De honingbij is helemaal niet zo goed voor de biodiversiteit

Als de bij uitsterft, volgt de mens binnen twee jaar, zou Albert Einstein ooit hebben gezegd. Hoewel het de vraag is of de uitspraak aan de beroemde geleerde valt toe te schrijven, bevat ze een kern van waarheid. Veel gewassen, en überhaupt veel planten in de natuur, zijn voor hun voortplanting afhankelijk van bestuivers, van de insecten die het stuifmeel uit de bloemen overbrengen naar de stempels.

Dat is het werk van de honingbij, denken veel mensen. De gecultiveerde bijensoort die vrijwel alleen in de kasten van imkers voorkomt. Maar dat is slechts het halve verhaal. Wilde bijen en hommels, vlinders en zweefvliegen spelen minstens zo’n belangrijke rol bij de bestuiving van planten. Ook de gewassen op het land of in boomgaarden kunnen niet zonder deze wilde bestuivers.

Bovendien, de honingbij mag dan wel de reputatie hebben, eigenlijk is het maar een matige bestuiver, schreven Amerikaanse ecologen woensdag in het vakblad Proceedings of the Royal Society. Honingbijen hebben, in tegenstelling tot wilde bijen, veel meer de neiging om bij de bloemen van één plant te blijven hangen. De plant bestuift daardoor zichzelf en dat levert slechtere vruchten en slechter zaad, ontdekten de Amerikanen.

Uitgroeien tot een gezonde plant

Het typische foerageergedrag van de honingbij was de ecologen al opgevallen in de rijke natuur rond hun universiteit in San Diego. Daarnaast was uit eerder onderzoek gebleken dat deze bijen in dit natuurgebied een dominante rol spelen bij de bestuiving. De onderzoekers vreesden daarom dat de inheemse planten aan de zelfbestuiving te gronde zouden gaan.

Enkele weken lang turfden ze bij een drietal plantensoorten welke bestuiver de bloemetjes bezocht en hoe vaak elke bij of hommel het bij dezelfde plant deed. Vervolgens bestudeerden ze de kwaliteit van het zaad: hoe goed rijpte het en hoe vaak groeide het uit tot een gezonde plant.

Het zaad uit de bloemen die door de wilde bestuivers waren bevrucht, was twee tot vijf keer zo goed als het werk van de honingbijen. Dat moet dan wel door die zelfbevruchting komen, concluderen ze. Als ze een individuele plant handmatig met zijn eigen pollen bevruchtten, was het resultaat twee tot tien keer zo slecht als bij kruisbestuiving.

Gewapend tegen eenkennigheid

We vermoedden al dat de honingbij niet zo’n beste bestuiver was, reageert David Kleijn, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. “Maar eerdere studies leken erop te duiden dat wilde bijen meer stuifmeel overbrachten. Dit onderzoek laat duidelijk zien dat het aan de zelfbestuiving ligt.”

Minder duidelijk is wat dit resultaat betekent voor de natuur. De Amerikanen vrezen dat de vegetatie rond San Diego te lijden heeft onder de dominantie van de honingbij. Vooral ook omdat deze bij er van nature niet voorkomt en de planten dus ook geen verdediging hebben ontwikkeld tegen diens gedrag. Maar in Europa? De voorouder van de honingbij kwam uit Afrika, maar het is niet uitgesloten dat hier ooit soortgelijke types hebben rondgezoemd. Wellicht zijn de planten hier dus iets beter gewapend tegen diens eenkennigheid.

De vraag is meer of de gecultiveerde honingbijen hun wilde soortgenoten verdringen. Er zijn studies die daarop duiden, zegt Kleijn. “Hoe verder je uit buurt van honingkasten komt, des te meer wilde bijen tref je aan. Maar hoe groot dat effect is, is lastig te onderzoeken. In elk gebied dat je onderzoekt, zijn de aantallen bloemen, honingbijen en wilde bestuivers weer anders.”

Dat neemt niet weg dat de wilde bestuivers een grote rol spelen, zegt Theo Zeegers van Eis Kenniscentrum Insecten. “Zelfs als de imker erbij wordt gehaald, doet de natuur op een koolzaadveld nog de helft van het werk. De ultieme vraag is dan ook: is de honingbij nodig? En dan zeg ik: voor de honing misschien wel, maar voor de bestuiving niet. Al zullen de imkers het hier niet mee eens zijn.”

Lees ook:

Imkers melden hoogste sterfte onder hun bijenvolken sinds 2010

Ruim een kwart van de Nederlandse bijenvolken heeft de winter niet overleefd, zo blijkt uit de jaarlijkse monitoring.