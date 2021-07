Wijkverpleger Pim van Ettinger (1969-2021) gaf veel en vroeg weinig

In huize Van Ettinger heerste grote opwinding begin 1969. De vijf dochters stonden gekluisterd aan de deur van de ouderlijke slaapkamer. In afwachting van de nieuwe baby. De oudste twee hadden moeder Riek nog geholpen met de klossen onder het bed sjouwen, waarbij het bed zowat in elkaar was gestort. Op dat moment was vader Henk nog aan het werk voor zijn eigen ingenieursbureau.

Hoe verheugd zij waren met de komst van Pim, bleek uit de tekst op zijn geboortekaartje: ‘Wij hebben nu een mooi getal, ja heus, het zijn er zeven, maar ook ons nieuwe kindje zal met liefde zijn omgeven’. Het waren die zoete herinneringen die nu, 52 jaar, later boven kwamen drijven, toen de zussen Mieke, Anneke, Simone, Joa en Gonda rond het ziekenhuisbed van Pim zaten. Verhalen die ze openhartig deelden met zijn levenspartner Teunis Nijhoff, die ook niet van zijn bed week.

Zonder enige aanleiding lag Pim half mei ineens op de intensive care. De zorgzame wijkverpleger, immer fit en actief, had alleen wat bleekjes gezien die laatste weken. Wel was hij zelf ongerust en de week voor de opname had hij veel gebeden. “Vast corona”, riepen de artsen, maar de testen kwamen negatief terug. Nader onderzoek gaf helderheid: het bleek een maagtumor met uitzaaiingen. Behandeling was niet meer mogelijk en voor ze er erg in hadden lag Pim aan de beademing. Diezelfde week stierf hij.

Pim op zijn eerste verjaardag, met zijn zussen.

Bij Zorggroep Zuid-Gelderland in Druten liepen die eerste week na het overlijden zijn collega’s in en uit het teamkantoor. Ook hier alom verslagenheid. Bij enkele dementerende cliënten werd een foto van hem neergezet. Eén patiënt zei in tranen: “Waarom ik niet? Ik ben toch al oud en ziek.” Pim had zich op zijn veertigste omgeschoold tot wijkverpleger, daarvoor werkte hij in de transportwereld. Maar zijn collega’s in het wijkteam herkenden direct zijn zorghart.

Pim koos altijd voor de lieve vrede: aan conflicten had hij de groots mogelijke hekel. Al had hij ook een pittige kant, zijn zussen zeiden weleens: “Pim heeft geen kort lontje, hij heeft er geen!” In het harmonieuze gezin waar altijd wel wat te beleven was, groeide Pim liefdevol op. Hij mocht graag op zaterdag met vader meegaan naar de groothandel of hielp hem met fietsen repareren.

Zo groot als de vreugde bij zijn geboorte was, zo diep was het verdriet toen nog geen twee maanden later onverwacht zijn twee jaar oudere broer Eric overleed, waarschijnlijk aan een hartaandoening. De peuter werd thuis opgebaard en de zussen gaven hem kusjes ter afscheid. Na de begrafenis werd nooit meer over Eric gepraat, zoals dat in die tijd wel vaker usance was. Pim maakte de dood van zijn broer niet bewust mee, maar voelde altijd zijn afwezigheid. Niet in de laatste plaats omdat zijn moeder overbezorgd was en hem uiterst beschermd opvoedde. Alle aandacht was op hem gericht.

Pim van Ettinger.

Achteraan is goed genoeg

Pim speelde graag met zijn zussen en de poppen en barbies. Ook zich verkleden vond hij geweldig. Thuis gaf dat geen gedoe, maar op school werd hij als buitenbeentje gepest. Zijn ouders opvoedmotto ‘achteraan is goed genoeg, vooraan staan hoeft niet’ hielp niet. Het maakte hem onzeker en hij kon slecht voor zichzelf opkomen. Voor Pim kwam de verhuizing van Dordrecht naar Breda uitstekend uit. Zo kon hij op de nieuwe school wel vrienden maken.

Toch bleven zijn ouders bezorgd. Ze namen hem mee naar het Jongeren Advies Centrum om wat beter voor zichzelf op te komen. Eigenlijk wilde hij graag kapper worden, maar daar zagen ze geen toekomst in. Dus werd het na de mavo een mbo-opleiding logistiek, waarna hij enige jaren als magazijnmedewerker werkte bij een bedrijf met industriële tekenprinters.

Hij was 19 jaar toen zijn vader overleed, die al jaren aan de ziekte van Kahler leed. Hij doorstond 49 chemokuren en had voor de verpleging al een reep chocolade klaarliggen voor de vijftigste kuur: als iemand optimistisch was, dan was het zijn vader wel. De twee konden het goed vinden, van hem leerde hij oude spulletjes op waarde schatten. Samen knapten ze vaders oude legerkist op, die altijd in zijn slaapkamer zou blijven staan.

De jonge Pim van Ettinger.

Daarna bleef hij bij moeder wonen en nadat hij op zijn 25ste een eigen appartement betrok, bleef hij voor haar zorgen. Na wat korte relaties met meisjes vertelde hij zijn familie dat hij op mannen viel. Dat was niet eenvoudig, want kort daarvoor had zijn jongste zus net onthuld dat zij op vrouwen viel. Hoewel moeder moest schakelen, werd het geen thema. Zeker nadat Pim een paar jaar later in een Bredase kroeg zijn grote liefde Teunis tegenkwam.

De stukadoor uit Leerdam viel voor de knappe en rustige Pim, bij wie hij zich gelijk vertrouwd voelde. Hun relatie bleef lange tijd onbesproken, omdat Teunis uit een kerk uit reformatorische hoek kwam, waardoor zijn homoseksualiteit moeilijk lag. Tot het moment dat de twee ‘vrienden’, zoals ze elkaar toen nog noemden, naast elkaar bij moeder Nijhoff op de bank aan een kop kippensoep zaten. Daarover had zij later gezegd: “Ik kon wel zien dat dit niet zomaar een vriendschap was.” Na die tijd volgde er meer acceptatie.

Teunis wist dat het de liefde van Pim was geweest, die hem had geleerd te zijn wie hij in essentie was. Pim was altijd oprecht geïnteresseerd en stond voor iedereen klaar. Van mensen helpen werd hij eenvoudigweg blij. Al kon hij ook kwaad worden en pittige uitspraken doen over anderen, zeker als hij werd teleurgesteld. Als iemand zijn afspraak niet nakwam of als hij veel had geïnvesteerd en weinig terugkreeg, kwam thuis zijn frustratie eruit. Maar had hij eenmaal zijn hart gelucht, dan was de boze bui snel over.

De twee mannen genoten in de 25 jaar dat ze samen waren van hun huis in Leerdam, de honden Rebbel en Max – die tot op het bot verwend werden – en hun gezamenlijke uitjes. Het liefst deed Pim alles samen. Hij ging mee naar klassieke concerten waar Teunis zo van hield, die op zijn beurt weer mee ging winkelen. Al deed Pim dat ook vaak met zijn zussen; enkele malen per jaar organiseerden ze een ‘brussendag’. Pim kwam dan altijd thuis met een nieuwe set kleding, het liefst met bijpassende schoenen en sieraden in dezelfde kleur – paars was favoriet.

Pim van Ettinger op zijn laatste dagje uit met zijn vijf zussen.

Of hij struinde kringloopwinkels en markten af voor zijn verzameling spullen uit oma’s tijd: ettelijke serviezen en Italiaans glaswerk stonden in een aparte kamer keurig uitgestald in mooie vitrines. En wanneer het stel met vakantie ging, was dat in hun retrocaravan, die hij volledig in jarenzeventigstijl aankleedde – tot en met paars-oranje pannenlappen aan toe. Alles moest tot in detail kloppen. Van rommel hield hij niet. Hij ordende zijn linnen- en servieskasten zo secuur, dat hij het direct merkte als er iemand in de kast had gezeten.

Tot zijn veertigste werkte Pim bij een transportbedrijf als planner logistiek, maar nadat zijn moeder overleed, merkte hij dat hij meer wilde betekenen voor mensen. Al die jaren waren ze elkaars steunpilaar geweest en zijn zorgspier was nog lang niet uitgewerkt. Hij schoolde zich om en ging aan de slag in de wijkverpleging: als eerste man in het team. Hoewel de Drutenaren aanvankelijk moesten wennen aan een man aan hun bed, wilden ze al snel niet meer anders. Hij genoot van het menselijke contact, had een bijzonder gevoel voor humor en zette altijd een stap extra. Ook hier was hij een pietje-precies. Hij gaf veel en vroeg weinig. Soms deed hij zichzelf daarmee tekort, maar zo ervaarde hij dat niet.

Pim deed zich nooit beter voor en vertelde openhartig wat er in hem omging. Een gezellig babbeltje maken kon hij als geen ander. De coronatijd vond hij dan ook lastig, vooral omdat hij zijn familie minder zag. Grote toekomstdromen had hij niet. Pim genoot het allermeest van een middagje rondrijden met Teunis in zijn gele Fiat Panda en hun hond Max, om daarna een wandeling te maken met een kop koffie op een terras als afsluiter. Voor hem was het leven in al zijn eenvoud vol genoeg. Dat had nog een eeuwigheid mogen duren voor de twee.

Willem Hendrik (Pim) van Ettinger werd geboren op 15 januari 1969 in Dordrecht en stierf op 24 mei 2021 in Gorinchem.