We moeten juist méér discussiëren over abortus, vindt Madeleijn van den Nieuwenhuizen. ‘Het blijft een taboe’

Madeleijn van den Nieuwenhuizen (online beter bekend als Zeikschrift) schreef een boek over abortus. Niet omdat ze mensen wil overtuigen, maar om het debat open te breken. “We moeten niet vervallen in een dorre ja-neekwestie.”

Het staat buiten kijf dat rechtshistoricus Madeleijn van den Nieuwenhuizen (30) expert is op het gebied van feminisme en vrouwenrechten. Ze beheert het succesvolle Instagramaccount Zeikschrift, waar ze media beleefd maar ferm op de vingers tikt als ze zich van discriminerende stereotypen bedienen. Ze verschijnt regelmatig in talkshows en radioprogramma’s om te praten over onderwerpen als seksueel grensoverschrijdend gedrag, vrouwelijke rolmodellen en de geschiedenis van feminisme. Ze promoveert in New York op rechtsgeschiedenis en politieke corruptie.

Maar toch stond ze op één punt altijd “met haar mond vol tanden”. Op het gebied van abortus, toch één van de belangrijkste verworvenheden van het feminisme. Ze kon niet goed beargumenteren waarom ze vóór was. Om haar gedachten te ordenen, schreef ze een essay, Leven en laten leven.

“In Nederland denk je al snel: abortus is een gegeven. Je kunt het voor lief nemen”, zegt Van den Nieuwenhuizen, een week voordat haar boek uitkomt in een café in Amsterdam. “Ik vind ook dat er schoonheid zit in dat soort luiheid. Omdat er vertrouwen uit spreekt. Dat je een beetje achterover kunt leunen, niet meer op de barricaden hoeft te staan. Dat gun ik mensen ook. Je gunt burgers dat ze zich veilig voelen bij de rechten die ze hebben verworven. Maar dat betekent niet dat die houding op de lange termijn duurzaam is.”

Je woont deels in Amerika, waar het recht op abortus onder vuur ligt. Vrees je voor datzelfde in Nederland?

“Ik begon met het schrijven van dit boek in december, toen het recht op abortus in Amerika voor het eerst echt barsten begon te vertonen. Ik weet nog dat ik dacht: nu gaat het gebeuren, nu wordt de uitspraak in de abortuszaak Roe v. Wade ongedaan gemaakt. Maar tegelijkertijd luisterde ik samen met mijn vriend naar een podcast van The New York Times waarin een rechtshistoricus zei; het zal wel meevallen.

“Achteraf bezien valt het niet mee. Grote maatschappelijke ontwikkelingen zijn meestal langzame, historische processen. Maar soms kan iets opeens in een stroomversnelling komen. Sommige dingen gaan zo snel dat je je bijna vervreemd voelt van de tijd waarin je leeft, omdat alles een paar jaar geleden nog zo anders was. Brexit had bijvoorbeeld zo’n impact, en in Nederland de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

“Het recht op abortus staat in Nederland niet op het punt om teruggedraaid te worden. We hebben hier net de vijf dagen verplichte bedenktijd afgeschaft en mogelijk gaan we ook versoepelingen tegemoet wat betreft de abortuspil. En het Nederlandse rechtssysteem is natuurlijk echt anders dan het Amerikaanse. Hier zou afschaffing van abortus moeten lopen via de Tweede Kamer en heb je dus een electorale meerderheid nodig. Van de Nederlandse bevolking is zo’n 10 procent fel tegen abortus. Dat is heel weinig. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe belangrijk het is om te beargumenteren wáárom abortus toegestaan moet zijn. Het zou zomaar kunnen dat je die argumenten sneller nodig hebt dan je denkt. Dingen kunnen plotseling veranderen.”

Je schrijft ook over je eigen ervaring met een ongewenste zwangerschap toen je in 2014 in Parijs studeerde.

“Over mijn keuze om de zwangerschap af te breken, zou je een vrij abstract, logisch verhaal kunnen ophangen; de zwangerschap zou mijn academische carrière in de knop hebben gebroken. Ik zou in één klap een alleenstaande moeder worden, want ik had geen relatie met de vader. Maar buiten dat was er ook iets basalers, een instinct of intuïtie. Toen ik merkte dat ik zwanger was, zei alles in me: dit ga ik niet doen. Of in ieder geval: ik wil dit niet doen, want óf ik het ging doen hing natuurlijk van de beschikbaarheid van abortus af. Maar ik was echt doordrongen van het gevoel dat er iets parasitairs in me huisde.

“Ik belde toen naar een abortuskliniek in Amsterdam en kreeg een vrouw aan de lijn. Ze gaf me helemaal het gevoel dat mijn lichaam daadwerkelijk aan mij toebehoorde. Ze stelde een aantal vragen, informerend, niet wantrouwend. Het was heel belangrijk voor mijn gevoel dat ik serieus genomen werd. Ze hoorde aan me dat het voor mij kraakhelder was wat ik wilde. Misschien heeft ze wel gedacht: deze vrouw kan morgen weer van gedachten veranderd zijn. Maar ze liet dat bij mij, ze ging daar niet over. Ze gaf mij het gevoel dat alleen ík besliste.

“Dat was historisch gezien een revolutionair gevoel, besef ik nu ik abortus beter in historisch perspectief kan plaatsen. Want het was in de geschiedenis helemaal niet vanzelfsprekend dat dit kon. De dankbaarheid die ik voel is daardoor dieper geworden.”

Het bleek een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, dus tot een abortus kwam het niet. Hoe ging dat?

“Ik ben toen echt langs het randje van de dood gescheerd. Ik dacht dat ik een psychosomatische reactie had op het feit dat ik vijftien weken of langer zwanger was. Ik lag in bed en ik dacht: ik voel me benauwd door het idee dat ik zwanger ben. Maar het bleek te komen doordat er een enorme hoeveelheid bloed tegen mijn longen duwde. Ik voelde me echt niet goed en mijn Parijse hospita heeft toen de dokter gebeld. Ik heb haar niet verteld dat ik zwanger was, het was een oude dame en nogal conservatief. Ze had borstbeeldjes van Napoleon in de woonkamer en ging twee keer per week naar de kerk. Ik dacht: dit is niet iemand aan wie ik het ga vertellen, ik ga niet met haar afkeuring dealen.

Madeleijn van den Nieuwenhuizen: ‘Het is jammer als het gesprek wordt belemmerd door een angst om veroordeeld te worden’. Beeld Patrick Post

“Ik weet nog dat ik in het ziekenhuis naar de operatiekamer werd gereden en me opeens afvroeg: is dit een straf voor mijn zonde? Ik ben niet religieus opgevoed, maar ik voelde een soort christelijke moraal die blijkbaar toch ergens in me zit. Ik kon die emotie later wel bijsturen, maar het feit dát het door me heen schoot zegt iets over hoe vrouwen nog steeds vinden dat ze bij ongewenste zwangerschappen een soort straf verdienen.”

Je vertelde je ouders niets over de operatie. Waarom niet?

“Ik schaamde me dat ik zwanger was geworden van zomaar iemand. Mijn ouders zijn overigens helemaal niet conservatief. Ik heb geaarzeld of ik in mijn boek zou opschrijven dat ik me tegenover hen schaamde voor mijn ongewenste zwangerschap. Er speelt immers altijd meer dan je in een lang essay kwijt kan. Ze zouden zich verdrietig voelen en zich zorgen maken als ze wisten dat ik daar in het ziekenhuis lag met één eileider minder. Ik wilde mijn ouders tegen die emoties beschermen.

“Jaren later kwamen ze er per ongeluk achter, toen ze een brief kregen van de verzekering. Ik woonde al in New York. Ik zat wat te drinken met een vriend toen ze belden: ‘Ben jij geopereerd in Parijs?’ Dat was heel surreëel en ik realiseerde me ook dat ik ze verdriet had gedaan door het niet te vertellen. Maar het heeft ons daarna dichter bij elkaar gebracht. Er viel een afstand weg die voor hen onzichtbaar was, maar die ik wel had gevoeld.

“Het was eigenlijk heel illustratief of symbolisch voor hoe we over abortus praten. Het gesprek vindt fluisterend plaats, tussen intimi. Het is niet een open gesprek. Nee, ik denk niet: hoe opener en explicieter, hoe beter. Maar een vriendin van me zei laatst: ‘Zolang abortus maar in de privésfeer zit en niet in de taboesfeer.’ Het is jammer als het gesprek wordt belemmerd door een angst om veroordeeld te worden.”

In je boek breek je een lans voor een gesprek over zwangerschapsbeëindiging. Felle voorstanders van abortus zijn dat waarschijnlijk niet met je eens. Zij vinden vaak dat abortus als recht op losse schroeven staat zolang er een discussie is. Hoe zie jij dat?

“Bij emancipatiebewegingen zie je vaak dat een recht wordt bevochten met stellige leuzen. Die stelligheid heb je nodig om de massa mee te krijgen. Je hebt een felle voorhoede nodig die geen ruimte laat voor ambiguïteit. Want daarmee zou je per ongeluk de tegenstander munitie kunnen geven om je argumentatie lek te schieten. Bij de homobeweging in de jaren zestig was de slogan bijvoorbeeld: Born this way. De kracht daarvan is dat het impliceert dat conversietherapie geen zin heeft; je bent niet te veranderen. Maar inmiddels praten we veel meer over seksualiteit als iets dat veranderlijk is, meer fluïde. Mensen identificeren zich misschien eerst als het ene, en na een tijdje weer als iets anders. Die stelligheid van Born this way en daarmee is de kous af, gaat dus niet meer helemaal op. Maar voor die gelaagdheid was vroeger gewoon geen ruimte.

“De stelligheid van de feministische beweging heeft als bijeffect dat het veel mannen van zich heeft vervreemd, of ervoor heeft gezorgd dat mannen zich niet welkom voelden. In de pro-abortuskringen wordt er dan gezegd: No uterus no opinion (Geen baarmoeder, geen recht van spreken). Of dat op de lange termijn constructief is, weet ik niet. Je wilt mannen toch betrekken in het gesprek. Dat kan volgens mij ook zonder dat zij beslissen over jouw baarmoeder.

“Er zit een schijnbare tegenstelling in mijn boek. Aan de ene kant zeg ik: de anti-abortusgroep is de afgelopen tien jaar luider en mediagenieker geworden. Als je kijkt op de website van Schreeuw om leven zie je een keurige vraag-antwoordpagina met de redenen waarom zij vinden wat ze vinden. En op de korte termijn is het niet erg als je op die argumenten zegt: wat een onzin, gewoon baas in eigen buik. Maar op de lange termijn is dat niet houdbaar. We hebben argumenten nodig om ons staande te kunnen houden in een discussie.

“Tegelijkertijd vind ik dat we niet moeten vervallen in een dorre ja-neekwestie als het om abortus gaat. Op Instagram heb ik aan de volgers van Zeikschrift gevraagd of ze hun ideeën over abortus wilden delen. Wat me vooral opviel was de ambiguïteit die mensen zichzelf toestonden als ze zich veilig voelden. Voor mij is dat vrijheid: dat je mag zeggen: ja, ik voel veel rouw, maar geen spijt. Of: ik voel schaamte over mijn gebrek aan rouw. Of: ik ben voor zelfbeschikking maar na de 24ste week weet ik het niet. Dat er twijfel mag bestaan.

“In een publiek debat dat alleen maar gaat over voor of tegen raak je die schakeringen kwijt. Dat werkt weer eenzaamheid in de hand bij mensen die zich niet herkennen in de manier waarop er over abortus wordt gepraat.

“Aan taal kun je heel veel afleiden over de cultuur van een samenleving. En als je de taal in de politieke debatten over de abortuspil ontleedt, ontwaar je dat alle partijen over abortus praten als een zwaar thema. Iedereen, van links tot rechts, móet benadrukken dat geen vrouw ‘deze beslissing lichtzinnig neemt’. Dat is zo moraliserend. Dat soort taal is de erfenis van een taboe. Het kan niet los worden gezien van het feit dat abortus nog steeds in het wetboek van strafrecht staat. Het is weliswaar legaal, maar het zit nog steeds in de sfeer van een misdrijf. Een vrouw vertelde me eens dat ze dacht dat er iets mis met haar was, omdat haar abortus voelde als een tandartsbezoek. Wanneer je in het debat ook ruimte maakt voor zo’n ervaring, bied je mensen zoveel meer ademruimte.”

Er is wel een recht voor vrouwen om over hun lichaam te beslissen, maar geen recht op hoe ze zich over hun beslissing voelen.

“Ik denk dat de cultuur het recht altijd aan het bijbenen is. Het homohuwelijk kan bijvoorbeeld wel worden ingevoerd, maar dat betekent niet dat de maatschappij niet meer homofoob is. Ik denk dat voor abortus hetzelfde geldt. Het recht is behaald, maar het taboe is hardnekkig.”

Madeleijn van den Nieuwenhuizen; Leven en laten leven, een gedachtewisseling over abortus en zelfbeschikking. AtlastContact, 120 blz. €16,99

Zeikschrift Madeleijn van den Nieuwenhuizen (Oldenzaal, 1991) is rechtshistoricus en promoveert aan de City University van New York. Ze schreef opiniestukken en essays voor onder meer NRC en Het Parool en was columnist voor Vogue. Haar mediakritische instagramaccount Zeikschrift heeft meer dan 80.000 volgers.

Lees ook:

Ook in Europa staat abortusvrijheid onder druk: ‘De tegenbeweging organiseert zich steeds beter’

Het Europees Parlement wil dat alle lidstaten het recht op abortus garanderen. De anti-abortuslobby wint immers ook hier terrein. ‘Er worden zaden geplant die mogelijk pas over jaren uitkomen. Dan zou Europa op hetzelfde punt staan als de Verenigde Staten nu.’

Het anti-abortusgeluid komt niet alleen uit religieuze hoek, ook conservatief-rechts laat zich horen

Gealarmeerd door de ontwikkelingen in Amerika, vrezen velen voor het Nederlandse recht op abortus. Vooral conservatief-rechts zou steeds meer haar pijlen richten op zwangerschapsafbreking.