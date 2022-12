Yousef (19) en Mohamed (27) waagden hun leven om naar Nederland te komen: ‘Als je eenmaal begonnen bent, kun je niet meer stoppen’

Mohamed en Yousef vluchtten dit jaar uit Syrië naar Nederland. Na een levensgevaarlijke reis kwamen ze terecht in de asielcrisis. Ze sliepen buiten in Ter Apel en leven inmiddels al maanden op een opvangschip, maar zijn ondanks alles dankbaar. ‘Nederlanders zijn warm, hartelijk, lachen altijd.’

Op een filmpje kijkt Yousef Juma Alawar (19) geconcentreerd voor zich uit, iets naar beneden, net niet in de camera. Hij stoot een gebalde vuist naar voren, maakt langzaam cirkels met zijn polsen en kruist zijn armen voorlangs. Gekleed in een beige korte broek en wit T-shirt oefent hij kungfu. Op de achtergrond is de Ionische Zee te zien, tussen Albanië en de laars van Italië.

Dat hij kungfu-meester wil worden, weet hij al sinds zijn achtste. “Tijdens mijn vlucht naar Nederland oefende ik elke dag. Wekenlang. Ik moest blijven trainen”, zegt Yousef vier maanden later. “Het hield me fit. Anders was ik hier nu niet geweest.” Hij klikt op een volgende post van zijn Instagrampagina. Geheel in het wit, met op zijn hoofd een pilotenbril, staat Yousef voor een hotel in het Gelderse Duiven waar hij tijdelijk opvang kreeg. Hij lijkt een beetje op de Chinese vechtsporter Bruce Lee.

Op een andere video is hij in Ter Apel. Bij het Groningse aanmeldcentrum voor asielzoekers sliep Yousef begin augustus vijf nachten voor de poort in het gras. “Eén nacht was het heel koud. We hadden niets, niet eens dekens. Ik ben onder de beveiligingscamera gaan sporten om een statement te maken naar de beveiligers.”

Mohamed Alali (27) vluchtte uit Syrië naar Nederland. Hij woont nu in een cruiseschip in Amsterdam. Beeld Negin Zendegani

De MS Galaxy

Yousef doet zijn verhaal in café Het Ketelhuis in Amsterdam-West, niet ver van het cruiseschip waar hij verblijft. Naast hem zit Mohamed Alali (27). Ze werden goede vrienden in de statige kantine – koningsblauwe muren, rood tapijt, glimmende balustrades – op het zevende dek van de MS Galaxy. De reusachtige cruiseferry van de Estse rederij Tallink ligt in de Amsterdamse haven. Het schip herbergt pakweg duizend asielzoekers.

“Ik hou van kletsen”, zegt Mohamed. Hij grijnst. Zo ontmoette hij Yousef, bij het koffiezetapparaat. Samen slijten ze hun dagen op de boot. Ze kijken voetbal in de cinema van het schip, juichten zelfs even voor Oranje, en oefenen Nederlands. Mohamed speelt ’s avonds Trix, een Arabisch kaartspel dat iets wegheeft van hartenjagen. Yousef doet zelden mee. Zonde van zijn tijd, vindt hij.

Soms slenteren ze door de straten van Amsterdam, langs de Dam en het Vondelpark. De Wallen lijken een pretpark, constateerden ze kritisch, mensen komen daar alleen om te kijken. Tijdens die tochtjes praten ze veel over hun thuisland. Over de familie van Yousef. Zijn moeder, zusje en broertje wonen in Turkije, zijn vader en drie broers in Syrië. Hij hoopt dat hij ze zo snel mogelijk óók naar Nederland kan halen. Mohamed wil het liefst zijn moeder, die nog in Turkije verblijft, hierheen halen. Zijn broers wonen al jaren in Spanje en Amerika.

Buitenslapers

Yousef en Mohamed zijn twee van de honderden asielzoekers die afgelopen zomer noodgedwongen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen. Voor de asielzoekers was toen nergens een plek. Er was te weinig water, smerig sanitair en onvoldoende medische zorg. Artsen zonder Grenzen kwam voor het eerst in Nederland in actie. Van Le Monde tot The New York Times: veel internationale kranten schreven over de mensonterende situatie. De buitenslapers werden het gezicht van de asielopvangcrisis in Nederland.

“De warme geur van vieze dixi’s hing overal in de lucht, dat was misschien het ergste”, zegt Mohamed, die in augustus acht nachten buiten verbleef. “En natuurlijk de drukte. Overal stonden en lagen mensen.”

Yousef: “Veel mensen om me heen besloten om naar Duitsland te vertrekken.” Hij neemt een slokje van zijn limonade. “Ze vroegen me of ik mee ging. Maar dat wilde ik niet. Ik ging ervan uit dat ik uiteindelijk geholpen zou worden.”

Mohamed: “De grootste schok was toen ik hoorde over de baby. De bewaker bij de poort riep dat we ons moesten verzamelen. Hij vertelde dat er in de sporthal een kind gestorven was. Sommige mensen werden boos. Anderen huilden, schreeuwden. Mensen verloren hun geduld. Ik denk dat het een kantelpunt in de crisis was. Daarna deden nog meer journalisten verslag van ons kampement, en kwam zelfs de koning langs. Niet veel later stonden er ineens nieuwe toiletten. En daarna werden mensen beter geholpen.”

Mohamed en Yousef wonen nu op een cruiseschip in Amsterdam. Beeld Negin Zendegani

Uitzichtloos bestaan

Maar die hulp is relatief. Er kwamen inderdaad meer noodslaapplekken voor asielzoekers, maar veel van de buitenslapers uit Ter Apel leiden sindsdien een uitzichtloos bestaan. Yousef heeft nog altijd geen gesprek met de immigratiedienst (IND) gehad. In november heeft hij daartegen geprotesteerd, samen met 55 andere wachtenden op het schip. Ogenschijnlijk met resultaat: navraag leert dat er vanaf januari een contactpersoon van de IND op het schip zal zijn.

Volgens Mohamed ontstond de Nederlandse opvangcrisis niet uit kwade wil, en betekent het ook niet dat hij en andere vluchtelingen hier niet welkom zijn. Het was een samenloop van omstandigheden, zegt hij. “Er kwamen meer vluchtelingen dan verwacht, het Coa had een tekort aan personeel, we hoorden dat werknemers ontslag hadden genomen of ziek waren. En het was ook nog eens zomervakantie. Dat kwam allemaal samen voor de poort van Ter Apel.”

“Eerlijk is eerlijk”, reageert Yousef koeltjes, “vijf dagen extra buiten slapen overleef je ook wel weer. Wij hebben tijdens onze vlucht wel erger meegemaakt.”

“En hoe”, zegt Mohamed. Het begon voor hem met het oversteken van de Evros, de grensrivier tussen Turkije en Griekenland. “We overleefden gelukkig de brede rivier, maar aan de oever werden we gepakt door de politie. Ze sloten ons op in een stinkende gevangenis en pakten al onze kleren af. Na twee dagen brachten ze ons in een auto met geblindeerde ramen ergens naartoe. Waar precies weet ik niet. Grenswachten brachten ons op een vlot naar de overkant. Daar wachtte de Turkse politie ons op.”

Yousef: “Als je grenswachten tegenkomt, word je automatisch teruggezet naar het land waar je net vandaan komt. Van Griekenland terug naar Turkije, van Hongarije naar Servië.”

Mohamed: “Uiteindelijk ben ik drie keer de politie tegengekomen en één keer gepakt. We zijn beschoten. “Boem, boem boem, rakketakketak.” Hij vormt een pistool met zijn handen. “Bij de Hongaarse grens moesten we met een ladder over een hek klimmen. Over het prikkeldraad en dan meters naar beneden springen. Dat was echt gevaarlijk.”

Yousef: “We liepen oneindig ver. Ik telde de dagen onderweg: 26. Het was eng. Ik sliep op rotsblokken tegen de slangen. En er waren meer roofdieren.” Hij pakt zijn telefoon en laat een serie selfies zien, met een zwarte pet en rode trui in de bossen van Griekenland. Yousef voor een idyllisch meer, Yousef op een spoorbrug in Servië.

Fysiek en psychologisch kapot

Waar ze de wilskracht om door te gaan vandaan haalden, weten ze zelf soms ook niet meer. “Op een gegeven moment wachtte ik op een smokkelaar, toen er plotseling een politieagent uit de bosjes kwam. Voor de zoveelste keer”, zegt Mohamed. “Ik was kapot. Fysiek. Psychologisch. Even dacht ik: laat maar. Maar als je eenmaal begonnen bent, kan je niet meer stoppen. Ik kon niet alles waar ik al doorheen was gegaan weggooien.”

Yousef: “Het doel om Nederland te bereiken zorgde ervoor dat ik doorliep. In dit land is geen racisme. We krijgen kansen, kunnen studeren, werken, sporten. Volgens mij zijn hier betere sportfaciliteiten dan in bijvoorbeeld Duitsland.”

De 19-jarige asielzoeker rent nu drie keer per week over het industrieterrein bij het schip. Bij ieder rondje slaat de wind en de stank van diesel in zijn gezicht. Maar sportgelegenheden zijn er niet op de boot, en hij wil in vorm blijven. “Houden jullie van films?” vraagt Yousef retorisch. “Natuurlijk. En wat vinden jullie van actiefilms?” vervolgt hij met indringende blik. “Daarin wil ik spelen. Ik word kungfu-stuntman. Net zoals Jackie Chan.”

Yousef en Mohamed. Beeld Negin Zendegani

Elf uur per dag kleren maken

Wat kungfu, racisme en Nederland met elkaar te maken hebben, daar komt Yousef zo op. Eerst wil hij vertellen waarom hij zo van de oosterse vechtsport houdt. “Ik zat op school in Aleppo. Een van mijn klasgenootjes sloeg me. Haar vader was Syrisch en haar moeder Chinees, vandaar dat ze kungfu kent. Ik besloot: dat wil ik ook kunnen.”

Zes jaar later, in 2017, vlucht Yousef met zijn familie naar Turkije. Er was geen geld voor school, dus werkte hij als kleermaker, elf uur per dag. In het weekend trainde hij. “Na twee jaar oefenen vond ik in 2019 een coach in Istanbul. Hij wist alles over de sport. Ik registreerde me bij een kampioenschap, maar ik werd afgewezen. In Turkije mocht ik als Syriër niet meedoen aan wedstrijden. Er is te veel discriminatie in Turkije.”

Afgelopen zomer vertelden veel gevluchte Syriërs soortgelijke verhalen. Ze trokken jaren geleden van Syrië naar Turkije, maar besloten door te reizen naar Europa omdat ze zich niet meer veilig voelden. Turkije vangt de meeste Syrische vluchtelingen op van alle landen ter wereld (3,5 miljoen). Eerst werden ze relatief hartelijk ontvangen, maar sinds de extreme inflatie in het land groeit het anti-vluchtelingensentiment, blijkt uit verslagen van internationale media. Huizen, winkels en auto’s van Syriërs werden in brand gestoken. Daarbij kwamen ook mensen om het leven.

“Ik woonde in Turkije sinds het begin van de oorlog in Syrië”, zegt Mohamed. Hij kijkt naar zijn vriend. “In het begin waren mensen vriendelijk tegen ons. Ze hadden empathie omdat we vluchtelingen van de oorlog waren. Na verloop van tijd kwamen er steeds meer Syriërs die aan het werk gingen, bedrijfjes startten, en zo concurrenten werden van Turkse ondernemers. Ik denk dat dat het racisme versterkte. Toen een man in de bus tegen me begon te schreeuwen omdat ik in het Arabisch met iemand aan het bellen was, dacht ik: dit land wil mij niet. Ik moet hier weg.”

Weg uit Turkije

In Turkije onderzocht hij vluchtroutes, las blogs over smokkelaars, en bezocht websites waar mensen elkaar waarschuwen voor grenswachters. Zijn broer die in Amerika woont raadde hem de tocht af. Te gevaarlijk, vond hij. Maar hun moeder begreep het. Haar zoon zou in Turkije geen kans krijgen, wist ze. Mohamed: “Het afscheid was zwaar, omdat het misschien voor altijd zou zijn.”

Mohamed recht zijn rug na de vraag of hij en Yousef teleurgesteld zijn door de situatie in Nederland. “Ik moet iets belangrijks vertellen”, zegt hij. “Jullie vragen naar Ter Apel en naar wat we vervelend vinden hier. Maar je moet ons goed begrijpen: wij zijn heel blij dat we in Nederland mogen zijn. Dankbaar zelfs. Nederlanders zijn warm, hartelijk, lachen altijd. De profeet zegt dat het een beloning is om een lach te ontvangen.”

Terwijl Yousef precies weet wat hij wil worden, twijfelt Mohamed over zijn toekomst. “Ben ik niet te oud om nog te studeren? Misschien ga ik meteen werk zoeken. En ik wil vrijwilligerswerk doen, bij de voedselbank.”

Hij aarzelt even. “De energie waarmee ik hiernaartoe kwam is aan het verminderen, merk ik. Voor mij is Nederland nog steeds een mooie plek, beter dan alle andere plaatsen waar we geweest zijn. Maar ik ken alleen de boot. We weten niet of het beter of slechter wordt. Soms denk ik wel eens dat het hier minder is dan ik vooraf gehoopt had.”

In september verlengde het kabinet de maximale beslistermijn voor asielaanvragen van zes naar vijftien maanden. Meer dan 450 dagen. Yousef telt ze allemaal. “De boot is prachtig. Maar ik voel me vaak opgesloten. De kamers zijn net cellen, en er is weinig te doen. Iedere ochtend moet je hopen op goed internet zodat je snel YouTube-filmpjes kunt downloaden om Nederlands te leren. Studeren mogen we namelijk niet.”

De jonge Syriër is desondanks een snelle leerling. “Het is hier gezellig”, zegt hij in het Nederlands.

Mohamed Alali en Yousef Juma Alawar Mohamed Alali (27) groeide op in Idlib in Syrië. Hij vluchtte in 2011 voor de oorlog in zijn geboorteland en woonde lang in Gaziantep in Turkije, waar hij huizen schilderde. Deze zomer vertrok Mohamed naar Nederland. Hij sliep buiten in Ter Apel, kreeg opvang in Budel en verblijft nu op het schip MS Galaxy in Amsterdam. Yousef Juma Alawar (19) komt uit Aleppo in Syrië. Yousef vluchtte in 2017 met zijn moeder, broer broer en zus naar Turkije. Daar verdiende hij de kost als kleermaker. Deze zomer reisde hij door naar Nederland en vroeg asiel aan in Ter Apel, waar ook hij buiten moest slapen. Via Duiven kwam Yousef op de MS Galaxy terecht, waar hij bevriend raakte met Mohamed.

