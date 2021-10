Zo wil Boris Johnson vooroplopen in vergroening – voor milieu én economie

In aanloop naar de klimaattop in Glasgow, die zondag start, presenteerde het Verenigd Koninkrijk onlangs zijn vergroeningsplannen voor de economie. Windenergie speelt daarbij een cruciale rol. Het land wil wereldwijd het goede voorbeeld geven, én ziet economische kansen.

Windenergie is het groene succesverhaal van het Verenigd Koninkrijk. Kijk alleen al naar Schotland dat zijn energie inmiddels voor meer dan 70 procent uit wind haalt. Het enorme Whitelee windmolenpark, even onder Glasgow, wekt in zijn eentje zelfs voldoende stroom op om bijna alle huishoudens in die stad van elektriciteit te voorzien. Bovendien creëerde de bouw ooit ruim 4.000 voltijdbanen. En het onderhoud en bestuur van het park houdt nog eens 600 mensen permanent aan het werk. Niet voor niets zei de Schotse politicus Alex Salmond jaren geleden dat Schotland, via investeringen in windenergie, ‘het Saudi-Arabië van de hernieuwbare energie’ zou kunnen worden.

Het is iets waar veel politici in het VK graag op hameren: dat vergroening niet alleen het milieu helpt, maar ook economische kansen biedt. Investeringen in windparken, zonnepanelen en superbatterijen creëren immers niet alleen minder CO 2 -uitstoot, maar ook meer werk. “En vaak op plekken in het land waar de economie juist het kwetsbaarst is en de werkloosheid het hoogst”, zegt Simon Cran-McGreehin van de denktank Energy and Climate Intelligence Unit. Glasgow, waarnaast Whitelee verrees, is zo’n relatief arme plek. En ook menige Britse kustregio, de logische uitvalsbasis voor de bouw en het onderhoud van windmolens op zee, kan best een economisch zetje in de rug gebruiken.

Neem Hartlepool, waar publieke en private investeringen in windenergie de komende tijd opnieuw 270 industriële banen zullen redden die lange tijd op de tocht stonden. Een welkome ontwikkeling, want Hartlepool kent het hoogste werkloosheidspercentage van heel Engeland. “De Britse offshore windenergiesector is een industrieel succesverhaal”, zei energieminister Kwasi Kwarteng bij de aankondiging van dat nieuws. Het VK heeft intussen ruim zeven keer zoveel windenergiecapaciteit als twaalf jaar geleden: in 2008 ging het om 3.500 megawatt, in 2020 om 25.000 megawatt. Ter vergelijking: de windmolencapaciteit in Nederland bedroeg eind 2020 zo’n 6.600 megawatt.

Ambitie om wereldleider klimaatbeleid te worden

Uitgerekend in Glasgow, de grootste stad in Salmonds potentiële ‘Saudi-Arabië van hernieuwbare energie’, trapt morgen COP26 af: de belangrijkste mondiale klimaatconferentie sinds Parijs 2015. Het VK zette in aanloop ernaartoe zijn beste beentje voor. Half oktober presenteerde de regering van premier Boris Johnson een 368 pagina’s dikke strategie om de netto uitstoot van broeikasgassen tot aan het jaar 2050 terug te brengen naar nul. Johnson sprak de ambitie uit om het VK ‘wereldleider’ te maken op het gebied van klimaatbeleid. De strategie bestaat uit een reeks langetermijnbeloften die de Britse economie – in grootte de vijfde ter wereld – richting groene technologieën sturen. Gedurende dat proces moeten alleen al het komende decennium 440.000 Britse banen worden gecreëerd en dient circa 110 miljard euro aan private investeringen worden aangeboord.

Bouw van een windmolenpark in de Noordzee, 120 kilometer uit de kust van het Britse Yorkshire. Het Hornsea One-park is een van de grootste windmolenparken ter wereld, en werd voltooid in 2019. Het produceert zo’n 1,2 gigawatt elektriciteit, voldoende voor ongeveer een miljoen huishoudens. Beeld EPA

Energie-expert Cran-McGreehin is optimistisch. “Het is het meest gedetailleerde plan dat een land tot nu toe heeft geformuleerd”, zegt hij. “Het zal helpen het VK op de kaart te zetten als wereldleider op dit gebied.” En de doelen zijn volgens hem haalbaar. Al zal dat wel inspanning vergen de komende jaren, want de implementatie van veel plannen is nog niet volledig uitgewerkt.

Professor energie- en milieutechniek Marcelle McManus, van de Universiteit van Bath, is daarom sceptischer. “Wat op papier is gezet, ziet er goed uit”, zegt zij. “Maar het komt toch ook over alsof het gehaast is opgeschreven, om de strategie maar voor COP26 af te hebben. Dus ja, het kan dienen als een mooie richtlijn. Maar wat de ambities waren binnen het klimaatbeleid wisten we natuurlijk eigenlijk al. Dit plan had moeten gaan over de details voor de uitvoering.”

Soms ook pijnlijk falen

Want hoe prachtige ambities kunnen verzanden in pijnlijk falen, weet het VK uit ervaring. Zo is er al vele jaren een ambitieus plan voor energieopwekking via een getijdencentrale in de baai van Swansea in Wales. Getijdenstroom is een van de meest stabiele vormen van groene energie, doordat eb en vloed nooit stoppen. De damconstructie zou de komende 120 jaar elektriciteit kunnen produceren voor 155.000 huishoudens. Maar doordat de Britse overheid geen garanties wil geven over de afname van de stroom, lijkt de bouw van de 1,5 miljard euro kostende project niet langer te realiseren. Volgens de regering zal de prijs voor de in Swansea opgewekte stroom te hoog worden.

En ook was er nog niet zo lang geleden een prachtig huizenisolatieplan. Iedere Brit die dat wilde kon gratis zijn dak laten isoleren. De overheid bood zelfs aan kosteloos mensen mee te sturen om te helpen spullen van zolder te halen en die na de werkzaamheden weer terug te zetten. Toch kwam er nauwelijks respons. De gasprijs was de afgelopen jaren zo laag dat veel Britten het vooral veel gedoe leek: ondanks de energiebesparing zouden zij er nauwelijks iets van merken in hun portemonnee.

In dat opzicht kunnen de huidige hoge gasprijzen voor verandering zorgen, denkt McManus. Want al zijn die waarschijnlijk tijdelijk, ze laten volgens haar wel zien dat gas niet per definitie ‘de goedkope brandstof is waarvoor het lang is aangezien’. Door betere isolatie valt 20 procent te besparen op de energie die nodig is om huizen in het VK te verwarmen. En in Wales werkt men alweer druk aan een nieuw megaplan voor getijdenstroom, dit keer in combinatie met drijvende zonnepanelen. Hoge fossiele brandstofprijzen maken voorheen ‘dure’ groene alternatieven immers aantrekkelijker.

Boodschap van urgentie

Politici als Johnson hebben dus een punt als zij de economische mogelijkheden van hun klimaatbeleid benadrukken. Een rapport van onderzoeksbureau kMatrix berekende dat de vergroeningsindustrie in het VK nu al goed is voor een waarde van 240 miljard euro en 1,2 miljoen banen.

Toch gaat het over meer dan geld en werk alleen. Zonder collectieve gedragsveranderingen van burgers – op het gebied van wonen, transport en consumptie – zijn volgende stappen moeilijk te maken, of er nu genoeg investeerders zijn, of niet. Een consequente boodschap van urgentie vanuit de overheid is voor zulke gedragsaanpassingen essentieel.

Maar juist op dat vlak heeft premier Johnson geen smetteloze reputatie. Toen hij nog columnist was bij de krant The Telegraph gaf hij soms blijk van scepsis over klimaatverandering, of in ieder geval over de menselijke invloed daarop. En ook van de nu zo bejubelde windmolens was hij lang geen fan. Zo schreef hij eens dat er geen rechtvaardiging bestond om ‘ons landschap op te offeren voor windmolenparken’.

Johnson gaf zijn eerdere twijfels onlangs zelf toe. “Als je een paar van mijn artikelen van twintig jaar geleden zou opdiepen, kun je daarin onder andere opmerkingen vinden over klimaatverandering die de huidige strijd niet geheel ondersteunen”, aldus Johnson. Maar hij zegt veranderd te zijn. Toch hielp het niet dat de ex-topvrouw van COP26, Claire O’Neill, na haar ontslag in 2020 uit de school klapte. Ze vertelde in een interview met de BBC dat Johnson tegenover haar had toegegeven dat hij klimaatverandering ‘niet echt begreep’. Als gevolg daarvan had ze ‘een enorm gebrek aan leiderschap en betrokkenheid’ bij de premier rond het onderwerp waargenomen.

Privaat geld hard nodig

De nadruk op de economische kansen van het Britse klimaatbeleid heeft bovendien ook één groot nadeel: het gaat voortdurend over geld, en dus over de kosten. Belangrijkste knelpunt zal de vraag worden wie alle mooie vergroeningsplannen gaat betalen. Energieminister Kwarteng haastte zich na de presentatie van de strategie te zeggen dat hij geen belastingverhogingen verwacht. “Om te vergroenen hebben we private investeringen nodig”, verkondigde hij. “Geen overheid ter wereld is in staat zo veel belasting van zijn burgers te vragen dat zij de energietransitie zelf kan bekostigen.”

Die afhankelijkheid van privaat geld maakt de klimaatambities van de overheid wankel. Toch zit het land wel onmiskenbaar op de goede weg. Binnen relatief korte tijd bracht het VK zijn CO 2 -uitstoot terug van 600 megaton rond de eeuwwisseling naar 320 megaton vorig jaar. “Dat is een enorme afname”, zegt professor McManus. “Al gaat het alleen om de binnenlandse uitstoot. De vervuiling die gepaard gaat met de productie van alle goederen die we importeren is er niet in meegenomen.”

Beeld Brechtje Rood

Het neemt niet weg dat in het VK in 2019 – het laatste ‘normale’ jaar voor corona – bijvoorbeeld nog ‘slechts’ 46 procent van zijn binnenlandse elektriciteit opwekte met behulp van fossiele brandstoffen. Het ging daarbij bijna uitsluitend om minder vervuilend aardgas. Zo’n 37 procent van de stroom kwam uit hernieuwbare bronnen. 17 procent betrof kernenergie – ook een vorm van energieopwekking waarbij geen broeikasgassen vrijkomen.

Nederland twee keer meer CO 2 -uitstoot

Vergelijk dat eens met Nederland. Dat produceerde in 2019 volgens CBS-cijfers nog 76 procent van zijn stroom via fossiele brandstoffen. Hernieuwbare energie was goed voor minder dan 19 procent van de Nederlandse elektriciteit. Niet zo gek dus dat de CO 2 -uitstoot per hoofd van de bevolking in Nederland bijna twee keer hoger ligt dan in het VK.

Toch eist de nieuwe strategie nog meer van het VK. Zo dient de verkoop van nieuwe diesel- en benzineauto’s vanaf 2030 te eindigen en moet de gehele elektriciteitsopwekking in 2035 CO 2 -neutraal zijn. Energie-expert Cran-McGreehin ziet in het nastreven van die torenhoge ambities echter vooral ook lucratieve exportkansen. Elk land ter wereld moet immers op termijn zijn uitstoot omlaag brengen. Daardoor zal er een enorme internationale vraag naar groene kennis, techniek en consultants ontstaan. Landen die er het eerst bij zijn, kunnen met hun voorsprong hun voordeel doen.

Speerpunt

Ook binnen die potentiële Britse export zou windenergie een speerpunt moeten vormen. “Maar we kunnen het VK ook ontwikkelen tot kenniscentrum voor nieuwe batterijen”, zegt Cran-McGreehin. En een bedrijf als Rolls-Royce is al bezig om kleine nucleaire reactoren te ontwikkelen, een beetje zoals je die ook in nucleaire onderzeeërs vindt. Die zijn veel goedkoper en sneller te installeren dan volledige kerncentrales en kunnen bijvoorbeeld energie leveren aan een industrieel complex of aan een kleine stad.” Maar McManus relativeert. Zij denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen. “Om zulke minireactoren te installeren is heel veel regelgeving nodig, voordat dat allemaal geregeld is.”

Nee, windenergie, daar lijkt de energietoekomst in het VK toch steeds weer op uit te komen. Al is het maar omdat de mogelijkheden op dat gebied blijven groeien.

Zo experimenteert het Noorse bedrijf Equinor in de zee ten noordoosten van Aberdeen sinds enige tijd met drijvende windmolens. Doordat die niet in de bodem worden verankerd, kunnen zij verder in zee worden geplaatst, op plekken waar het doorgaans harder waait dan in de ondiepe wateren langs de kust. Dit stuwt het rendement van de molens omhoog. En bovendien staan de molens daar keurig uit het zicht. Zo hoeft er, in de vroegere woorden van premier Johnson, zelfs geen Brits landschap meer voor te worden opgeofferd.

COP26 in Glasgow moet klimaatdoelen redden In het Schotse Glasgow spreken leiders van zo’n tweehonderd landen vanaf zondag 31 oktober dertien dagen lang over de naleving van de klimaatdoelstellingen van Parijs (2015). Die naleving gaat nog niet van een leien dakje. De coronapandemie zorgde vorig jaar weliswaar voor een daling van de mondiale CO 2 -uitstoot met 5,4 procent, maar dit jaar wordt het recordniveau van 2019 naar verwachting alweer bijna gehaald, blijkt uit het jaarlijkse rapport van VN-milieuagentschap Unep. Ook de al in 2009 gemaakte afspraak dat rijkere landen van 2020 tot 2025 samen jaarlijks 100 miljard dollar (86 miljard euro) beschikbaar zouden stellen om extra kwetsbare, arme landen te helpen de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, wordt vooralsnog niet geheel nageleefd. De arme landen dreigen volgens Oxfam de komende vijf jaar in totaal 75 miljard dollar mis te lopen.

