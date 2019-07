Chinezen weren tijgermug met een knap staaltje geboortenbeperking

De methode is niet gemakkelijk op heel grote schaal toe te passen, maar samen met allerlei preventieve maatregelen kan die helpen. Goed nieuws, want de tijgermug verspreidt dodelijke infectieziekten als dengue.

Sterilisatie wordt vaker gebruikt om ziekteverwekkers te bestrijden. Jonge mannetjesmuggen die je kweekt kun je door bestraling steriel maken. Eenmaal uitgezet gaan ze wel vrouwtjes opzoeken, maar zonder gevolg. Probleem met de tijgermug is dat hij door bestraling zijn lust verliest; de voortplanting laat hij over aan niet-bestraalde soortgenoten. Weinig anticonceptie dus.

Lust bederven

De Chinezen riepen daarom de bacterie Wolbachia te hulp. Die zit van nature in de tijgermug, die daardoor alleen nageslacht kan verwekken bij een vrouwtje met precies dezelfde Wolbachia-variant. Door een bacteriestam te gebruiken die in de natuur bijna niet voorkomt, is die kans vrijwel nul: goede anticonceptie dus.

Maar ook een nieuw probleem: als je muggen met Wolbachia kweekt, kun je in de broedkas vrouwtjes wel van mannetjes scheiden, maar er glippen altijd wel wat vrouwtjes tussendoor. En als je die samen met de mannetjes vrijlaat zullen die het prima met elkaar vinden – want ze hebben dezelfde bacterie-behandeling ondergaan – en zullen zedus voor veel nageslacht zorgen. Dat probleem losten de Chinezen op door gekweekte muggen heel even te bestralen, net genoeg om de vrouwtjes te steriliseren zonder de lust van de mannetjes te bederven.

Lees ook:

De tijgermug komt voor in Nederland. Hoe bang moeten we daarvoor zijn?

Sinds 2005 heeft Nederland te maken met de tijgermug. Omdat die infectieziekten kan overdragen, wordt hij bestreden. Maar deskundigen verschillen van mening over hoe dat moet gebeuren.