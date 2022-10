Wasim (39) zit zijn straf uit in de vadervleugel. ‘Dit is een goed systeem, dit moeten mensen weten’

“Heeee, Sarah, schatje! Hoe gaat het? Ik ben zo blij je te zien! Gaat het goed vandaag? Wat zit je haar mooi.”

De achtjarige Sarah lacht en springt op en neer op het tweepersoonsbed dat ze deelt met haar moeder. Ze kijkt naar de laptop die is opengeklapt op het dekbed. Ze videobelt met haar vader, die sinds 2020 in de gevangenis in Leeuwarden zit. Drie keer in de week hebben ze dertig minuten voor een beeldbelgesprek.

Sarah: “Zullen we truth or dare spelen, daddy?”

Moeder Fariha, die naast haar dochter op bed zit, lacht verontschuldigend. “Ze wil meestal alleen maar spelletjes doen en niet zoveel praten. Ik laat ze vaak maar even.”

Wat volgt is een halfuur knap videobel-entertainment met een achtjarige. Vader Wasim (39) bedenkt ter plekke een quiz met tien vragen voor zijn dochter: variërend van ‘Hoe oud is papa?’ tot ‘Wat is een gezond ontbijt?’ en ‘Wat is twee plus twee keer twee?’ Als ze alle vragen goed heeft, mag ze op de eerstvolgende ouder-kinddag in de gevangenis punten kopen voor Roblox, haar favoriete spelletje op de telefoon.

Sarah doet dansjes die haar vader na moet doen. Ze krijgt enthousiast applaus en een berg complimenten van haar vader na een goed beantwoorde quizvraag. Tegelijkertijd reageert hij vaderlijk vermanend als hij ziet dat ze op haar nagels bijt. “Ik vraag het je nog één keer Sarah, darling. Dat gaat later pijn doen anders.”

Hij is van nature goed met kinderen, vertelt moeder Fariha even later. “Al die spelletjes en dansjes; ik heb daar het geduld niet voor. Hij wel.”

Voorleesboekjes en spelletjes

Mei 2025. Dat is het moment waarop Wasim weer in het écht naast zijn dochter op bed mag zitten om quizjes te spelen; dan zit zijn straf van zes jaar erop. In de tussentijd verblijft hij in zijn cel van de Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden op een speciale afdeling: de vadervleugel.

Die afdeling met 24 cellen begon in 2017 als een proef van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het idee ontstond nadat een aantal stagiaires van de Hanzehogeschool in Groningen vertelden over hun vorige stageplaats in een kindvriendelijke gevangenis in Wales. Nu zijn er in Nederland ook twee PI’s die veel aandacht hebben voor de vaderrol van de gedetineerde: naast Leeuwarden ook die in Veenhuizen.

Het gezinsbenadering-project in deze gevangenissen houdt onder meer in dat vaders drie keer in de week kunnen beeldbellen met het thuisfront vanuit hun cel. Eerder kon er alleen maar ‘gewoon’ gebeld worden – soms maar tien minuten per week. Verder hebben de gevangenissen een speciaal ingerichte familiekamer om kinderen te ontvangen, met een bank en een kast met voorleesboekjes en spelletjes, zónder uitzicht op tralies. Daarnaast is er iedere maand een vader-kinddag; in een reguliere gevangenis zijn die er maar vier keer per jaar. Ten slotte doen de vaders mee aan verschillende trainingen en cursussen. Ze leren bijvoorbeeld gezond koken in de instellingskeuken of praten met andere vaders over detentie en ouderschap in de training ‘Daddy talks’.

In Nederland zijn er ongeveer 25.000 kinderen van wie een ouder in de gevangenis zit. Die kinderen vertonen vaker leer- en gedragsproblemen en hebben meer last van angst, depressieve gevoelens en stress, stelde Kinderombudsman Margrite Kalverboer in 2016 in een rapport. Kalverboer noemde het in een uitzending van EenVandaag van ‘levensbelang’ dat gevangenissen kindvriendelijker worden ingericht, voor een zo normaal mogelijke ouder-kindrelatie.

Ook het Expertisecentrum Kind maakt zich hier sterk voor, en wil de ‘detentieschade’ voor kinderen zo beperkt mogelijk houden.

Opvoedkwesties en schoolzaken

Fariha doet wat dat betreft wat ze kan; ze betrekt haar man zoveel mogelijk bij opvoedkwesties of schoolzaken van hun dochter en laat Sarah veel met hem praten tijdens het beeldbellen. “Ook al praten ze niet omdat Sarah druk is met haar eigen spelletjes, dan hóórt ze hem tenminste. Hij is aanwezig. Dat vind ik belangrijk.”

Fariha is een jonge, intelligente vrouw van 37, met dik donkerbruin haar in een paardenstaart en een vriendelijk rond gezicht. Ze spreekt perfect Engels, maar komt oorspronkelijk uit een Aziatisch land, waar ze twaalf jaar geleden Wasim leerde kennen. Ze verhuisden naar de Verenigde Arabische Emiraten waar Wasim een goede baan kreeg bij een multinational. Daar werd hun dochtertje Sarah geboren.

Fariha had zelf ook ambities. Ze wilde graag een researchmaster doen aan een Nederlandse universiteit en het jonge gezin besloot in 2017 naar hier te verhuizen. Als partner van een niet-Nederlandse student kon Wasim die eerste tijd nog niet werken; hij moest wachten op een verblijfsvergunning met recht op arbeid. Toen ging het mis, vertelt Fariha.

“Hij kreeg verkeerde vrienden en deed verkeerde dingen die ik echt afkeur. We stopten met praten en leefden langs elkaar heen. Ergens was ik al op mijn hoede dat hij weleens iets verkeerds zou kunnen uitvoeren – en dat gebeurde uiteindelijk dus ook. Hij is niet een slecht persoon, ik ken hem al twaalf jaar. Hij is sociaal en makkelijk in de omgang, maar soms ook naïef en beïnvloedbaar. Dat maakte dat hij geen controle meer had over zijn leven.”

Fariha heeft besloten niet precies te vertellen waarom haar man in de gevangenis zit. Ook noemen we niet hun echte namen en herleidbare details naar woonplaats of werk. Op wat familieleden en één vriendin van Fariha na, weet niemand dat Wasim in de gevangenis zit. “We zeggen dat hij in het buitenland zit. En iedereen zegt dan: oké. Het zou natuurlijk het makkelijkst zijn om het wel te vertellen, maar ik schaam me voor wat er is gebeurd. En hij schaamt zich ook. Als ik de leerkrachten van Sarah erover zou vertellen, ben ik bang dat ze dat zouden veroordelen. We zijn al buitenstaanders uit een ander land over wie mensen sowieso vooroordelen hebben. Dus daarom vertel ik het liever niet.”

Nu woont ze samen met haar dochter in een klein studio-appartement van twintig vierkante meter. Fariha volgt haar master en werkt daarnaast als student-assistent.

Dan vloeien de waterlanders

Wasim is in gevangenis-jargon een first offender: zeg maar het tegenovergestelde van een draaideurcrimineel. Je hebt iets verkeerds gedaan en wordt in één keer uit het gezinsleven gerukt. “Nou, dat doet wel iets met mensen,” zegt Piet Bruinsma, afdelingshoofd van de vadervleugel in Leeuwarden. “Overdag, als ze in het ritme meedraaien van het dagprogramma, gaat het meestal goed. Maar vanaf het moment dat ’s avonds die celdeur op slot gaat, dan vloeien er heel wat waterlanders. Het verdriet is groot.”

Het gezinsbenaderingsprogramma biedt troost, zo ziet gezinsfunctionaris en penitentiair inrichtingswerker Mirjam. “Ik moet in mijn werk soms corrigerend optreden en dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen. Vandaar dat ik voorzichtig ben met mijn achternaam”, zegt ze. Gedetineerden komen na een ouder-kind bezoekje veel relaxter terug op de afdeling, merkt ze. “In de reguliere bezoekruimte zit er een plastic schot tussen de gedetineerde en het bezoek. Als het kind dan huilend weggaat, maar je kan het als vader niet troosten, dan is dat frustrerend. Gedetineerden kwamen daarna emotioneel of soms agressief terug op de afdeling.”

Dat is nu anders, omdat de vaders weten dat ze snel weer contact kunnen leggen met hun kind. Mirjam: “Dus als een kind moet huilen bij het afscheid, kun je in de familiekamer wél even knuffelen en zeggen: over een maand kom je weer terug. Of vanavond gaan we beeldbellen; dan zie je me weer.”

Piet Bruinsma vult aan: “Dat beeldbellen is van wezenlijk belang. Een gedetineerde deed daar laatst een mooie uitspraak over. Hij zei: als de gezinsbenadering er niet zou zijn, dan was ik een vergeten vader geweest. Dan hadden mijn kinderen mij waarschijnlijk niet meer herkend. Ja, daar word je stil van.”

Welkome reddingsboei

Voor Wasim zelf, de vader van Sarah, is de gezinsbenadering een welkome reddingsboei geweest. Hij noemt het “een groot cadeau voor afgestrafte mensen”. We kunnen hem spreken via een beveiligde beeldbelverbinding; Mirjam zit buiten beeld in dezelfde kamer.

“Ik ben hier een hele andere man geworden. Ik was een man met een grote straf die geen Nederlands sprak. Nu spreek ik de taal, ik denk positief en als ik buiten ben, wil ik er zijn voor mijn dochter en een studie gaan doen. Dat is mijn prioriteit. Ik heb familie in Canada en de VS en zij vertellen mij ook: You’re lucky. Omdat je met jouw dochter kunt spreken en dat ze langs kan komen. Dit is een goed systeem; dit moeten mensen weten.”

Toch is het soms ook lastig. Het maakt hem kwaad dat hij niet bij zijn dochter kan zijn in deze vormende jaren. “Toen ik hier binnenkwam, was ze vijf. Nu is ze acht en als mijn straf klaar is, is ze elf. Dat zijn de jaren dat je een vader nodig hebt. Want je weet: kinderen in de pubertijd houden van hun ouders, maar wel met een beetje afstand. Ik ben bang dat ze misschien in de toekomst tegen me zegt: ‘Papa, jij zat in de gevangenis toen ik jong was, hoezo lees jij mij de les?’ Ik hoop, hóóp dat nooit te horen, maar dat is wel een realiteit waar ik mee moet leven.”

Dat Sarah als kind van een gedetineerde een grotere kans heeft om ook op het slechte pad terecht te komen, weet hij. “Daarom ben ik eerlijk tegen mijn dochter: als je slechte dingen doet, krijg je straf. Zij begrijpt heel goed dat je moet studeren en wat moet maken van je leven. Het enige waar ik bang voor ben is dat ze later liever wil dansen dan studeren, haha.”

Leven in de ambtenarij

Zowel de vaders als de gezinnen en het personeel van de PI zijn enthousiast over de resultaten van het gezinsbenaderingsprogramma. Waarom wordt dit niet bij alle PI’s ingevoerd? Afdelingshoofd Piet Bruinsma: “Wat zal ik zeggen? We leven in de ambtenarij. Men wil zaken cijfermatig kunnen onderbouwen en over een langere tijd zien wat het effect is. Dat gebeurt niet in één, twee jaar. De coronajaren waarin een deel van het gezinsbenaderingsprogramma niet door kon gaan, hebben daar niet bij geholpen.”

De Dienst Justitiële Inrichtingen zegt desgevraagd dat er nu geen concrete plannen zijn om andere vadervleugels te openen. Wel zijn sommige elementen ervan in andere PI’s overgenomen, zoals een gezinskamer voor het bezoek.

Wat Fariha betreft zou in iedere gevangenis een gezinsbenaderingsprogramma mogen zijn. “Er zijn allerlei soorten mensen in de gevangenis; mensen met kinderen, met een vrouw of partner. Zij lijden alleen al door daar te zitten. Tuurlijk, iemand heeft slechte dingen gedaan. Maar dat is het verleden; iemand moet een kans krijgen om het in de toekomst anders aan te pakken, net als zijn familieleden.”

En voor Sarah: wat zou zij als eerste doen als papa weer vrij komt? Ze trekt een nadenkend gezicht. Dan weet ze het: “Een ijsje halen met papa.”

Omwillenvan hun privacy zijn de namen van Wasim, Fariha en Sarah gefingeerd. Hun echte namen zijn bekend bij de hoofdredactie.

Naar het voorbeeld van ‘Parc Prison’ in Wales De proef met de vadervleugel in de Penitentiaire Inrichtingen in Leeuwarden en Veenhuizen kwam er na goede ervaringen met de family based approach in de Parc Prison-gevangenis in Wales. In 2007 startte de gevangenis met een familieprogramma en de resultaten zijn positief. De vaders gaan minder snel weer in de fout na vrijlating. De kinderen boeken betere prestaties op school, raken sociaal minder geïsoleerd en belanden minder vaak in de criminaliteit. Ook in Scandinavische landen is aandacht voor het gezinsleven van de vaders in de gevangenis gebruikelijk. Zo is het daar beleid dat elke gevangenis een gezinsfunctionaris in dienst heeft. In andere Europese landen, waaronder Nederland, is er groeiende aandacht voor het onderwerp, maar blijft het qua beleid bij lokale initiatieven. Landelijke richtlijnen zijn er nog niet.

