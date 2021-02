Adembenemende beelden van Mars: ‘Elke keer weer kippenvel’

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa bracht maandag adembenemende beelden van Mars naar buiten. De foto’s zijn mooi, maar het echte werk moet nog beginnen.

Het klinkt als een doodgewone windvlaag. Zo’n aards geluid dat je hoort als je met iemand aan de telefoon bent die op een winderige dag buiten loopt. Maar aan deze windstoot is niets gewoons. Het is de eerste kwalitatief goede geluidsopname van Mars die de mensheid te horen krijgt. Maandagavond presenteerde ruimtevaartorganisatie Nasa video, foto’s en een audio-opname van de Marsverkenner die vorige week op de planeet landde. De rover genaamd Perseverance (Volharding) heeft de grootte van een personenauto en werd aan een soort vliegende hijskraan neergelaten op Mars.

Naast een indrukwekkende video van de landing en het korte geluidsfragment zijn er nu ook haarscherpe foto’s van Mars. De tijd van turen naar korrelige beelden van de planeet is voorbij. Dat het gelukt is om al deze beeld- en geluidsbestanden in zo’n hoge resolutie naar de aarde te krijgen is een kunststukje op zich. De Perseverance – liefkozend ‘Percy’ genoemd door Nasa-medewerkers – is uitgerust met 25 camera’s, allerhande microfoons en antennes.

Beeld via Reuters

Geëmotioneerde Nasa-medewerkers

Een van de camera’s die onder aan het karretje hing stond gericht op het Marsoppervlak, dat steeds dichterbij kwam, terwijl de blazende machines patronen vormden in het opstuivende Marszand. Het zijn unieke beelden van zandduinen en rotsachtige landschappen op de Rode Planeet. Tijdens de persconferentie waarin de beelden werden gepresenteerd vertellen Nasa-medewerkers geëmotioneerd hoe ze de video’s en foto’s tientallen keren achter elkaar bekeken. “Elke keer kreeg ik weer kippenvel”, vertelde Dave Gruel, verantwoordelijk voor een deel van het camerawerk. Een collega van hem noemde de opnames “het dichtst dat je bij een Marslanding kunt komen zonder zelf een ruimtepak aan te trekken”.

Met de spectaculaire opnames weet Nasa het grote publiek weer voor zich te winnen; toch moet het echte wetenschappelijke werk nog beginnen. De machine landde donderdag bij een oude rivierdelta in de krater die Jezero heet, en die zo’n vier miljard jaar geleden werd gevormd door de inslag van een meteoriet. Nasa hoopt juist hier sporen van leven te vinden, omdat de mogelijkheid dat hier water heeft gestaan die kans vergroot. Om nieuwe kennis over Mars te vergaren moet Percy dus aan de bak.

Proefvluchten

Apparatuur aan boord van de wagen moet gaan boren om zo veel mogelijk gesteente te verzamelen. Het gaat nog wel even duren voordat we weten wat deze missie oplevert. Het idee is om dat materiaal over een jaar of zeven tijdens een nieuwe missie op te pikken om het terug te brengen naar aarde.

Overigens heeft de rover ook een helikoptertje aan boord dat een paar proefvluchten gaat maken, wat technisch zeer moeilijk is vanwege de ijle lucht op Mars. Experts kijken in het bijzonder uit naar de resultaten van deze exercitie.

Het is de vijfde keer dat Nasa een rover op Mars zet. In mei zal ook China een poging wagen om een onderzoeksvoertuig op Mars los te laten.

