Branden in Siberië stoken klimaatverandering op

Al een paar zomers is het raak. Veenbranden zijn sinds mensenheugenis een jaarlijks terugkerend fenomeen in Siberië, maar de laatste jaren zijn ze van een ongekende omvang. In 2020 werden honderden verschillende brandhaarden gedetecteerd en ging grofweg drie miljoen hectare in vlammen op, een gebied ter grootte van België. Daarbij kwam ruim 250 megaton CO 2 vrij, ongeveer net zoveel als de jaarlijkse uitstoot van een land als Spanje.

Klimaatwetenschappers zijn niet verrast door de toename van veenbranden in dit arctische gebied. Het patroon past in een opwarmende wereld waarin allerlei factoren zoals hogere temperaturen, drogere gronden en langere groeiseizoenen de kansen op branden doen stijgen. Maar wat is precies het verband? In hoeverre speelt het toeval een rol?

Het was geen eenvoudige opgave die Spaanse onderzoekers zich stelden toen ze probeerden deze vragen te beantwoorden. Satellieten hebben de branden wel geregistreerd, maar die data zijn grofmazig. Bovendien zijn er factoren die de kansen op een brand verkleinen en factoren die niet aan klimaatverandering zijn gekoppeld, zoals regenval of bliksemflitsen die het vuur ontsteken.

2019 en 2020 waren extreme jaren

De onderzoekers verzamelden alle satellietdata van branden in noordelijk Siberië tussen 1982 en 2020 en zochten met computermodellen naar verbanden. Uit die analyse kwamen niet alleen 2019 en 2020 als extreme jaren naar voren – er kwam in die twee jaar bijna net zoveel CO 2 vrij als in de 36 jaar ervoor. Ook de relatie met de opwarming was overduidelijk.

En dat is geen lineair verband, schrijven ze donderdag in vakblad Science. De factoren versterken elkaar. De hogere temperatuur zorgt bijvoorbeeld voor meer plantengroei in het voorjaar. Die planten verdrogen vervolgens weer meer in de zomer en vormen zo een ideale voedingsbodem voor brand. Het verband is volgens de Spanjaarden exponentieel en we zitten volgens hun analyse ongeveer op een kritische grens waarna de branden exponentieel zullen toenemen.

Hittegolf van elf dagen

Die grens ligt volgens hen bij een gemiddelde zomertemperatuur van tien graden. In 2019 en 2020 was het er gemiddeld ruim elf graden, ruim tweeënhalve graad warmer dan het gemiddelde in de periode sinds 1982. In de vroege zomer van 2020 ervoer het stadje Verchojansk zelfs een hittegolf die elf dagen duurde, en op 20 juni zijn hoogtepunt bereikte met 38 graden.

Dat waren misschien uitzonderlijke zomers, maar ook niet helemaal toevallig, schrijven Nederlandse onderzoekers (van de Vrije Universiteit en het KNMI) in dezelfde uitgave van Science. Door de opwarming smelt de sneeuw eerder dan voorheen, waardoor de bodem eerder opwarmt. En dat zorgt er weer voor dat de straalstromen die warme lucht vanuit het zuiden aanvoeren, eerder op gang komen.

Het zijn verontrustende ontwikkelingen, schrijft Science in een begeleidend artikel. De veengronden staan nu nog te boek als een groot opslagreservoir van broeikasgassen. Het hele arctische gebied slaat jaarlijks ongeveer 100 megaton op. Door de branden zijn de veengronden de laatste jaren veranderd van een opslag in een bron van CO 2 . Daarnaast is de veenlaag een soort isolerende deken voor de permafrost eronder. Als die dooit, komen er grote hoeveelheden CO 2 en methaan, een nog veel krachtiger broeikasgas, vrij. Dat zou het versterkende effect nog eens extra aanjagen.

