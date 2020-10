De beoogde daling in besmettingscijfers laat nog even op zich wachten

De cijfers

De afgelopen week telde het RIVM 27.485 nieuwe besmettingen, wat neerkomt op een gemiddeld aantal van 3926 nieuwe gevallen per dag. Vorige week waren het er nog 19.326 in totaal – 2760 per dag. Dinsdag kwamen er 4548 nieuwe gevallen bij, een vergelijkbaar aantal als dat van maandag.

Ook werden er de afgelopen week 803 mensen met verschijnselen van Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen (tegenover 501 vorige week) en zijn er 89 sterfgevallen gemeld (tegen 102 vorige week). Ook het aantal ic-opnames neemt toe – van 100 vorige week, naar 122 deze week.

Er werden de afgelopen week 222.877 tests afgenomen in de vele teststraten van de GGD, 15.000 meer dan een week eerder. Van ongeveer de helft daarvan is op dit moment de uitslag al bekend, het RIVM meldt dat 9,1 procent van die testuitslagen positief is – ten opzichte van 8 procent een week eerder. Het getal-R is van 1,27 bijgesteld naar 1,17.