Bang maar beu: Nederlanders houden zich steeds minder aan de coronaregels

De coronamaatregelen kunnen op steeds minder draagvlak rekenen. Mensen nemen de regels ook minder nauw, maar de testbereidheid is de laatste maanden juist toegenomen.

Dat blijkt uit de elfde ronde van het gedragsonderzoek die het RIVM eind maart heeft gehouden onder 47.000 deelnemers. “Mensen hebben behoefte aan sociale contacten”, verklaart Mariken Leurs, hoofd van de gedragsunit van het RIVM. “Maar om te voorkomen dat ze anderen besmetten, laten ze zich eerder testen.”

Het is vooral de bezoekregeling waar weinig begrip voor is. Minder dan de helft (47 procent) steunt dit dringende advies nog maar om slechts één gast te ontvangen. Een maand geleden was dat 57 procent. De naleving scoort wel beter maar is ook gedaald: 72 procent houdt zich eraan, tegen 81 procent bij de vorige peiling. Opvallend genoeg denkt slechts 37 procent dat anderen zich aan de regeling houden. Als het aan de gemiddelde Nederlander ligt, wordt de bezoekregeling als eerste afgeschaft. Liever nog dan de avondklok.

Media-aandacht maakt mensen alerter

“We zagen deze trend ook tijdens de feestdagen”, zegt Leurs. “Toen lieten mensen zich vaker testen om veilig op familiebezoek te kunnen. Tot eind maart liepen de besmettingscijfers ook weer op, net als toen. Er is veel aandacht voor in de media en we vermoeden dat men daardoor alerter is op het besmettingsrisico.”

Maar de sociale beperkingen knellen en mensen permitteren zich meer ruimte. Meer mensen ontvangen bezoek (gestegen van 58 naar 64 procent) en men gaat vaker de deur uit, om te werken (van 38 naar 45 procent), te sporten (van 5 naar 13 procent) of op bezoek te gaan (van 52 naar 63 procent). Het kost de meesten steeds meer moeite om daarbij de anderhalve meter afstand te bewaren.

Men interpreteert de regels ook steeds meer naar eigen goeddunken, zegt Leurs. “Vooral de bezoekregeling wordt als onlogisch en onrechtvaardig gezien. ‘Waarom mag ik wel bij opa en oma op bezoek, maar zij niet bij mij?’ Mensen passen die regel aan door een echtpaar of huishouden als één persoon te beschouwen.”

De Nederlander houdt zich wel beter aan het testbeleid. De afgelopen zes weken heeft 63 procent zich bij klachten laten testen (was 51 procent). Men bleef ook vaker thuis (45 procent, was 33) en ontving dan geen bezoek (75 procent, was 65).

Een coronapaspoort vinden de meesten een goed idee. 70 procent is ervoor om iemand die is ingeënt of een recent negatief testbewijs heeft tot evenementen of voorstellingen toe te laten.

