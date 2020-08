De mensheid stevent af op een ‘informatiecatastrofe’

Als we zo doorgaan met de productie van digitale informatie, telt de aarde over 150 jaar evenveel bits als atomen. De mensheid zet in zo’n hoog tempo harde materie (grondstoffen, energie) om in virtuele materie, dat zij afstevent op een ‘informatiecatastrofe’.

Dat betoogt de Britse fysicus Melvin Vopson in vakblad AIP Advances. Van alle bits aan informatie die nu liggen opgeslagen (in datacentra, op harde schijven en in telefoons) is 90 procent geproduceerd in de afgelopen tien jaar. Als dat zo doorgroeit, gaat digitalisering over anderhalve eeuw zoveel energie vergen als er nu jaarlijks wereldwijd wordt geproduceerd. Voor vervoer, verwarming, koeling blijft er dan niets meer over.

1 biljoenste graankorrel

Vopson behoort tot de natuurkundigen die informatie beschouwen als de vijfde toestand waarin materie kan verkeren (naast vast, vloeistof, gas en plasma). In die theorie heeft informatie ook gewicht. Alle digitale informatie die tot nu toe is geproduceerd zou 1 biljoenste graankorrel wegen. Maar als de digitalisering zijn exponentiële groeit aanhoudt , zal over een dikke twee eeuwen de helft van alle materie op aarde in de informatietoestand zijn gekomen.

Het is een horrorscenario waarin de mens de werkelijke wereld letterlijk heeft ingeruild voor een virtuele versie. Maar bewezen is die informatietheorie nog niet. En er is een lichtpuntje: áls informatie inderdaad gewicht heeft en tot de gewone natuurkunde behoort, dan kan zij ook weer terug worden omgezet in energie en materie. In principe.

