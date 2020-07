Botox lijkt de kans op depressie te verminderen

Er zijn in het verleden al vermoedens en speculaties geweest dat Botox niet alleen effect heeft op het uiterlijk maar ook het innerlijk, het gemoed. Injecties om de rimpels uit het voorhoofd te halen zouden sommig patiënten minder neerslachtig maken. Dat zou kunnen komen, was de speculatie, doordat de rimpels die er waren een negatieve invloed hadden op het gemoed. Zoals je weer vrolijk kunt worden door je mondhoeken omhoog te trekken.

Maar zo simpel is het niet, schrijven Amerikaanse onderzoekers in vakblad Scientific Reports. Want voor het effect lijkt het niet zoveel uit te maken waar je de Botox inspuit. Botox wordt niet alleen gebruikt voor cosmetische doelen, maar bijvoorbeeld ook voor de behandeling van migraine, excessief zweten en incontinentie. En in alle gevallen lijken minder depressies een bijwerking.

Bijwerkingen

Dat blijkt uit gegevens van de farmaceutische toezichthouder in de Verenigde Staten, de FDA. Die heeft een grote database van bijwerkingen van medicijnen. De onderzoekers trokken daaruit de gegevens van 40.000 patiënten die waren behandeld met Botox en last kregen van bijwerkingen. We hebben het hier dus niet over de gemiddelde Botox-behandeling, maar over patiënten die bijwerkingen rapporteerden.

De gegevens van die patiënten werd vervolgens vergeleken met patiënten die dezelfde aandoeningen hadden maar een andere behandeling hadden kregen; geen Botox, maar bijvoorbeeld een operatie of medicijnen. Mensen die antidepressiva voorgeschreven hadden gekregen werden buiten het onderzoek gehouden.

Nog geen verklaring

Voor zes van de acht aandoeningen die werden onderzocht, vonden de onderzoekers een duidelijk verschil: behandeling met Botox zorgde voor een substantiële verlaging van het risico van depressie. Het is een statistisch significant effect, maar de onderzoekers hebben er nog geen verklaring voor. Het kan zijn, speculeren ze, dat Botox wordt getransporteerd naar het zenuwstelsel en daar zijn bijeffect heeft. Maar het ook zijn dat de kans op depressie vermindert omdat Botox het onderliggende probleem heeft verlicht.

Om het werkingsmechanisme te vinden, heb je experimenteel onderzoek nodig. En dat is wat de Amerikanen nu willen gaan doen. Ze beginnen een klinisch onderzoek waarin depressieve patiënten worden behandeld met Botox. In eerste instantie met injecties in het voorhoofd, en nu niet om rimpels weg te nemen, maar depressies.

