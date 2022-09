Bij een succesvolle date komt ook de hartslag overeen: lollige wetenschap in de (Nobel)prijzen

Bij een eerste romantische ontmoeting kan een klein gebaar of gelaatstrekje van wezenlijk belang zijn. Wordt een glimlach beantwoord? Ontmoeten de blikken elkaar of ontwijken ze elkaar juist? Daaraan proberen de geliefden in spe af te lezen of er een klik is. Vergeet het maar, ontdekte een groep psychologen van de Universiteit Leiden. Dat soort signalen zegt helemaal niets over de vraag of het wat gaat worden. Wie op een first date meteen wil meten of er muziek in zit, kan beter wat meetinstrumenten meenemen. Bij een stel dat bij elkaar past, gaan bijvoorbeeld ook de harten al snel synchroon kloppen.

Hun studie bleef vorig jaar nogal onopgemerkt, maar nu hebben de onderzoekers alsnog erkenning gekregen. Donderdagavond (Amerikaanse tijd) ontvingen ze in Boston de Ig Nobelprijs voor toegepaste cardiologie, een prijs die sinds 1990 wordt toegekend aan onderzoek waar ‘je om moet lachen en dat vervolgens tot nadenken stemt’.

Nederlanders in de prijzen

De Leidenaren waren niet de enige Nederlanders die in Boston in het zonnetje werden gezet. Zo werden onderzoekers van diverse Nederlandse universiteiten geëerd omdat ze een algoritme hadden ontwikkeld om te bepalen wanneer je bij het roddelen kon liegen en wanneer juist niet. En een inmiddels emeritus hoogleraar farmacie uit Nijmegen kreeg een prijs voor zijn proefschrift uit 1985 waarin hij onder andere antiek aardewerk uit de Mayacultuur had bekeken waarop rituelen met een klisteerspuit waren afgebeeld.

De winnaars kregen een bankbiljet ter waarde van 10 biljoen Zimbabwaanse dollars en een papieren tandrad met afbeeldingen van menselijke tanden dat ze zelf in elkaar hadden mogen vouwen. Kortom, het was als vanouds oubolligheid troef, gisteravond in Boston.

Succes is toeval

Toch was er ook die serieuze ondertoon. Dat bleek niet alleen uit de aanwezigheid van een achttal winnaars van echte Nobelprijzen; sommige studies stemden wel degelijk tot nadenken. Zo hadden Italiaanse economen wiskundig bewezen dat succes zelden een eigen verdienste is, maar veelal een kwestie van geluk. De verdeling tussen rijk en arm in de wereld is veel beter te verklaren met toevalstreffers dan met de spreiding van talenten.

En waarom zijn officiële documenten altijd zo moeilijk te lezen? Omdat ze juridisch sluitend moeten zijn, is vaak het argument. Nietes, concludeerden Britse taalwetenschappers nadat ze allerlei contracten van in totaal tien miljoen woorden hadden doorgeploegd. Ze zijn zo onbegrijpelijk door onnodig gebruik van jargon, door de vele tangconstructies en de passieve vorm waarin alles wordt verwoord. Je zou bijna denken dat juristen met opzet abracadabra gebruiken, schrijven ze.

Andere winnaars De Zweed Magnus Gens die een elanddummy ontwierp om botsingen met auto’s te testen Een groep fysici die onderzocht hoe kleine eendjes in formatie achter hun moeder aan zwemmen Japanse ingenieurs die bepaalden hoeveel vingers je nodig hebt om kleine dan wel grote draaiknoppen te kunnen bedienen Braziliaanse biologen die uitzochten hoe constipatie de paringskansen van schorpioenen beïnvloedt Poolse artsen die lieten zien dat je het brandend effect dat sommige chemodrankjes in de mond kunnen veroorzaken, ook met een ijsje kunt bestrijden

