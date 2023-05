‘Gaat Turkije door op de autocratische weg die Erdogan heeft ingeslagen, of keert de democratie terug?’

De stembussen zijn open in Turkije. Correspondent Ingrid Woudwijk vertelt wat er op het spel staat voor het land, en wat voor sfeer er hangt in de stembureaus. ‘Je kunt zeggen wat je wil over de Turkse democratie, maar mensen zijn heel gemotiveerd hun stem uit te brengen.’

Bij het stembureau om de hoek van Ingrid Woudwijk is het zondagochtend al behoorlijk druk. Aan de telefoon doet ze verslag van haar rondje door de wijk. Het is een belangrijke dag voor Turkije. Vandaag kiest het land wie de president mag zijn de komende jaren. Woudwijk volgt de verkiezingen. “De opkomst is altijd wel hoog, zo rond de 80 procent”, zegt ze. “Maar de mensen die ik sprak hebben het idee dat het drukker is dan normaal. Kiezers hebben het idee dat er nu ook meer op het spel staat.”

Wat staat er dan op het spel?

“De keuze is tussen de huidige president Recep Erdogan en oppositiekandidaat Kemal Kiliçdaroglu. Er zijn ook parlementsverkiezingen, die zijn ook belangrijk, maar de meeste aandacht gaat natuurlijk nu uit naar de strijd om het presidentschap. De verkiezingen worden wel gezien als een referendum over de vraag of men door wil op de autocratische weg die Erdogan heeft ingeslagen. Kiliçdaroglu heeft beloofd de democratie weer terug te brengen naar Turkije. Daar gaat het voor veel mensen om.”

Op dit moment staat uitdager Kiliçdaroglu voor in de peilingen. Waar staat hij nog meer voor?

“De oppositie heeft zich verenigd in één blok met als presidentskandidaat Kiliçdaroglu. Het is een vrij diverse coalitie. Eén van hun belangrijkste beloftes is dat zij de polarisatie zullen doorbreken. De tweede belofte is de economie. Turkije kampt met een heel hoge inflatie, de prijzen in de supermarkt zijn enorm gestegen. Het blok van Kiliçdaroglu zegt te willen afrekenen met het onorthodoxe economische beleid van Erdogan en heeft beloofd de economie weer op te knappen zodat de inflatie naar beneden gaat.”

Turkse staatsburgers die in Nederland wonen mochten al eerder stemmen. In de Rai in Amsterdam liepen de emoties op en brak een vechtpartij uit. Worden dat soort ongeregeldheden vandaag ook in Turkije verwacht?

“Dat is moeilijk te voorspellen. Bij eerdere verkiezingen waren er eigenlijk altijd wel ongeregeldheden, bijvoorbeeld doordat er vechtpartijen uitbraken in het stembureau. Maar dit keer is ook heel leger aan waarnemers gemobiliseerd. Het zijn vrijwilligers die zijn getraind door ngo's, of die namens politieke partijen het stemproces in de gaten houden. Ze zijn ontzettend gemotiveerd om een oogje in het zeil te houden om ervoor te zorgen dat er niet op grote schaal gefraudeerd wordt.

“Ik zag het vanochtend ook in het stembureau waar ik even was. Dat was in een school. In elk klaslokaal zaten meerdere waarnemers. Ze zitten daar de hele dag om te kijken of alles wel volgens protocol gaat. Ik kwam ook een internationale groep waarnemers tegen. Je ziet dat er een enorme toewijding is. Je kunt zeggen wat je wil over de Turkse democratie en er zijn echt heel veel aspecten die onder Erdogan zijn uitgehold, maar mensen zijn echt enorm gemotiveerd om te stemmen.”

Durf je te voorspellen wie de presidentsverkiezingen gaat winnen?

Wat me de afgelopen dagen al opvalt: de oppositie is echt heel hoopvol en optimistisch. Bij het stembureau kwam ik een buurmeisje van me tegen. Ze was trillend naar het stembureau gelopen, maar toen ze haar stem had uitgebracht zei ze: ‘ik voel me geweldig!’ Ze was optimistisch. De kiezers van Erdogan zijn veel minder uitbundig. Dat vind ik interessant. Natuurlijk kan nog van alles gebeuren, maar Kiliçdaroglu heeft echt het momentum.

Correspondent Ingrid Woudwijk Beeld Halil Taskin

Erdogan heeft een trouwe fanbase. Zij steunen hem door dik en dun. Maar dat is niet genoeg. Om te winnen zal hij nieuwe stemmers moeten aanspreken. De Koerdische stem is heel erg belangrijk. Zij gaan massaal op Kiliçdaroglu stemmen omdat de oppositie verenigd is. Dan zijn er nog eens 5 miljoen jongeren die voor het eerst mogen stemmen. Er wordt verwacht dat die voor het merendeel op de oppositie zullen stemmen. Als ik dan toch een voorzichtige voorspelling moet doen, met alle slagen om de arm, dan denk ik toch dat de campagne van Kilicdaroglu veel meer kiezers heeft aangesproken.”

Turkse kiezers kunnen tot vijf uur 's middags hun stem uitbrengen. Dan zal het enige tijd duren voordat de stemmen geteld zijn. Als geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen behaalt, volgt volgende week nog een tweede ronde.

