Wie zijn de Reichsbürger, die worden verdacht van een couppoging in Duitsland?

Bij een vermoede couppoging pakte de Duitse politie vorige week 25 rechts-extremisten op. Zij zijn waarschijnlijk afkomstig uit het milieu van de Reichsbürger. Wat is het gedachtegoed van de beweging die de Duitse staat niet erkent?

In het Zwitserse Zürich betreedt een Duitse prins begin 2019 het podium van Worldwebforum, een jaarlijkse conferentie die zichzelf als de ‘punkrock-versie van Davos’ omschrijft. De 71-jarige Heinrich XIII, ook wel prins Reuss genoemd, is geprogrammeerd tussen vertegenwoordigers van Adidas, Tesla, de Rolling Stones en de Standford Universiteit. In gebroken Engels betoogt de achterneef van oud-koningin Beatrix dat het afschaffen van de monarchie Duitsland alleen maar leed heeft toegebracht.

Het vorstenhuis Reuss regeerde ooit over staatjes in het Oostelijke Thüringen en volgens de prins was dat in ieders belang. Als men vroeger iets nodig had, beweert hij, dan ging je naar de vorst en die loste alles voor je op. Maar volgens prins Reuss zou de rijke Joodse Rothschild-familie de Eerste Wereldoorlog zijn begonnen met het doel de monarchie af te schaffen. Zo zou zijn familie ten onder zijn gegaan aan ‘internationale financiële belangen’. Duitsland zou sindsdien geen staat meer zijn, maar in werkelijkheid een bedrijf.

Samenzweringstheorieën

Zijn speech is doordrenkt met samenzweringstheorieën van de Duitse Reichsbürgerbeweging. De prins hangt de beweging al jarenlang openlijk aan. De Reichsbürger zijn Duitsers die de staat niet erkennen. De beweging verspreidt sinds de jaren tachtig het idee dat de naoorlogse Bondsrepubliek Duitsland niet legitiem zou zijn. Zo beargumenteren zij dat het land bezet was door de geallieerden en dat er nooit een referendum over de grondwet is gehouden. Daardoor zou het oude Duitse Keizerrijk nog altijd de rechtmatige regeringsstructuur zijn.

Sinds het begin van de beweging wordt in Duitsland met enige hilariteit naar de Reichsbürger gekeken. Verschillende excentrieke aanhangers hebben zichzelf in de loop der jaren tot koning van het Duitse keizerrijk uitgeroepen. Binnen de beweging gaan zelfgemaakte rijbewijzen en paspoorten van dat Keizerrijk rond. De meeste aanhangers weigeren belasting te betalen, of bestoken de Duitse autoriteiten met brieven en staan daardoor ondertussen bekend als einzelgängers met waanideeën.

Prins Reuss past perfect in dat plaatje. De vastgoedondernemer was lang geleden een succesvolle zakenman in Frankfurt, getrouwd met een model en liefhebber van motorsport. Na de val van de muur probeerde hij het oude, aristocratisch landgoed in het voormalige Oosten te claimen, maar verloor herhaaldelijk rechtszaken. Volgens de familie heeft het vorstenhuis Reuss sinds veertien jaar nauwelijks contact met hem en zou hij een “deels verwarde” oude man zijn die “in de ban is van complottheorieën”.

Toch zal ook de familie niet verwacht hebben dat de prins in het geheim een couppoging beraamde. Volgens de Duitse veiligheidsdiensten kwam een groep van ongeveer vijftig man sinds november vorig jaar, of zelfs al eerder, regelmatig samen in het jachtslot van de prins in Thüringen. Daar maakten zij plannen om de Duitse regering af te zetten. De groep wilde een burgeroorlog in het land veroorzaken en regeringsleiders ontvoeren of vermoorden. Een schaduwkabinet moest de regering vervolgens vervangen, met prins Reuss als nieuwe staatshoofd.

Ondanks de bizarre details, een verwarde prins die met een groep van vijftig man een coup wil plegen, brengen Duitse media dit keer het nieuws minder op spottende wijze. Er klinken steeds meer zorgen over de Reichsbürger. Zo waarschuwt de bekende terrorisme-onderzoeker Peter R. Neumann aan persbureau RND: “Ik geloof dat de grootste terreurdreiging voor Duitsland uit de rechts-extremistische hoek komt en binnen dit netwerk zijn de Reichsbürger het meest agressief. Ze zijn in staat en bereid om ernstige terroristische aanslagen tegen de staat te plegen.”

De beweging groeit hard

Ook de Duitse overheid benadrukt de ernst van de situatie. “We hebben hier niet te maken met onschuldige gekken”, zei de binnenlandminister Nancy Faeser. Volgens Faeser groeit de beweging hard. Het afgelopen jaar nam het geschatte aantal aanhangers met tweeduizend mensen toe tot 23.000. De veiligheidsdiensten denken dat 10 procent van de Reichsbürger bereid is geweld te gebruiken. In het afgelopen jaar werden 239 gewelddadige incidenten geregistreerd die door Reichsbürger gepleegd waren.

Volgens de veiligheidsdiensten komen Reichsbürger vaak in de problemen omdat ze geen belastingen betalen. Zo stapelen de schulden zich op en raken sommigen betrokken bij criminele activisten. Het wapenbezit onder Reichsbürger is hoog en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Zo riep in 2016 een Reichsbürger de staat ‘Ur’ uit op zijn landgoed in Saksen-Anhalt, voordat een deurwaarder zijn woning zou ontruimen. Voor de uitzetting dreigde hij op internet “iedereen af te slachten” die zijn staat zou durven te betreden. Toen de politie kwam om hem zijn huis uit te zetten, schoot hij een agent neer. Later in dat jaar had eenzelfde geval een dodelijke afloop. Een 32-jarige agent werd neergeschoten toen hij beslag wilde leggen op de wapens van een Reichsbürger in Beieren.

Hoewel deze incidenten in het nieuws kwamen als bizarre ongevallen, hield de inlichtingendienst vanaf dit jaar de Reichsbürgerbeweging intensief in de gaten. Dat werd steeds belangrijker toen in 2020 de pandemie uitbrak en een groeiende groep Duitsers hun ontevredenheid uitte over de coronamaatregels van de regering. Volgens Felix Neumann, terrorisme-expert van de Konrad Adenauer Stichting, profiteerde de Reichsbürgerbeweging van die periode. “Tijdens de coronademonstraties kwamen ontevreden mensen op straat in contact met Reichsbürger”, zegt hij. “De beweging had zo ineens aanknopingspunten in de samenleving om mensen van hun ideeën te kunnen overtuigen.”

Bestorming Rijksdag

Op 30 augustus 2020 liep zo’n coronademonstratie in Berlijn helemaal uit de hand. Een groep demonstranten drong door de politiehekken rondom de Rijksdag, het Duitse parlementsgebouw, en bestormde het gebouw. Het is nog altijd onduidelijk wie precies achter die bestorming zaten, maar duidelijk is dat rechts-extremisten en Reichsbürger die zich bij de coronademonstranten hadden aangesloten een grote rol speelden. Zij lieten op de trappen van de Rijksdag de vlaggen van het Duitse keizerrijk wapperen.

Felix Neumann ziet dat QAnon, de Amerikaanse groep samenzweringsaanhangers, veel invloed heeft op de huidige Reichsbürgerbeweging. Aanhangers van QAnon geloven dat een invloedrijke, internationale elite in verschillende landen aan de macht is, die kinderen kidnapt en vermoord om hun bloed te extraheren. De ideeën verspreiden zich snel via internet en zijn ook in Duitsland populair. “De demonstranten zijn door QAnon gemotiveerd en opgestookt”, zegt Neumann. “Ik vermoed dat mensen die meededen aan het bestormen van de Rijksdag ook geloven in de ‘deep state’ en dat de pandemie een plan was van regeringsleiders.”

Sabotage van hoogspanningsmasten

Gevoed door ideeën van het internet en de corona-demonstraties heeft de Reichsbürgerbeweging een nieuwe impuls gekregen. Het afgelopen jaar werd steeds meer duidelijk wat voor consequenties dat heeft. In de lente werd al een groep opgepakt die elektriciteitsmasten wilde saboteren om een black-out in Duitsland te veroorzaken. Tijdens die black-out wilde de groep gezondheidsminister Karl Lauterbach vermoorden en vervolgens een burgeroorlog ontketenen. De arrestanten hoorden bij de Reichsbürgerbeweging en op deze manier zou de politie op het spoor gekomen zijn van de cel van prins Reuss.

De Reichsbürger lijken inmiddels steeds minder te bestaan uit van de samenleving afgekeerde einzelgängers. De groep rondom prins Reuss heeft juist invloed in de maatschappij. Zo behoorde Birgit Malsack-Winkemann tot de groep, een rechter in Berlijn en oud-parlementariër voor de extreem-rechtse partij AfD. In de beoogde regering van de groep zou zij minister van justitie worden. Malsack-Winkemann had nog toegang tot de Bondsdag, omdat zij haar pasje nog altijd had sinds haar vertrek vorig jaar.

Bekende leden

Ook andere leden blijken een invloedrijke achtergrond te hebben. Zij hebben bijvoorbeeld belangrijke contacten, financiële middelen en inzicht in democratische instituties. Zo zitten twee arrestanten in het stadsbestuur van steden in de deelstaat Saksen. Een ander is een bekende chef-kok. Ook heeft de groep leden die om kunnen gaan met wapens. Zo stond de 69-jarige ex-militair Rüdiger von P. aan het hoofd van de militaire tak van groep. Hij had acht mensen om zich heen verzameld en zou geprobeerd hebben mensen te rekruteren bij de politie en het leger voor zijn schaduwleger.

Experts denken dat de komende maanden meer soortgelijke arrestaties van Reichsbürger in Duitsland plaats zullen vinden. Verschillende delen van de beweging zouden de afgelopen jaren sterk geradicaliseerd zijn. Ook blijft het aantal Reichsbürger groeien, zelfs nu de pandemie tot rust is gekomen en de coronamaatregelen zijn afgeschaft. “Samenzweringstheorieën verspreiden zich op internet nu zo snel en zijn zo kneedbaar, dat het erg makkelijk is voor mensen die daar gevoelig voor zijn om vijandbeelden te internaliseren”, zegt terrorisme-expert Neumann.

Neumann verwacht dat de Reichsbürgerbeweging in de komende jaren een transformatie zal doormaken. In de jaren tachtig sloeg de centrale boodschap van de beweging, dat de naoorlogse Bondsrepubliek niet legitiem was, aan bij de verbitterde oorlogsgeneratie. Maar die boodschap is inmiddels verouderd. “De toekomst van de Reichsbürgerbeweging hangt ervan af of ze erin slagen andere ideeën implementeren”, zegt Neumann. “Ik denk zelf dat het narratief van de Reichsbürger compleet zal versmelten met die uit Amerika, zodat je uiteindelijk altijd uitkomt bij QAnon. Het narratief over het Duitse Keizerrijk zul je steeds minder horen. In plaats daarvan zullen aanhanger het hebben over de ‘deep state’.”

Vijandbeeld

Neumann wijst erop dat de invloed van QAnon-beweging in Duitsland steeds groter wordt. Na Amerika heeft QAnon in Duitsland de meeste aanhangers. Zo is het Duitstalige QAnon YouTube-kanaal Qlobal-Change meer dan 17 miljoen keer bekeken. “QAnon vormt een sterk overkoepeld narratief, waarin aanhangers kunnen knippen en plakken om het toe te passen op regionale gebeurtenissen”, zegt hij “De Reichsbürgerbeweging zal het in Duitsland zeker blijven gebruiken om vijandbeelden op te bouwen, ondanks het wegvallen van de coronamaatregelen.”

Om het gevaar van de Reichsbürgerbeweging te temperen, is het volgens Neumann cruciaal om de Duitse veiligheidsdiensten te versterken. Er moet een betere samenwerking komen tussen verschillende autoriteiten, zodat ze sneller en probleemloos kunnen werken. “Daarbij zijn preventieve maatregels erg belangrijk”, zegt hij. “We moeten ervoor zorgen dat we democratische structuren in Duitsland blijven versterken. Zo is het belangrijk dat op scholen de juiste politieke en historische educatie gegeven wordt.”

Ook de overheid lijkt voor die stap te willen kiezen. Woensdag komt het parlement samen om te spreken over wetgeving die de democratie moet promoten. Zondag kondigde binnenlandminister Nancy Faeser al aan de wapenvergunning van duizend Reichsbürger te hebben ingetrokken. Ook is ze van plan “de wapenwetgeving in de nabije toekomst verder aan te scherpen”. De regeringscoalitie wil verder een betere bescherming van de Rijksdag. Daarbij moet het veiligheidsconcept van de Bondsdag gecontroleerd worden.

