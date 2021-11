De jacht op walvissen heeft de hele kringloop in de oceanen verstoord

Een gevangen en gedode baleinwalvis eet geen krill meer, de kleine planktonkreeftjes die het hoofdbestanddeel zijn van diens menu. Aangezien de mens systematisch walvissen heeft weggehaald, moet er in de oceanen grote bloei zijn geweest van krill; een feest voor de vissoorten die ook graag krill eten maar moesten concurreren met walvissen. Dat was de verwachting. Maar die is niet uitgekomen. Integendeel; het krillbestand in de oceanen is juist dramatisch gedaald, laten Amerikaanse onderzoekers zien in vakblad Nature.

Omdat walvissen niet in gevangenschap gehouden kunnen worden, en in het wild moeilijk te volgen zijn, was niet precies bekend hoeveel ze eigenlijk eten. De onderzoekers zijn met meetapparatuur op en rond walvissen tot nieuwe schattingen gekomen. En baleinwalvissen blijken veel meer te eten dan gedacht.

Duurzame veelvraten

In de zuidelijke oceanen heeft de mens de afgelopen eeuw 1,5 tot 2 miljoen walvissen gevangen. Dat komt volgens deze onderzoekers neer op zo’n 400 miljoen ton krill per jaar die níet meer wordt verorberd. Maar uit alle metingen die bekend zijn, blijkt er niet méér krill te zijn, maar minder. Veel minder. Met de aantallen walvissen die toen leefden, moeten de oceanen op het zuidelijk halfrond een eeuw geleden rood hebben gekleurd van de krill. Dat is niet meer zo; het krillbestand is sindsdien met meer dan 80 procent gedaald.

In dat rood zit de oplossing van deze paradox. Het is het rood van ijzer, een belangrijke nutriënt van het leven in zee. De planktonkreeftjes zijn een groot reservoir van ijzer. Een walvis die krill eet, poept dat ijzer uit, en zorgt daarmee voor een belangrijke voedingsstof voor fytoplankton, het groene plankton dat als een plant leeft van zonlicht en CO2, en dat weer een belangrijke voedingsbron is voor de planktonkreeftjes.

Worden die planktonkreeftjes, de krill, níet door een walvis gegeten, dan komen ze op een ‘natuurlijke’ manier aan hun eind. Dan zakt het ijzer dat ze bevatten grotendeels naar de bodem en kan het niet meer worden benut. De walvissen mogen dan enorme hoeveelheden krill weg-eten, ze houden daarmee een kringloop van voedingsstoffen in stand. Het zijn duurzame veelvraten.

Kringloop in de oceanen verstoord

De jacht op walvissen heeft de hele kringloop in de oceanen verstoord. Met de huidige beperking van die jacht kunnen hun aantallen weer toenemen, maar het herstel van de kringloop zal langzaam verlopen. Willen we dat proces versnellen, schrijft de commentator van Nature, dan zal de mens de rol van de walvis tijdelijk moeten overnemen en de oceanen met ijzer moeten bemesten om de groei van fytoplankton te bevorderen. Onder aan de voedselketen beginnen dus.

Dat idee is ook al geopperd in de klimaatdiscussie, omdat meer fytoplankton betekent dat er meer van het broeikasgas CO2 door het oceaanleven uit de atmosfeer wordt gehaald. Nu zou het wellicht kunnen helpen om de populaties walvissen weer op het oude, duurzame peil te krijgen.

