Wat te doen met de kinderen zonder verblijfsvergunning?

De ChristenUnie wil het in de Tweede Kamer hebben over kinderen die in Nederland wonen zonder verblijfsvergunning. Het is een riskante zet binnen de coalitie.

Hij deed nog zo zijn best het enkel te hebben over kinderen die nooit asielzoeker zijn geweest. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder wilde het twee weken geleden in de Tweede Kamer nadrukkelijk hebben over die andere groep: de kinderen van illegale arbeidsmigranten of ouders zonder nationaliteit.

Maar zijn VVD-collega Ruben Brekelmans had een ander plan. Meermaals stuurde hij het gesprek tussen de Kamer en experts expliciet richting jonge asielzoekers. Hij wilde het juist hebben over de enorme toename van het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Over ouders die zo lang procederen dat hun kinderen uiteindelijk niet meer terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Over het risico van een kinderpardon.

Het illustreert hoe verschillend de twee coalitiepartijen denken over een onderwerp dat Ceder in de Tweede Kamer op de agenda wil zetten. Dat gesprek twee weken geleden was zijn openingszet op het schaakbord.

Een parallelle wereld

De kinderen vielen hem voor het eerst echt op tijdens de coronapandemie, vertelt hij. Ceder was toen raadslid in Amsterdam en door de lockdowns kwamen de mensen die geen verblijfsvergunning hebben en zwart werken als eerste in de problemen.

Dat zijn de schoonmakers, het horecapersoneel, de mensen in de bouw. Tijdens een van de lockdowns bezorgde Defensie voor die mensen in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost twintig pallets met voedselpakketten.

“Door corona zag ik dat er een groep naar boven kwam, waarvan ik dacht: wie zijn die mensen?”, zegt Ceder. “Ze komen uit een parallelle wereld, één die er al heel lang is. Ik vind dat we daar iets mee moeten. Dat gesprek moet in ieder geval op gang komen.”

Die parallelle wereld is er een van mensen die soms al decennialang in Nederland leven zonder verblijfsvergunning. Ze kwamen vaak binnen op een toeristenvisum en zijn nooit meer weggegaan. Hun geld verdienen ze zwart. Hun huis huren ze van particulieren die onderverhuren.

De kinderen van deze illegale, of: ongedocumenteerde, migranten gaan in Nederland naar school. Vaak valt niet op dat ze er eigenlijk niet echt bij horen. Ceder: “Maar na hun 18de valt alles stil”.

Een onzichtbare groep

Vanaf dat moment mogen de tieners niet werken en niet studeren. Alle voorzieningen vallen weg. “Daar heb ik als raadslid al aandacht voor gevraagd. Maar ik merk dat er landelijk heel weinig aandacht voor is. Ik merk hier onder Kamerleden dat ze eigenlijk ook niet goed begrijpen om wie het nu gaat. Want ieder kind zonder verblijfsvergunning is toch een asielzoeker? Nee, dat is niet zo.”

Deze kinderen, of eigenlijk jongvolwassenen, zijn een per definitie onzichtbare groep. Ze zijn niet in beeld bij instanties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst omdat ze zelden een verblijfsvergunning aanvragen, en scholen en zorgorganisaties geen meldplicht hebben.

Hoeveel mensen op deze manier ongedocumenteerd in Nederland wonen is onmogelijk te achterhalen. De Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond schatte in 2021 dat er in de hoofdstad tussen de 10.000 en 30.000 ongedocumenteerden zijn. Er zijn in ieder geval gemeenschappen van Brazilianen, Filipijnen en Ghanezen.

Landelijk zou het volgens kennisinstituut WODC gaan om tussen de 35.000 en 40.000 mensen.

“De vraag voor de politiek is: wat willen we nou met deze groep?”, zegt Ceder. “Dit zijn kinderen die hier de basisschool hebben afgerond en de middelbare school. En dan is de officiële lijn: ‘jullie moeten terug’. Oké, maar waarheen?”

Personeelskrapte vanjewelste

Daarvan zou je vanuit humanitaire overwegingen van alles kunnen vinden, zegt Ceder, maar hij gooit het over een andere boeg. Hij hoopt coalitiepartners VVD en CDA aan zijn kant te krijgen door te benadrukken dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt behoefte is aan deze in Nederland opgeleide jongvolwassenen.

“Werkgevers hebben personeelskrapte vanjewelste. Zij halen arbeidsmigranten hiernaartoe die de taal niet spreken en hier niet zijn opgeleid. Op hetzelfde moment sturen we mensen weg die dat allemaal wel hebben.”

Dat is inmiddels ook werkgevers opgevallen. Uitzendbureaus Actiz en Young Capital riepen het kabinet vorige week in Trouw op om de jongvolwassenen waar Ceder het over heeft allemaal de kans te geven een mbo-, hbo-, of wo-diploma te behalen. Daarna zouden ze een jaar moeten kunnen zoeken naar een baan.

Ze hekelen in hun oproep ‘de sterk gepolariseerde en vastgelopen discussie over asiel en integratie’. De irritatie over de politiek druipt van hun oproep af. ‘Of deze pragmatische oplossing wel of niet gepaard gaat met strengere regels met betrekking tot asiel/migratie en mensensmokkel/mensenhandel, is niet aan ons. Dat moeten de politici maar uitmaken.’

Het zal Ceder als muziek in de oren klinken. Als werkgevers het met hem eens zijn, moeten VVD en CDA mee willen denken over een wetswijziging om deze groep jongvolwassen aan het werk te krijgen, denkt hij.

VVD is sceptisch

Toch is dat zeer de vraag. Op alle onderwerpen die te maken hebben met migratie staan ChristenUnie en D66 diametraal tegenover VVD en CDA. Dat lijkt op dit nieuwe onderwerp ook te gaan gebeuren. Het vorige kabinet-Rutte viel in 2019 nog bijna over de wens van ChristenUnie en D66 voor een versoepeling van het kinderpardon. Nu is de oplossing van de crisis in de asielopvang de grote splijtzwam.

In de Kamer bleek dat VVD’er Brekelmans op zijn minst sceptisch staat tegenover regelingen die illegaal verblijf kunnen legaliseren. “Ik kan me dit vanuit het oogpunt van individuele kinderen heel goed voorstellen”, zei hij. Tegelijkertijd willen we volgens mij allemaal dat er zo min mogelijk kinderen in die situatie belanden.”

Hij vreest dat ‘pardon-achtige regelingen’ ertoe leiden dat meer gezinnen met kinderen ervoor kiezen om illegaal in Nederland te verblijven. “Omdat ze hopen dat er op den duur toch iets van een pardonregeling komt, of dat er op den duur toch een route mogelijk is om de status te legaliseren.”

De VVD vindt dat illegaal verblijf in Nederland zoveel mogelijk moet worden tegengegaan, zegt Brekelmans desgevraagd. “Het is onwenselijk voor illegalen zelf en voor de Nederlandse samenleving. Meer mogelijkheden om te leren en werken moedigt illegaliteit aan en heeft daarmee een averechts effect. Amsterdam zou illegaliteit moeten helpen bestrijden in plaats van aanmoedigen.”

Wie is er verantwoordelijk?

Die laatste opmerking is gericht aan het adres van de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (opvang, GroenLinks). Die maakte de Kamer duidelijk dat zijn stad allerlei oplossingen bedenkt voor de groep jongeren zonder verblijfsvergunning. Maar die zijn vaak omslachtig en niet voor iedereen uitvoerbaar.

Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld met onderwijsinstellingen afgesproken dat jongeren die al in Nederland wonen een studievisum mogen aanvragen alsof zij een buitenlandse student zijn. De onderwijsinstelling rekent dan collegegeld alsof de jongere wel Nederlands is.

Het probleem daarbij is dat de jongere voor het doen van de aanvraag in zijn vaderland moet zijn, wat betekent dat hij Nederland moet verlaten. Het risico daarvan is dat de aanvraag wordt afgewezen en de 18-jarige in kwestie vastzit in een land waarvan hij de taal soms niet spreekt. Met zijn familie nog in Nederland.

“Als Amsterdam beschouwen wij deze kinderen als onze verantwoordelijkheid”, hield wethouder Rutger Groot Wassink twee weken geleden de Kamer voor. “Dat betekent dat wij zoeken hoe wij deze groepen kunnen ondersteunen, maar dat is altijd ingewikkeld binnen de context van landelijke wet- en regelgeving.”

‘Dreamers’

Het Rijk doet alsof deze jongeren enkel de verantwoordelijkheid zijn van gemeenten, verzuchtte hij. Terwijl het risico op mensenhandel en allerlei andere vormen van criminaliteit groot is. “Mijn vraag is wel wie er nu echt verantwoordelijk is voor deze groep.”

De woorden van Groot Wassink laten zien dat de ‘dreamers’, een uit de VS overgewaaide term, niet alleen een nieuw mogelijk struikelblok in de coalitie zijn. Ze leggen ook een nieuwe splijtzwam bloot tussen de Haagse werkelijkheid en die van de grote gemeenten. Gemeenten zien groepen mensen in hun straten van wie Den Haag eigenlijk niet wil dat ze er zijn.

