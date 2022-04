De koekoekswever is een meestervervalser in de kunst van het ei-schilderen

Ei-schilderen, dat kan de broedparasiet koekoekswever als geen ander. Een opmerkelijk wetenschappelijk verhaal van bedrog, hoogmoed en val.

De koekoek legt haar ei in andermans nest en zadelt de gastouders op met de last van het voeden en grootbrengen van haar kuiken. Broedparasitisme heet dat. De koekoekswever doet dat ook, een kleine zangvogel die vooral in het oosten en zuiden van Afrika voorkomt. En die Britse en Afrikaanse onderzoekers heeft geholpen een raadsel op te lossen dat biologen al negentig jaar dwarszit.

De onderzoekers, geleid door hoogleraar Claire Spottiswoode van de universiteit van Cambridge, hebben honderden jonge koekoekswevers genetisch geanalyseerd en vertellen deze week in vakblad Pnas een opmerkelijk verhaal van bedrog, hoogmoed en val.

De koekoekswever maakt in Afrika gebruik van de diensten van vier verschillende soorten vogels, vooral graszangers. Iedere koekoekswever heeft zijn eigen voorkeur. De eerste zorg van een broedparasiet als de koekoekswever is voor elkaar krijgen dat haar ei wordt geaccepteerd in het vreemde nest. Want die gastouders zijn niet helemaal gek; als die een ei zien dat helemaal niet lijkt op een van de hunne, gooien ze dat het nest uit.

Eigen handtekening op de eieren

Maar koekoekswevers zijn geweldige eierschilders; ze kunnen hun eierschaal precies zo kleuren als van die van de beoogde gastouder. En dat gaat ver, want de kleuring van de eieren verschilt niet alleen tussen verschillende graszangers maar ook binnen een soort; iedere potentiële gastouder heeft zijn eigen handtekening op eieren. Ze hebben vaak dezelfde achtergrondkleur, maar zetten daar een heel eigen patroon overheen.

Dat een broedparasiet als de koekoekswever die handtekening kan namaken is al wonderlijk, maar hoe behoud je die eigenschap? Want als twee jonge koekoekswevers met elkaar gaan paren worden, als je niet uitkijkt, twee schilderstijlen vermengd en is de nakomeling een Karel Appel.

Er zijn twee mogelijke oplossingen voor dit probleem: een koekoekswever paart uitsluitend met een soortgenoot die bij dezelfde gastouder is grootgebracht en dus dezelfde schilderstijl in de genen heeft, óf de eigenschap om het ei van die gastouder perfect na te maken wordt doorgegeven van moeder op dochter, zonder genetische inmenging van de vader.

Gebruik maken van heel veel verschillende gastouders

Negentig jaar geleden werd al vermoed dat broedparasieten als de koekoekswever de tweede optie benutten. En met dit Brits-Afrikaanse onderzoek is dat nu bewezen. De onderzoekers konden zien dat de kunst van het ei schilderen is vastgelegd in genen op het vrouwelijke geslachtshormoon – van de twee geslachtschromosomen die deze vogels hebben is er één exclusief vrouwelijk. De onderzoekers kunnen zelfs terugrekenen wanneer de voorouderlijke koekoekswevers ervoor hebben gekozen deze kunst geheel in de vrouwelijke voortplantingslijn te borgen: zo’n 2 miljoen jaar geleden.

Met deze overerfelijke kunst van het ei schilderen hebben de koekoekswevers het broedparasitisme tot grote hoogte gebracht. Want het heeft ze in staat gesteld gebruik te maken van heel veel verschillende gastouders. Maar deze medaille heeft een keerzijde, zeggen de onderzoekers.

Genen op het vrouwelijk geslachtshormoon onttrekken zich aan het spel van wisselen en mengen dat eigen is aan seksuele voortplanting. Dat betekent dat ze maar langzaam evolueren. De zangvogels die worden gebruikt als gastouders blijven voortdurend de kleuring van hun eieren veranderen, om van de broedparasiet af te komen. En die parasiet kan zo’n snelle evolutie niet bijhouden.

Wat 2 miljoen jaar geleden begon als een geweldig voordeel in deze wapenwedloop wordt een nadeel. Dat zal ertoe leiden, zeggen de onderzoekers, dat de koekoekswever regelmatig moet uitwijken naar nieuwe gastoudersoorten, of alleen nog haar eieren zal afleveren bij jonge zangvogels, die al wel broeden maar nog niet zo bedreven zijn in ei schilderen en in het herkennen van een vervalsing.

