ziekte op en overlijden er misschien aan. Maar ook niet té ­verzwakt: dan geeft het geen ­immuunrespons. Het vinden van die balans, en vooral het aantonen dat deze werkzaam én veilig is, vergt veel tijd. Vandaar dat het ­verzwakte virus in deze race niet populair is: op de WHO-lijst van 110 staan er slechts drie.

Geïnactiveerd virus

Iets meer in trek is het vaccin met een dood virus – biologen spreken liever van een geïnactiveerd virus; ze betwijfelen of virussen wel ­leven. Met zo’n geïnactiveerd virus loop je niet het risico dat het zich in het lichaam gaat vermeerderen en de gevaccineerden ziek maakt. Althans, dat is de theorie. In de praktijk is het een hele kunst om te garanderen dat alle virussen in het vaccin uitgeschakeld zijn. Eén dosis bevat miljarden virussen. Die moeten zo goed als allemaal op non-actief zijn gezet, anders heeft ook dit vaccin een averechts effect. Voor het griepvaccin kan een ongevaarlijke variant van het virus worden ingezet, voor corona bestaat zo’n variant nog niet. Niet­temin worden al drie van dergelijke vaccins – alle uit China – op mensen getest.

Eiwit-vaccin

Je hoeft niet het hele virus aan te bieden, je kunt ook een vaccin maken met een markant stukje ervan. Zo’n veertig kandidaten volgen deze koers en de meeste zijn gebaseerd op het zogeheten spike-eiwit, waarmee het virus zich toegang tot de luchtwegcellen verschaft. Het voordeel is dat zo’n vaccin eenvoudig in grote hoeveelheden is te produceren, maar het is de kunst om het eiwit zo te kiezen en te maken dat het een goede immuunrespons geeft. In de praktijk valt dit tegen. Hulpstoffen, zogeheten adjuvanten, kunnen het vaccin, en daarmee het immuunsysteem nog een boost geven. Het griepvaccin is van dit type.

DNA- of RNA-vaccin

Je hoeft zelfs het eiwit niet aan te bieden, je kunt ook de genetische code ervoor in het vaccin stoppen en de cellen van de gastheer het werk laten doen. Dat kan met DNA, dat door de machinerie van de cel wordt afgelezen in zogeheten boodschapper-RNA, waarna het eiwit wordt gebouwd. Of direct met RNA dat in de cel meteen met het bouwen aan de slag gaat. Voordeel: als je die code weet, is het eenvoudig te produceren. Probleem: hoe zorg je dat die DNA-sliertjes niet door het immuunsysteem worden geweerd? En: hoe krijg je ze in voldoende mate de cel binnen? Daar is wel wat ervaring mee, met de immuuntherapie tegen kanker, maar een effectief vaccin is toch andere koek. Sommige onderzoekers verpakken het DNA of RNA in vetbolletjes, in de hoop dat lichaamscellen deze lekkere hapjes niet willen versmaden. Bij muizen werkt het, bij de mens valt het tegen. De DNA-vaccins heten veelbelovend te zijn, een kwart van de kandidaten is van ­deze categorie (één in de klinische fase), maar een werkzaam vaccin is er nooit uitgekomen. Een kwestie van tijd? Of is het, zoals vakblad Science laatst schreef, ‘omdat we van deze vaccins de teleurstellingen nog niet hebben meegemaakt?’

Virale vector

Veel vaccinmakers bouwen de ­genetische code bij een onschuldig virus in, een verkoudheidsvirus bijvoorbeeld, dat nog eens extra kreupel is gemaakt. Virussen zijn er immers in gespecialiseerd om hun genetische materiaal in cellen van de gastheer over te brengen en de cellen als eiwitfabrieken te gebruiken. Met zo’n ‘virale vector’ breng je dan de code voor bijvoorbeeld het spike-eiwit in. Een ander groot voordeel is dat deze vaccinmakers meestal ervaring hebben opgebouwd met hun ­eigen virale vector. Iedereen heeft zijn eigen ‘platform’. Een nieuw vaccin lijkt een kwestie van ‘plug and play’: zet de goede code op het boodschappervirus en testen maar. De praktijk is weerbarstiger. Zo is het niet vanzelfsprekend dat met de code in het vreemde virus het eiwit geheel natuurgetrouw wordt gemaakt. Niettemin, door de ervaringen met het platform kunnen grote stappen in de ontwikkeling worden ­gezet. Er zijn met deze variant ­vaccins tegen ebola en andere ­coronavirussen (Sars en Mers) gemaakt, maar telkens was de epidemie op het moment van uittesten (bijna) verdwenen. Er zijn nu zo’n 25 kandidaten. De universiteit van Oxford zit al in de klinische fase, Janssen Vaccines uit Leiden nadert dat punt.