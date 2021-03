De boomkikker gebruikt haar longen om beter te kunnen luisteren

Zijn voortplanting leidt de groene boomkikker in een met een concert; het mannetje zoekt een mooie plek en begint met het gekwaak dat typisch is voor zijn soort. Het idee is dat een vrouwtje zijn roep verstaat en naar hem toekomt om hem op haar rug te nemen.

Het is van overlevingsbelang dat het vrouwtje het mannetje inderdaad hoort. En dat kan lastig zijn, want het is een kakofonie in het woud. Deze man is niet de enige die roept, er zijn in zijn omgeving vaak mannetjes van tientallen andere soorten aan het kwaken. Hoe haalt het vrouwtje het geluid van een geschikte partner eruit? Met haar longen, laten Amerikaanse en Deens onderzoekers zien in vakblad Current Biology.

Het was al bekend dat kikkers meer dan één gehoorgang hebben; naast de klassieke weg van uitwendig oor naar midden- en binnenoor is er ook een weg van longen naar middenoor, via de mondholte. De functie hiervan was onduidelijk, maar in dit onderzoek bleek dat de longen ervoor zorgen dat een vrouwtje haar soortgenoten scherp hoort.

Mannenlied

Als de longen met lucht worden gevuld, heeft dat invloed op de gevoeligheid van het trommelvlies voor verschillende frequenties. Misschien stemt het vrouwtje daarmee haar gehoor af op de frequenties van de eigen soort, dachten de onderzoekers. Bleek niet het geval. Maar wat die gevulde longen wel deden was de kakofonie van al die andere kikkersoorten wegdrukken. Metingen met behulp van lasers toonden aan dat de longen de resonantie van alle frequenties onderdrukten, behalve van de twee frequenties die het mannenlied van de groene boomkikker maken.

De kikker blijkt dus al patent te hebben genomen op ruisfilters lang voor de mens die uitvond. In gehoorapparaten en implantaten gebruikt de mens algoritmes die achtergrondfrequenties wegdrukken waardoor gesprek of muziek beter worden waargenomen. Dat helpt je om zelfs op rumoerige recepties gesprekken te verstaan en zo nodig je partner te vinden. Dat de kikker daarvoor haar longen weet te benutten, zeggen de onderzoekers, is een ongekend staaltje van evolutionair vernuft.

Lees ook:

De grootste kikker ter wereld blijkt een nestenbouwer

Als zorgzame ouder bouwt de goliathkikker met zware stenen een rand rond een ondiepe poel.