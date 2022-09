DART-ruimtevaartuig crasht met succes op planetoïde

De frontale botsing vond plaats op ruim 10 miljoen kilometer van de aarde met een duizelingwekkende snelheid. Tijdens de laatste momenten voor de inslag werden losse stenen, kiezels en andere spectaculaire details van het rotsachtige oppervlak van de planetoïde haarscherp zichtbaar.

Met de unieke missie wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa voor het eerst mogelijke technologie testen om in te grijpen in de baan van een hemellichaam. Dan kunnen we ons misschien verdedigen, mocht er ooit een gevaarlijk rotsblok op de aarde afkoersen.

Als de berekeningen inderdaad kloppen dan is door de enorme kinetische energie van de botsing de baan van het maantje om zijn planetoïde een heel klein beetje vertraagd. Maar dit meten kan alleen indirect. Hiervoor gaan astronomen kijken naar kleine dipjes in het licht van de grote planetoïde als het maantje er voor langs beweegt. Die dipjes zouden na de inslag nét even later moeten zijn dan daarvoor.

“Planetoïden geven maar heel weinig licht”, licht planeetonderzoeker Daphne Stam (TU Delft) toe. “En zowel de planetoïde als het maantje hebben een onregelmatige aardappelvorm. Dat zorgt voor veel onzekerheden bij het meten. Ze zullen daarom eerst meerdere omlopen moeten meten voordat die fouten eruit zijn. De omlooptijd zal als het goed is een minuut of zeven korter worden, maar is nog altijd zo’n 12 uur. Afhankelijk van hoe goed het meten gaat, zal het dus nog even duren voor we echt weten of de test het gewenste resultaat heeft opgeleverd.”

Hera

Met deze kamikazeactie van DART is zijn taak voltooid. Maar in 2024 gaat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de dubbelplanetoïde opnieuw bezoeken. Deze missie met de naam Hera gaat onder andere foto’s maken van de krater die DART vannacht in de het planetoidemaantje sloeg. Uit de vorm van de krater en het opgestuwde materiaal kunnen wetenschappers veel afleiden over de precieze samenstelling van Dimorphos. En omdat in dit geval de massa, snelheid en vorm van het object dat de krater maakte bekend zijn kunnen ze zo ook meer te weten komen over het ontstaan van de kraters die zichtbaar zijn op bijvoorbeeld de maan of op de aarde.

Inslag DART-sonde moet baan van ruimterots veranderen. Beeld ANP Graphics

