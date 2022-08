De mens gaat weer op weg naar de maan

De Amerikanen hervatten na lange tijd hun ‘mensen naar de maan’ programma. Vandaag zou een eerste testvlucht vertrekken, maar een technisch probleem verhinderde dat.

Het is precies vijftig jaar geleden dat de mens voor het laatst voet op de maan zette. En een nieuw bezoek laat nog jaren op zich wachten, maar de eerste stap is de lancering van Artemis I vanaf Kennedy Space Center in Florida. Het nieuwe Amerikaanse programma in de bemenste ruimtevaart draagt de naam van de Griekse godin Artemis, die niet alleen godin was van de jacht maar ook van de maan.

Haar programma zou vandaag beginnen met de lancering van SLS (Space Launch System), de krachtigste raket die tot nu toe werd gebouwd. Maar kort voor de lancering moest het aftellen worden gestaakt omdat er een technische onduidelijkheid opdook in een van de raketmotoren; de ingenieurs van Nasa konden niet met zekerheid vaststellen of die motor de juiste temperatuur bereikte. Dat dwong de lanceerleiding deze lanceerpoging af te blazen. De eerstvolgende mogelijkheid dienst zich komende vrijdag aan, maar het is nog niet zeker of er dan al een tweede poging ondernomen kan worden.

Op de kop van de raket zit een ruimtecapsule, Orion, die plaats biedt aan vier ruimtevaarders. De capsule is nu nog leeg. Dit is een testvlucht. Orion moet een rondje maken om de maan en veilig terugkeren naar Aarde.

Nederlandse zonnepanelen

In het tweede bedrijf van het Artemis-programma gaat Orion met mensen aan boord hetzelfde rondje draaien. En in het derde bedrijf volgt dan een landing op de zuidpool van de maan, waarmee de mens voor het eerst sinds 1972 weer de maan zal bezoeken. Maar dan zijn we minstens drie jaar verder.

De capsule van Orion is gebouwd onder leiding van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa, maar de service module, die zorgt voor onder andere aandrijving, klimaatregeling, water en lucht voor de ruimtereizigers, is geleverd door Esa, de Europese ruimtevaartorganisatie.

En de zonnepanelen die Orion van energie moeten voorzien, zijn gebouwd in Nederland, bij Airbus in Leiden. De vier zonnepanelen hebben een spanwijdte van 19 meter en kunnen in een hoek ten opzichte van de capsule worden gezet: naar voren in de vliegrichting en weg van de motor, als die vol draait en veel hitte produceert, en naar achter als het kan, om de Orion meer stroomlijn te geven. Bovendien draaien de panelen om hun as in de richting van de zon om zoveel mogelijk energie te vangen.

Een staaltje superlicht vernuft; als je ze op aarde zou uitschuiven zouden de panelen ineenzakken, maar buiten het bereik van de zwaartekracht kan de constructie prima werken. De Nederlandse vestiging van Airbus heeft het al vaak bewezen.

Groeiende lijst maanreizigers

De proefvlucht van Orion gaat 42 dagen duren. In die tijd zal de capsule een afstand afleggen van 2.1 miljoen kilometer en op zijn verste punt 450.000 kilometer van de aarde verwijderd zijn, verder dan enig voor mensen ontworpen ruimtevaartuig ooit heeft gedaan. Orion moet volgens planning op 10 oktober in de Stille Oceaan duiken voor de kust van San Diego, Californië.

Artemis is niet het enige maanprogramma op dit moment. Er is een groeiende lijst van landen die maanlanders hebben rondrijden of gaan afzetten: Rusland, China, India, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten. Het wordt druk op de maan, en niet zozeer uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid, maar vanwege bruikbare grondstoffen en de mogelijkheden om de maan te gebruiken als opstap voor verre ruimtereizen.

Diep in de maanbodem aan beide polen zit water, in de vorm van ijs. Dat is van levensbelang mocht de mens ooit een permanent verblijf op de maan willen bouwen. Maar uit water kan ook waterstof worden gewonnen, brandstof voor ruimtevaartuigen die vanaf de maan verder willen reizen. Iedere kilo brandstof die lokaal kan worden gemaakt en niet vanaf aarde meegenomen hoeft te worden, is een enorme kostenbesparing.

Kostbare materialen op de maan

Er zijn op de maan bovendien grondstoffen te vinden als titanium, platina, silicium en aluminium. Kostbare materialen die gebruikt kunnen worden als bouwstoffen bij de exploitatie van de maan en verder. Vandaar die drukte op en rond de metgezel van de Aarde.

Artemis is wel het enige bemenste maanprogramma op dit moment. En het wil niet alleen weer mensen op de maan zetten, maar heeft ook de ambitie een ruimtestation te bouwen dat permanent in een baan om de maan zal draaien: Gateway.

Gateway moet, net als het ruimtestation ISS dat al tijden om de aarde draait, een samenwerking worden van meerdere ruimteagentschappen, namelijk die van de VS, Canada, Japan en Europa. In dit rijtje ontbreekt een land dat nu nog een belangrijke partner is in ruimtestation ISS: Rusland.

Lees ook:

Het wordt druk op de maan

Verscheidene landen hebben nieuwe missies op stapel staan, en nu niet alleen voor prestige en wetenschap, maar ook om grondstoffen te winnen.