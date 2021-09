Artsen waarschuwen voor risico’s van paracetamol bij zwangerschap

Paracetamol kan schade toebrengen aan het ongeboren kind, schrijven artsen. Deskundigen onderschrijven hun oproep om voorzichtig te zijn, maar achten een verband nog geenszins bewezen.

Zwangere vrouwen moeten terughoudend zijn met het slikken van paracetamol, zeggen artsen in het vakblad Nature Reviews. Volgens hen is de veelgebruikte pijnstiller niet zo onschuldig als veel mensen denken. Overmatig gebruik kan de lichamelijke en neurologische ontwikkeling van het kind verstoren. Vrouwen moeten aan het begin van een zwangerschap op deze risico’s worden gewezen en zouden alleen op doktersadvies paracetamol moeten nemen.

Pleidooi voor beperkt gebruik

De oproep komt van een groep Deense en Amerikaanse artsen en gezondheidswetenschappers. De bijwerkingen van paracetamol zijn nooit goed onderzocht, schrijven ze, maar de indirecte bewijzen dat het schadelijk kan zijn, stapelen zich op. Uit dierproeven en epidemiologisch onderzoek komt volgens hen naar voren dat het middel afwijkingen van de geslachtsorganen kan veroorzaken, zoals onvoldoende ingedaalde teelballen, en tot psychische stoornissen kan leiden zoals autisme en ADHD. Ze pleiten voor beperkt gebruik en gericht onderzoek naar de risico’s.

Veel mensen zien paracetamol niet als een geneesmiddel dat ook bijwerkingen heeft, zeiden de artsen eerder deze week op een persbijeenkomst. Je kunt het immers overal in grote verpakkingen kopen. Meer dan de helft van de zwangere vrouwen slikt wel eens paracetamol, en sommigen wel vaker, zo blijkt uit onderzoek. Misschien zijn de risico’s klein, maar met zulke aantallen kunnen ze volgens hen toch vele kinderen treffen.

Niet onder de indruk

Marcel Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht, is niet onder de indruk van de bewijsvoering. Het verbaast hem eigenlijk dat Nature dit artikel heeft geplaatst. Paracetamol is niet geheel onschuldig, zegt hij. Wie er heel veel van inneemt, kan zijn lever beschadigen. En chronische gebruikers krijgen last van hoofdpijn die door de paracetamol zelf wordt veroorzaakt. Terughoudendheid is altijd aan te raden.

Maar een risico voor het ongeboren kind? “We weten dat roken en alcohol schadelijk kunnen zijn. Maar paracetamol? Er is in het verleden veel onderzoek naar gedaan. Daar komt geen eenduidig beeld uit naar voren. Op basis daarvan kun je niet de link met autisme of ingedaalde zaadballen leggen. Maar je zadelt de vrouwen die een kind hebben gekregen met een van die aandoeningen wel op met een schuldgevoel.”

Ook Frans Russel, hoogleraar farmacologie en toxicologie aan het Radboudumc in Nijmegen, trekt de hardheid van de bewijsvoering in het Nature-artikel in twijfel. “Bij epidemiologische studies is het lastig onderscheid te maken tussen een verband en een oorzaak. Als de vrouw paracetamol slikt omdat ze hoofdpijn krijgt van de luchtvervuiling in haar stad en haar kind blijkt autistisch, komt dat dan door de paracetamol of door de vervuilde lucht?”

Onderzoek de veiligheid

De aangehaalde studies geven wat dat betreft geen uitsluitsel, zegt hij. Daarom ondersteunt hij de oproep om de veiligheid goed te onderzoeken. “Volg een groep zwangere vrouwen en houd bij hoeveel ze slikken, hoe lang en onder welke omstandigheden. Dan krijgen we de risico’s veel scherper in beeld. Maar als toxicoloog zie ik voorlopig geen bewezen mechanisme waarmee paracetamol de genoemde stoornissen zou kunnen veroorzaken.”

Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) meldt dat paracetamol het veiligste middel tegen pijn en koorts is dat we hebben. Bovendien, benadrukt CBG-voorzitter Ton de Boer, kan het kind ook baat hebben bij paracetamol. “Pijn of koorts van de moeder kan ook voor het kind schadelijk zijn.” Maar het blijft een geneesmiddel. “Maak dus altijd een afweging”, aldus De Boer. “Lees de bijsluiter en gebruik paracetamol zo min en zo kort mogelijk.”

Lees ook:

Hoe veilig is paracetamol?

Vijf feiten over een medicijn dat iedereen kent, maar niet veel van weet.