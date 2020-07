Zes jaar na MH17: de Russen blijven zwijgen of zeggen ‘njet’

Het is 14 juli 2014 omstreeks tien voor half vier Nederlandse tijd, als de luchtverkeersleiding boven Oost-Oekraïne geen contact meer krijgt met de cockpit van vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Het passagierstoestel vliegt dan boven de regio Donetsk waar een hevige oorlog woedt tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten.

Al snel wordt duidelijk dat het vliegtuig is neergeschoten en dat alle 298 inzittenden, onder wie 198 Nederlanders, om het leven zijn gekomen.

Premier Rutte drukt zich direct na de catastrofe in klare taal uit. Hij stelt dat de ramp de meest ingrijpende gebeurtenis van zijn premierschap is en dat ‘de onderste steen boven moet komen’. De Nederlandse regering zet vanaf dat moment alles op alles om haar doel te bereiken: gerechtigheid voor de slachtoffers en nabestaanden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid neemt de verantwoordelijkheid op zich om de toedracht van de ramp te onderzoeken.

Ondertussen eist niemand de verantwoordelijkheid voor de ramp op. Zowel het Oekraïense leger als de separatisten wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar. Om desalniettemin de strafrechtelijke aansprakelijkheid boven water te krijgen, bundelen de politie- en justitiële machten van de getroffen landen de krachten.

Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne verenigen zich in het Joint Investigation Team (JIT) met als doel de feiten over de MH17-ramp boven tafel te krijgen. In maart dit jaar begon het strafproces naar aanleiding van dat onderzoek in het justitiële complex bij Schiphol. Er staan vier personen terecht, onder wie drie Russen.

Buk-raket speelt cruciale rol

De weg naar dat strafproces is lang. In september 2016 stelt het JIT dat er voldoende bewijs is verzameld om aan te nemen dat de MH17 met een Buk-raket uit de lucht is geschoten. Volgens het JIT werd de raketinstallatie vanaf Russisch grondgebied naar Oekraïne getransporteerd en werd de raket die MH17 trof, afgevuurd vanuit gebied dat onder controle stond van pro-Russische separatisten. Na de ramp zou het Buk-systeem terug naar Rusland zijn gegaan.

Een kleine twee jaar later, in mei 2018, volgt er meer informatie. Het JIT verklaart dat het aanwijzingen heeft dat het Buk-systeem afkomstig is van de 53ste luchtafweerbrigade van het Russische Leger, gestationeerd in de noordelijke stad Koersk. Ook heeft het team een aantal individuen geïdentificeerd die direct betrokken waren bij het neerhalen van de MH17. Hun namen worden voor een verder goed verloop van het onderzoek niet gedeeld.

Ondanks de bevindingen weigert Rusland mee te werken aan het onderzoek. Moskou wil geen informatie verstrekken over de desbetreffende legereenheid en is bovendien bezig met een eigen onderzoek. Want, zo klinkt het herhaaldelijk uit het Kremlin, het JIT-onderzoek is vooringenomen en gepolitiseerd. Moskou komt dan ook tot geheel andere conclusies dan het internationale onderzoeksteam.

In de loop der tijd verandert het Kremlin bovendien met enige regelmaat zijn narratief. Kort na de ramp zou de MH17 volgens de Russen nog door een Oekraïense straaljager zijn neergehaald met een niet-Russische raket. Later is er toch sprake van een Russische raket maar dan wel eentje die afkomstig was uit het gebied dat destijds in handen was van de Oekraïense strijdkrachten. En nadat er aanvankelijk geen radarbeelden zijn van het luchtruim boven het rampgebied, duiken die na verloop van tijd op miraculeuze wijze toch op.

Op rechtshulpverzoeken wordt niet gereageerd

De desinformatie en het gedraai van de Russen frustreert de onderzoekers en de Nederlandse regering. Tevergeefs blijven diplomaten via de officiële kanalen vragen om de medewerking van Rusland in het internationale onderzoek. Vanuit Den Haag gaan er meerdere rechtshulpverzoeken uit naar Moskou, maar het blijft akelig stil. Mede vanwege de Russische onwelwillendheid voert Den Haag de druk op Moskou op.

Op 25 mei 2018 kondigen Nederland en Australië aan dat ze Rusland aansprakelijk stellen voor het neerhalen van de MH17. Zwaar diplomatiek geschut waarmee er, naast de strafrechtelijke vervolging van individuen als gevolg van het JIT-onderzoek, een tweede front wordt geopend in de strijd tussen Den Haag en Moskou. De Nederlandse regering verzoekt Rusland om een dialoog aan te gaan om tot een oplossing te komen die recht doet aan het lijden van de slachtoffers en nabestaanden.

De kans van slagen is nihil. Dat de twee landen er samen uitkomen is vrijwel uitgesloten en mocht de kwestie voor het Internationaal Gerechtshof komen, een van de bevoegde instanties die conflicten tussen staten behandelt, dan is het sterk de vraag of het tot een zaak komt.

‘Rusland zal nooit instemmen’

Want, zo legde hoogleraar internationale geschillenbeslechting Eric de Brabandere twee jaar terug in deze krant uit: “Binnen het internationaal recht moeten twee staten instemmen met een procedure. Dat gaat Rusland nooit doen, zeker niet in deze zaak. Het erkent bovendien de algemene bevoegdheid van het gerechtshof niet.”

Toch besluit de Nederlandse regering de verregaande stap te nemen. Ze vindt dat het JIT voldoende bewijs heeft verzameld om aan te nemen dat Rusland een aandeel had in het neerhalen van de vlucht. De staatsaansprakelijkheid is zodoende bovenal een diplomatiek paardenmiddel om druk uit te oefenen op Moskou, en Rusland tot concrete actie te bewegen. Het land kan bijvoorbeeld een naam van een betrokkene noemen, of enige vorm van verantwoordelijkheid nemen.

Maar de Russische reactie is niet zoals gehoopt. Dezelfde dag dat Nederland en Australië verklaren Rusland formeel aansprakelijk te stellen voor de MH17-ramp, laat Poetins woordvoerder Dmitri Peskov weten dat Rusland de betrokkenheid ‘volledig’ ontkent. De reactie past binnen eerdere verklaringen vanuit de Russische hoofdstad die alle beschuldigingen aan het adres van het Russische leger naar het land der fabelen verwijst.

Onderonsjes in achterkamertjes

Toch willen de Russen wel in gesprek. In achterkamertjes vinden diplomatieke onderonsjes plaats buiten het oog van de publieke opinie. Al snel blijkt dat daar niet te veel van verwacht hoeft te worden. Het Russische ministerie van buitenlandse zaken is duidelijk: de gesprekken zullen niet leiden tot Russische aansprakelijkheid. Dat zijn ‘fantasieën’. Het land houdt voet bij stuk en meent dat er gekeken moet worden naar de rol van Oekraïne.

Op 20 december 2018 laat minister van buitenlandse zaken Stef Blok weten dat de diplomatieke contacten met Moskou over de aansprakelijkheidsstelling niet tot onderhandelingen over MH17 hebben geleid. De regering blijft daarvoor openstaan, maar bezint zich eveneens op nieuwe stappen.

Die nieuwe stap volgde vorige week vrijdag. Toen kondigde het kabinet aan dat Nederland Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) daagt. Nabestaanden deden dat al eerder; nu vond de regering de tijd rijp. “Daarmee komen we dichter bij ons doel van gerechtigheid voor de slachtoffers en nabestaanden”, aldus minister Blok. Het idee achter deze ‘statenklacht’ is dat het EHRM meer informatie krijgt van de Nederlandse overheid uit het internationale onderzoek naar het neerhalen van de MH17.

Juridisch gezien maakt de zaak meer kans dan de staatsaansprakelijkheid. Dat heeft alles te maken met artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin het recht op leven is vastgelegd. Rusland heeft dat verdrag ook ondertekend. Op basis van dat artikel kan het EHRM tot de conclusie komen dat Rusland aansprakelijk is, omdat Moskou het onderzoek van het JIT heeft gefrustreerd. Ook kunnen de rechters van het EHRM op basis van de bewijsvoering tot de conclusie komen dat er Russische functionarissen bij het neerhalen van de MH17 betrokken waren, waardoor Rusland aansprakelijk gesteld kan worden voor de ramp.

Maar ook in dit geval verdedigt Moskou zich met het verweer dat het niets van doen heeft met het neerhalen van het toestel. Vorige week vrijdag kwam er een verklaring van het Russische ministerie van justitie waarin werd gesteld dat de tragedie met de MH17 zich boven Oekraïens grondgebied afspeelde, waardoor Rusland geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

Nieuwe Russische grondwet

Of Rusland zich bij het EHRM komt verdedigen, is nog maar de vraag. En mocht dat wel het geval zijn en het komt tot een veroordeling, dan is de kans groot dat Moskou de uitspraak naast zich neerlegt. Sinds deze maand is er namelijk een nieuwe grondwet in Rusland van kracht die bepaalt dat het Russische recht altijd boven het internationaal recht gaat. Daardoor kan Rusland een veroordeling naast zich neer leggen.

Voor de strijd op staatsniveau haalt de stap naar het EHRM daarom weinig uit. Maar voor de nabestaanden geldt uiteraard dat zij maar wat graag zien dat een rechter een oordeel velt over de ramp. Mede dankzij de Nederlandse staat is die mogelijkheid er nu bij drie rechtbanken: de rechtbank Den Haag, die het strafproces naar aanleiding van het JIT-onderzoek leidt, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en, minder waarschijnlijk, het Internationaal Gerechtshof.

Als een van die rechtbanken Rusland aansprakelijk stelt voor de ramp, zal dat voor de nabestaanden en de Nederlandse regering als een enorme overwinning voelen en wordt in ieder geval een deel van het overkoepelende doel dat zes jaar geleden werd uitgesproken behaald: gerechtigheid voor de slachtoffers en de nabestaanden.

