Bijen zijn niet alleen slim, ze hebben ook emoties

Levensverwachting gehalveerd

De levensverwachting van honingbijen die de wetenschap dienen is de afgelopen halve eeuw drastisch gedaald. Tenminste in de VS, waar dit bij toeval werd ontdekt. De onderzoeksgroep van bijenkenner Dennis van Engelsdorp, Canadees van oorsprong en nu verbonden aan de universiteit van Maryland, was bezig met ontwikkeling van protocollen voor laboratoriumstudies met honingbijen. Die protocollen moeten labexperimenten vergelijkbaar maken. De onderzoekers doken voor dit project ook in oude data, en zagen tot hun verbazing dat in labstudies in de jaren zeventig werksters van de honingbij twee keer zo lang leefden als de hunne: gemiddeld 34 dagen tegen 17 dagen nu.

De mens heeft het in gang gezet door inteelt en selectie

Dat het de honingbij en tal van andere bijensoorten in het wild niet goed gaat, is bekend. Populaties staan onder druk door parasieten en virussen, maar vooral door pesticiden die in de landbouw worden gebruikt. Maar voor onderzoek in het lab worden bijen als larve uit de korf gehaald en onder gecontroleerde omstandigheden grootgebracht. De labtechnieken worden steeds beter, dus je zou verwachten dat ook de laboratoriumbij langer leeft. Maar nee: haar levensverwachting is hard gedaald.

Het kan zijn dat er met de larven soms een ziekteverwekker het lab in komt, schrijven Van Engelsdorp en zijn collega’s in vakblad Scientific Reports. Maar symptomen daarvan hebben ze niet gezien. Misschien is er een genetische oorzaak voor de dalende levensverwachting, opperen ze. Maar dat is gissen. Levensverwachting is wel deels genetisch bepaald, maar de factor die voor deze grote daling verantwoordelijk zou kunnen zijn, moet nog gevonden worden. Het zou goed zijn die te zoeken, zeggen de onderzoekers, want mogelijk speelt die genetische factor ook buiten het lab een rol in de bijensterfte.

Bijenkenner hoogleraar Jacques van Alphen kijkt niet op van de bevindingen van de Amerikanen. De daling van de levensverwachting van honingbijen heeft de mens zelf in gang gezet door inteelt en selectie, zegt hij. “Natuurlijke bijenvolken leven in warme holtes, die ideaal zijn voor ziekteverwekkers zoals virussen. Om zich daartegen te verweren hebben bijen verschillende mechanismen ontwikkeld, waaronder mechanismen die zorgen voor grote genetische variatie in natuurlijke bijenpopulaties. Veel variatie betekent: een grotere kans op genen die beschermen tegen opkomende ziekteverwekkers.”

De genetische variatie is verminderd

Door te selecteren op honingproductie heeft de mens die genetische variatie verminderd en ook de onderliggende mechanismen verstoord, zegt Van Alphen. “Toen de varraomijt opkwam, hadden bijen in Afrika bijvoorbeeld die ziekteverwekker snel onder controle. Maar in Europa en in Noord-Amerika wordt de doorgeteelde honingbij er nog steeds ziek van.”

Hoe de levensverwachting van de gemiddelde honingbij in Nederland zich precies heeft ontwikkeld is niet bekend. Er zijn geen uitgebreide data. En een imker ziet wel hoe zijn volk zich ontwikkelt, maar niet hoe lang een individuele werkster leeft. Maar het zou Van Alphen niet verbazen als de daling in de afgelopen halve eeuw vergelijkbaar is met wat de Amerikaanse onderzoekers in hun lab zien.