Zij schreven dit jaar een brief aan de koning. ‘Het is niet dat ik nu denk: wat een geweldige gozer’

Van scheldkanonnades tot lofdichten: de koning ontvangt duizenden brieven per jaar. Wie zijn de mensen die hem afgelopen jaar schreven en wat beweegt hen?

Je zal de postbode van de koning maar zijn. Hoeveel gewicht moet je dan elke dag richting het hek van Paleis Noordeinde, het postadres van de koninklijke familie, slepen? Afgelopen jaar ontvingen Willem-Alexander en zijn gezin ‘enkele duizenden brieven’, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Best wat gewicht dus in die posttassen.

Bekijk de post van een popster of politicus, en je komt meer over diens betekenis te weten dan van een profiel in de krant. Zo is het ook met de koning. Misschien kun je de brieven aan zijn adres (de koning is anno 2022 nog steeds niet te mailen) zien als zuurstof voor de monarchie.

Trouw spoorde voor deze Koningsdag een aantal briefschrijvers op om hen te vragen wat de koning voor hen betekent en waarom ze in de pen klommen. Willem-Alexander ontvangt niet alleen maar fanpost, ook veel burgers schrijven over hun ‘problemen’, laat de RVD weten. Brieven aan de koning in vijf categorieën.

1. De ervaringsbrief

‘Wat heerlijk dat uw dochters in een vrij land mogen opgroeien en zich ontwikkelen. In mijn jonge jaren in Japanse vrouwenkampen was dat uitgesloten. Nooit de moed opgeven, dat was het devies. En op de muur achter onze brits stond geschreven: “Ook dit gaat voorbij.”’

Het is een fragment uit de brief aan de koning van mevrouw Blok-Vuijk uit Soest, 99 jaar oud. Toen ze in de pen klom, zat Nederland nog middenin de coronapandemie. Het was een tijd waarin Blok-Vuijk veel terugdacht aan dat motto op de muur in het jappenkamp. Ze schreef de koning over haar ervaringen daar; over de nachten zo donker dat ze alleen het oogwit van de anderen zag.

“Ik heb veel nare herinneringen in mijn hoofd, die ik meedraag in mijn leven. Ik kan nu soms nachten niet slapen omdat ik denk aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Al die jaren dat ik leef, blijven mensen vijanden van elkaar - dat is nog niet opgelost”, vertelt ze. Toch blijft ze positief. “Ik heb veel gevaren overleefd en ontdekt dat het leven niet altijd eerlijk is, maar aan hóóp kun je je altijd vasthouden.”

Op de brief die ze schreef, als onderdeel van een brieveninzamelingsactie van de ouderenbonden, kreeg ze geen reactie. Of ze dat jammer vond? “Jammer? Ach, weet je kind, wat is jammer? Ik heb zoveel toestanden meegemaakt in het leven die écht jammer waren, daarbij valt dit in het niet. Gelukkig zit het leven vol onverwacht goeds.”

‘In de regel’ worden alle brieven aan de koning wel beantwoord, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. In hoeverre de koning ze zelf leest, blijft in nevelen gehuld. ‘Vanzelfsprekend krijgen leden van het Koninklijk Huis post te zien die aan hen gericht is’, schrijft de dienst. Maar antwoorden schrijven ze nooit zelf.

Blok-Vuijk deelde haar levensverhaal met de koning als een uiting van de band die ze met het koningshuis voelt, al heel haar leven, vertelt ze. Woensdag viert ze haar honderdste koningsdag. “Ik vind het heel fijn om Willem-Alexander als koning te hebben”, zegt ze. “Hij heeft zo’n lieve vrouw en lieve dochters. Dat ze het zo fijn met elkaar hebben, als gezin, vind ik bemoedigend om te zien. Er zijn zoveel gezinnen waar het niet goed gaat.”

2. De bezorgde brief

Waar mevrouw Blok-Vuijk de traditie van het koningshuis door en door kent, is de monarchie voor de 14-jarige Sem uit Amersfoort iets waar ze ‘niet veel van weet’. Maar afgelopen jaar heeft ze ontdekt dat de koning ‘dichterbij is dan je denkt’. De oorzaak: een briefwisseling waarin ze haar zorgen over de coronatijd uitte. Ze schreef:

‘Waarom is de wereld aan het veranderen?

Waarom luistert niemand naar elkaar?

Waarom staat het internet vol met nepnieuws?

Waarom doet de regering weinig?

(...) Ik ben iemand van de nieuwe generatie, ik heb nog een toekomst, ik moet nog een baan krijgen, ik moet nog groeien… Ik wil niet dat als ik later kinderen heb dat ze opgroeien in een wereld waar mensen elkaar pijn doen, ik wil niet dat mijn kinderen later zich niet veilig voelen net zoals wat ik nu heb. Ik wil dat mijn kinderen later gelukkig worden, maar vraag ik dan te veel?’

Dat haar relaas bij de koning terecht kwam, is te danken aan haar docent Nederlands. Aan het einde van de les, toen Sem wat tijd overhad, schreef ze simpelweg op wat er in haar omging. Omdat ze het met haar familie wilde delen, stuurde ze het op aan haar docent, zodat die er de taalfouten uit kon halen. Maar haar docent was zo onder de indruk, dat ze voorstelde om de tekst aan de koning door te sturen.

Sem vond het spannend, maar ook heel leuk. “Ik heb antwoord gehad van de adviseur van de koning. Dus ik grapte al: ik ben best ver gekomen, één stapje verwijderd van de koning. Hij schreef dat hij het knap vond dat ik op 13-jarige leeftijd zo nadacht over wat er omging in de wereld. Aan het eind van de brief schreef hij: P.s. Niet iedereen in Nederland is slecht.”

Volgens de RVD krijgt de koning vaak brieven van burgers ‘die voor hun probleem aandacht vragen bij de koning’. Een moeder van een gekidnapt kind, de directeur van het noodlijdende Bakkerijmuseum in Hattem: het zijn twee voorbeelden die het nieuws haalden. Post die raakt aan de beleidsterreinen van ministers, wordt aan de betreffende ministeries doorgestuurd, aldus de RVD.

Voor Sem leeft het koningshuis nu iets meer, maar een Oranjefan is ze niet geworden. “Het is niet dat ik nu denk: ‘Och, wauw, de koning, wat een geweldige gozer. Hij is vast geweldig, hoor, maar hij is niet iemand naar wie ik opkijk. Hij staat natuurlijk wel hoger dan de rest, maar hij is ook een mens. Hij hoort gewoon bij de samenleving.”

Sem (14) schreef een brief aan de koning. “Hij hoort gewoon bij de samenleving.”

3. De felicitatiekaart

In haar oude huis had Neel Westeneng een koningshuiskamertje. “Dat stond vol met staatsieportretten, bekers, glazen, boeken, bussen - het was te gek om op te noemen”, vertelt de Barneveldse koningshuisfan. Nu staan de dozen vanwege een verhuizing op zolder, maar de plannen voor een nieuwe - zij het ietwat kleinere - royaltykamer heeft ze al gemaakt.

Westeneng stuurt al zo’n twintig jaar meerdere keren per jaar felicitatiekaarten aan de Oranjes (en aan nog tien koningshuizen). Soms een kaart met ‘Groeten uit Barneveld’, of een zelf geknutseld exemplaar. “Want ik ben wel 68, maar stilzitten is geen optie voor mij!” Ze heeft inmiddels twee mappen vol met bedankkaartjes: de pronkstukken in haar oude koningshuiskamertje.

Die kaartjes, meestal met een foto op de voorkant, stuurt het kabinet van de koning als reactie op felicitaties bij verjaardagen van het koninklijke gezin en kerst- en nieuwjaarswensen, laat de RVD weten. ‘Bij grote poststromen wordt ook wel gekozen voor een dankbericht op de website of de social media kanalen van het Koninklijk Huis.’

Onpersoonlijk? Neel Westeneng vindt het niet erg. De kaartjes die ze terugkrijgt, geven haar hobby de nodige zuurstof. Het versterkt de band die ze voelt met de Oranjes en verwarmt het ‘warme hart’ dat ze hen toedraagt. “Ik dacht wel: op vakantie middenin coronatijd, waaróm toch? Maar ondanks de fouten die ze hebben, blijf ik achter dit huis staan.”

Beeld Ming Ong

4. De boze brief

Of de koning en zijn gezin ook brieven kregen over hun trip naar Griekenland tijdens de lockdown, of over Amalia’s overtreding van de coronaregels tijdens het feest voor haar achttiende verjaardag: het is niet bekend. Maar de nodige boze brieven krijgt de koning wel. Of er ook dreigbrieven tussen zitten, wil de RVD om veiligheidsredenen niet zeggen.

Een kritische brief van een ander kaliber kwam afgelopen jaar van de heer Van der Sluis uit Genemuiden, die actief is voor ‘De vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging’. Van der Sluis schreef de koning over zijn zondagse bezoek aan een voetbalwedstrijd in de Johan Cruyff Arena.

Het was niet de eerste brief aan de koning over zijn activiteiten op zondag, vertelt Van der Sluis over de telefoon. Juist in orthodox-christelijke kring staat het koningshuis nog altijd in hoog aanzien. Een belangrijke taak van de zondagsrustvereniging is om allerlei personen met brieven te wijzen op het belang van zondagsrust, legt hij uit. Dus ook de koning.

In de brief herinnert Van der Sluis de koning aan een opmerking die hij maakte tijdens een gesprek met het verenigingsbestuur, waarin hij zei ‘dat hij de zondag zoveel mogelijk wilde ontzien’. Van der Sluis hoopt op een meer ‘principiële stellingname’ als het gaat om zondagsrust, temeer omdat in veel kerken iedere zondag voor hem wordt gebeden.

Als deze kerkleden horen van de aanwezigheid van de koning bij een zondagse voetbalwedstrijd, zou dat volgens hem ‘een verhindering’ kunnen geven in die voorbedes. Hij eindigt zijn brief als volgt: ‘Met gevoelens van liefde tot ons doorlucht Oranjehuis besluiten wij dit schrijven met de bede of de God aller genade u beide in ontferming gedachtig wil zijn’.

Hij ontving een brief terug van de persoonlijk adviseur van de koning. De strekking van het antwoord: hoe terughoudend de koning ook is als het gaat om publieke activiteiten op de zondag, hij moest voor deze voetbalwedstrijd - de opening van het EK - ‘gezien de in de samenleving brede belangstelling voor sport’ een uitzondering maken.

5. De aanhankelijkheidsbetuiging

Vroeger stroomden ze binnen op paleis Noordeinde, nu is het een vrijwel ter ziele gegane traditie: de ‘aanhankelijkheidsbetuiging’. Dat zijn brieven aan de koning die worden voorgelezen aan het begin van een belangrijke bijeenkomst, om hem te groeten. De christelijk-gereformeerde mannenbond is er nooit mee opgehouden.

Aart Kok (71), gepensioneerd basisschoolleraar uit Veenendaal, is al jaren verantwoordelijk voor het opstellen van deze brieven, die hij voorleest op de jaarlijkse ‘bondsdag’. Afgelopen jaar schreef hij in de groet over een penning met een ijsvogel, die in 1580 werd geslagen door Willem van Oranje, met de spreuk ‘Saevis tranquillus in undis’ erop: rustig te midden der woelige baren. Wel toepasselijk vond hij, in coronatijd.

‘De Vader des Vaderlands verwachtte het in zeer moeilijke omstandigheden van Christus’, schreef hij de koning, omdat hij hoopt dat Willem-Alexander dat ook zal doen. “Ik stuur de brieven van harte, want ik zie het Huis van Oranje als een onmisbare schakel in ons volksleven. Ik krijg ieder jaar een reactie terug van de particuliere secretaris van de koning, waarin hij bedankt voor de goede wensen.”

Al met al een mooi ritueel, vindt Kok. Al van jongs af aan is hij zeer geïnteresseerd in het Koninklijk Huis. Hij geeft lezingen over de geschiedenis en verzamelt spullen. “Het loopt de spuigaten uit”, lacht hij. Zo scoorde hij laatst een peper- en zoutvaatje ter ere van een huwelijksjubileum van Juliana en Bernhard in de kringloop in Rijssen: een hele vondst.

Dat de koning de brieven van zijn onderdanen niet zelf beantwoordt, vindt Aart Kok overigens een goede zaak. “Het koningshuis moet toegankelijk zijn, maar niet te toegankelijk. Anders krijg je nivellering. Het koningshuis heeft van oudsher iets van mystiek over zich - of misschien is dat een te sterk woord. Het moet ik ieder geval niet te volks worden allemaal.”

Aart Kok (71) ziet het koningshuis als een onmisbare schakel in het Nederlandse volksleven.

