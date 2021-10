Warschau en Brussel schuiven de bedden uiteen, en daar is lang niet iedere Pool blij mee

Het plein voor het koninklijk paleis in Warschau staat zondagavond propvol. Er klinkt applaus als Donald Tusk het woord neemt, de voormalige premier die naar Brussel vertrok om voorzitter van de Europese Raad te worden en die deze ­zomer terugkwam om de regerende nationalisten uit het zadel te stoten.

“Een nepconstitutioneel hof, een groepje neprechters verkleed in toga’s hebben de Poolse grondwet verkracht en op bevel van de chef van de regeringspartij besloten ons vaderland uit de Europese Unie te leiden”, dondert Tusk. Opnieuw applaus. De hele verdere avond klinkt als één echo: “Wij ­blijven”. 80 tot 90 procent van de Polen wil volgens verschillende opiniepeilingen lid van de Europese Unie blijven.

Maar ondertussen is het wel oorlog tussen Warschau en Brussel. “Geen oorlogje, maar oorlog”, zo vatte Jacek Saryusz-Wolski, Europarlementariër voor de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de situatie grimmig samen. En dat was nog voordat het Poolse constitutionele hof – ­bemenst door pro-regeringsrechters – op verzoek van de Poolse regering bepaalde dat delen van de EU-wetgeving niet gelden voor Polen. Een precedent dat de hele Unie in ­gevaar brengt, vreest Brussel; als lidstaten naar believen onderdelen van het EU-recht accepteren of afwijzen en niet langer het Europese Hof van Justitie erkennen als hoogste arbiter – zoals Polen nu doet – vervalt de Unie in anarchie.

De Europese Commissie dreigt nu onder druk van het Europees Parlement met het dichtdraaien van de geldkraan voor Polen, dat volgens de Commissie de rechtsstaat ­ondermijnt, aanzet tot homodiscriminatie en vonnissen van het EU-Hof negeert. Brussel hoopt op deze manier het land weer in het gareel te krijgen.

Drastische oplossingen zoeken

Maar de Polen die zondag de straat op gingen, vrezen dat het een andere kant uitgaat: polexit. Dat wil zeggen: Polen buiten de EU, of sterk gemarginaliseerd binnen een verzwakte Unie.

Zowel de premier als de president-directeur van de centrale bank – beiden naaste medestanders van PiS-leider Jarosław Kaczyński – gaven nonchalant te kennen dat Polen het zonder EU-geld ook wel redt. Sterker nog, direct nadat de Commissie in september voor het eerst 125 miljoen euro subsidie bevroor, klonken uit het PiS-kamp suggesties om de EU maar te verlaten. “Als het zo verdergaat”, aldus vicevoorzitter van het parlement Ryszard Terlecki, “moeten we drastische oplossingen zoeken. De Britten hebben laten zien dat de dictatuur van de Brusselse bureaucratie hun niet aanstond en zijn eruit gestapt.” Kaczyński zag zich gedwongen een verklaring uit te geven dat de partij geen polexit wil. Maar de toon is gezet.

“We willen laten zien dat Polen deel is van Europa en dat we niet willen dat deze regering ons uit Europa wegleidt”, zegt zondagavond demonstrant Katarzyna Mirkiewicz. Haar twee kinderen zwaaien, een beetje vermoeid na de lange demonstratie, met EU-vlaggetjes. Echtgenoot Jarosław vult haar aan: “We zijn eindelijk daar waar we na 1945, na de oorlog, al hadden moeten zijn. Toen was dat onmogelijk door de overheersing van de Sovjet-Unie.”

Op de vraag waarom de EU goed is voor Polen, hebben de deelnemers aan de pro-EU-demo hun antwoord snel klaar: economische steun, welvaart, vrij reizen, modernisering, stabiliteit, veiligheid, kennis. Maar de omgekeerde vraag blijkt een stuk moeilijker te beantwoorden: wat heeft Polen de EU gebracht? “Eerlijk gezegd weet ik het niet”, zegt Bartek Ślązak, verrast door de vraag. Als manager bij een verfproducent heeft hij vrijwel dagelijks te maken met ­Europese wetgeving, maar de 38-jarige moet toch even nadenken. “Zeker een ­fantastische afzetmarkt. Daarnaast de ­mogelijkheid van buitenlandse corporaties om deze markt op te gaan en natuurlijk ­arbeidskrachten, die nu misschien niet meer zo goedkoop zijn, maar toch.”

Goedkope, goed opgeleide arbeidskrachten

Ook Dariusz Mikulski draagt een blauwe vlag met Europese sterren over zijn schouder. Hij is van de generatie die het com­munisme nog als volwassene heeft mee­gemaakt. Ook hij moet even nadenken over de vraag ‘Wat heeft Polen de EU gegeven?’. “Een grote afzetmarkt, bijna even groot als Spanje. En relatief goedkope, goed opgeleide arbeidskrachten. Twee miljoen Polen zijn vertrokken, niet alleen naar Groot-Brittannië”, is zijn eerste reactie. Hoe waardevol die mensen zijn, weet men in Engeland sinds de brexit. Door het vertrek van arbeidsmigranten, vooral uit Polen, zijn delen van de Britse economie stilgevallen.

Economisch gezien heeft Polen dus handen, hersenen en kooplustige consumenten als bruidsschat ingebracht in het Europese huwelijk. Daarover lijkt het diep verdeelde land het roerend eens. Maar waar de liberale aanhang van Tusk tevreden is met de enorm gestegen welvaart die de Polen daarvoor hebben teruggekregen, voelt men zich aan de andere, nationaal-identitaire kant van de barricade tekortgedaan.

“Zoals de Joden onze oudere broeders zijn inzake het geloof, zo zouden wij gezien moeten worden als oudere broeders als het om de EU gaat. Het Pools-Litouwse gemenebest was eeuwenlang een soort voorloper van de EU”, leert Zbigniew Krysiak terwijl hij voorgaat door de hol klinkende gangen van de Hogere Handelsschool van Warschau, de grootste economische universiteit van het land. Hij benadrukt dat hij dit interview niet geeft als universitair docent – het bestuur van de handelsschool is niet gelukkig met zijn standpunten – maar als voorzitter van het Schuman-instituut, een denktank. “Er is geen grotere ambassadeur voor de Poolse aanwezigheid in de EU dan ik”, ­benadrukt hij. “Paus Johannes Paulus II zei al dat Europa Polen nodig heeft en Polen Europa.”

Een simpel optel- en aftreksommetje

De 60-jarige professor is een graag geziene gast in de ‘nationale media’, de vroegere publieke omroep die ongegeneerd de PiS-­regering ophemelt. Ook de conclusie van zijn jongste rapport vond hier gretig aftrek: Polen heeft al 120 miljard euro verloren door het lidmaatschap van de EU. “Het EU-lidmaatschap heeft geleid tot economische groei”, geeft hij toe, “maar de EU zou Polen ieder jaar zo’n 7 miljard euro meer moeten geven om de toegang tot de Poolse markt te compenseren.” Dat zou betekenen dat de Unie jaarlijks zo’n 15 miljard euro netto aan Polen zou moeten overmaken in plaats van de huidige ruim 8 miljard euro.

De onderbouwing van deze opmerkelijke stelling is een simpel optel- en aftreksommetje. Polen kreeg zo’n 130 miljard euro aan EU-subsidies, maar daar moet je volgens Krysiak de winst van aftrekken die Europese bedrijven in Polen boekten en een bedrag onder het kopje ‘Poolse export naar de EU gecorrigeerd voor de daartoe benodigde ­import’. Het resultaat is 120 miljard euro verlies, rekent Krysiak voor. “Als wij samen een bedrijf beginnen en ik breng de afzetmarkt in en jij het kapitaal, dan zouden de vruchten eerlijk verdeeld moeten worden. Maar in de huidige EU is dat niet zo”, aldus Krysiak in een toelichting. Zijn conclusie is duidelijk: West-Europa verrijkt zich ten koste van de nieuwe lidstaten.

Het saldo van Krysiak

Collega-economen maken gehakt van Krysiaks rapport. Het vertrouwen in Polen zou veel beperkter zijn als het land geen lid van de EU was geworden. Dat zou minder buitenlandse investeringen hebben betekend en hogere kosten voor het lenen van geld, voor zowel overheid als bedrijfsleven. Maar er ontbreekt veel meer in het ‘saldo van Krysiak’. Waar zijn de winsten die Poolse bedrijven in de EU maken en overboeken naar huis? Waar is de met 250 procent gestegen export? Waar zijn de miljarden euro’s en de kennis die het Europese bedrijfsleven in de Poolse economie investeerde?

“Krysiak gaat uit van achterhaalde, mercantilistische ideeën”, concludeert econoom Marcin Zieliński in het hoofdkwartier van denktank Forum voor Burgerontwikkeling (For). “In werkelijkheid heeft het Europese bedrijfsleven enorme bedragen in de Poolse economie gestoken en is 40 procent van de winsten in Polen geherinvesteerd.” Het rekensommetje van Krysiak bestempelt hij als nepnieuws. “Het belangrijkste voordeel van het lidmaatschap zijn niet de Europese subsidies, maar de gemeenschappelijke markt en de institutionele stabiliteit die de EU garandeert.” De uitbreiding van de EU naar het oosten was een win-winsituatie voor zowel oost als west, die moeilijk tot simpel staatje valt terug te brengen. Volgens de For-economen haalde het Europese ­bedrijfsleven ongeveer evenveel winst uit Polen als de 130 miljard euro die het land ontving in de vorm van EU-subsidies.

Maar hoe dubieus de methodologie van professor Krysiak ook mag zijn, hij raakt wel een gevoelige snaar. Polen wil zich niet langer ‘het arme familielid’ voelen, zoals premier Mateusz Morawiecki het onlangs noemde. Niet toevallig werd Krysiaks rapport – nota bene gefinancierd met Europees geld – besteld en gepresenteerd door politici verbonden aan het meest EU-vijandige lid van Morawiecki’s kabinet, justitieminister Zbigniew Ziobro. Deze verklaarde recentelijk dat Polen ‘niet tegen elke prijs’ lid moet blijven van de Unie.

Opgezadeld met een dictatuur

Bij al dat economische rekenwerk zou je bijna de belangrijkste gedachte achter de Europese integratie vergeten: nooit meer oorlog. Dat weten Polen als geen ander. De Tweede Wereldoorlog begon in Polen, verwoestte het land grondig en zadelde na-oorlogse ­generaties op met een communistische dictatuur. Bovendien grenst Polen aan zowel Rusland als Wit-Rusland, wier leiders al ­jaren proberen de EU te verzwakken. “De heren Poetin en Loekasjenko zijn geen vriendelijke types”, zegt Mikolaj Czesnik in de vergaderzaal van de Batory-stichting, een van de invloedrijkste pro-Europese denktanks van het land.

De socioloog noemt het uitbreiden van democratie en stabiliteit naar het oosten als belangrijkste winst voor zowel de ‘oude’ EU, als voor de ‘nieuwe’ lidstaten. Vooral voor Duitsland is het essentieel dat er 80 kilo­meter ten oosten van Berlijn geen chaos heerst. “Als Polen geen lid was van de EU, was het land een potentiële bedreiging voor de Europese veiligheid. Polen zou een zwak land zijn.” En een zwak Polen creëert een vacuüm dat heel Europa kan destabiliseren, zo leert de geschiedenis. Czesnik: “Dankzij de EU dreigt Polen geen deel van Duitsland te worden en ook niet te worden ingepikt door Rusland. Een onafhankelijk, stabiel ­Polen is gunstig voor iedereen.”

