Buiten is het risico op besmetting kleiner, maar wat doet de kou met het coronavirus?

Het antwoord, volgens veel virologen in de media deze week: de kou stopt het virus niet. We slaan het virus op bij temperaturen van -80, en dat overleeft het virus ook, zeggen zij.

Dat zegt natuurlijk nog niet zoveel over de verspreiding in de praktijk. Chinese onderzoekers bekeken data van 4 miljoen infecties in 185 landen tijdens de eerste golf, en concludeerden dat 60 procent van alle coronagevallen zich afspeelt op plekken met een temperatuur tussen de 5 en 15 graden. Maar, tekenen zij aan, het virus schuift met de tijd op naar koudere gebieden.

Noorse wetenschappers keken naar weergegevens uit twintig landen met veel covid-gevallen. Temperaturen rond het vriespunt zijn volgens hen ideaal voor het virus. Hoe lager de temperatuur, des te meer verspreiding, stellen zij.

Bij elkaar kruipen

Maar andere factoren spelen een grotere rol dan de temperatuur. In droge lucht verspreidt het virus zich waarschijnlijk beter. Helaas gaat de huidige kou gepaard met droge lucht, binnen en buiten. Bovendien heeft het coronavirus meer kans om over te springen als we, door de kou, bij elkaar kruipen in afgesloten ruimtes. Ventileer goed, adviseert inmiddels ook het RIVM.

Buiten is het risico kleiner. Maar als Nederlanders dit weekend met z’n allen de ijzers onderbinden om op drukke plassen dicht bij elkaar te schaatsen, wordt het risico op besmetting natuurlijk weer groter.

Lees ook:

Ja, het warme weer kan het coronavirus afremmen, maar juich niet te vroeg

Kan warm weer de verspreiding van het virus tegengaan, vroeg Trouw zich afgelopen zomer af. Antwoord: ja, maar het effect is tijdelijk (en beperkt).