Buikvet blijkt kritische factor bij Covid-19

Dat overgewicht een risicofactor is bij Covid-19 was bekend. Maar het blijkt uit te maken waar dat teveel aan gewicht zit. Dat is duidelijk geworden in een onderzoek in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Daar werd het verloop van de ziekte gevolgd bij 79 patiënten die na besmetting met het coronavirus op de eerste hulp terechtkwamen.

Iets minder dan de helft van die groep patiënten kreeg forse problemen met de longen en moest worden beademd of kwam op de intensive care. De vraag van de onderzoekers was wat het verschil maakte in het ziekteverloop. De aanwezigheid van een stofwisselingsziekte (zoals overgewicht, hoge bloeddruk en cholesterol) op zich bleek de verschillen niet te verklaren. Het duidelijkste verschil tussen een ernstig en een mild verloop van de ziekte werd gemaakt door de buikomvang.

Hoe dat komt, weten de onderzoekers nog niet precies. Het kan zijn, schrijven ze in Open Respiratory Research, een vakblad van het British Medical Journal, dat veel vet rond de ingewanden de onderste delen van de longen in de weg gaat zitten, waardoor een infectie eerder tot ernstige luchtwegproblemen leidt. Maar het kan ook zijn dat de overmaat aan buikvet een reservoir vormt voor het virus, dat daardoor krachtiger kan toeslaan. In ieder geval hebben de artsen iets om op te letten: de buikomvang. Die kan veel zeggen over het proces dat de Covid-patiënt gaat doormaken, aldus de onderzoekers. En de meting is eenvoudig te doen.

Aantal nieuwe besmettingen schommelt

Intussen blijft het aantal nieuwe besmettingen schommelen. Afgelopen etmaal waren er beduidend meer dan de dag voordien. Maar het zijn dagkoersen, waarschuwt het RIVM. Pas met de volgende weekrapportage kan duidelijk worden of er een duidelijke trend is.

Die trend lijkt er nu wel te zijn in de ziekenhuisopnames, een vlakke trend. Ziekenhuizen behandelen op dit moment 2756 Covid-19 patiënten, 71 minder dan op woensdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive care steeg wel licht, van 696 woensdag naar 704 donderdag. “Er liggen nu ongeveer evenveel Covid-patiënten in de ziekenhuizen als negen dagen geleden, op 29 december. We zitten nu op een plateau en lijken zelfs licht over de top te zijn, die op 5 januari lag”, stelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 850.873 mensen positief getest. Als het virus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, komt het aantal bevestigde besmettingen eind januari uit boven een miljoen. Volgens de officiële cijfers staat van 12.084 mensen in Nederland vast dat ze zijn overleden na positief te zijn getest op het virus. De werkelijke aantallen besmettingen en overlijdens liggen hoger. Zeker tijdens de eerste golf werd lang niet iedereen getest.

