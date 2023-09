Waarom een dierethicus moeite heeft met de term ‘dierenethiek’

Het wetenschappelijk bedrijf stoot weinig CO2 uit. Met één uitzondering: de faculteit diergeneeskunde te Utrecht. “Want wij hebben een boerderij, De Tolakker, op het Utrecht Science Park,” verklaart hoogleraar duurzame dierhouderij Franck Meijboom (47). Binnenkort krijgen mens en dier daar nieuwe huisvesting die de ecologische voetafdruk moet verkleinen.

Met gele laarzen aan stapt Meijboom de rundveestal in, de laatste schuur op het erf van De Tolakker, achter de schapen- en de varkensstal. Kalveren, pinken en koeien, zwartbonte en een paar rode, vreten kalm hun voer.

Dan stappen drie koeien achteruit. Ze weten: daar komt ‘ie weer. Een rode machine die lijkt op een grote stofzuiger trekt onbemand zijn baantjes en duwt zoemend de drek door de spleten in de stalvloer. De rust verstoort hij niet.

“Hier, in de biologische melkveehouderij, hebben de dieren het goed”, zegt ethicus Franck Meijboom. “Ze krijgen goed voer en de zorg is altijd dichtbij.”

Hier doen studenten praktijkervaring op. Biologisch betekent: niet representatief voor 97 procent van de veesector, waarvoor u wel mensen opleidt.

“Dat is een voortdurende discussie. Qua onderwijs maakt het niet veel uit, koeien binnen en buiten de biologische veehouderij hebben dezelfde klauwproblemen. Maar we willen ook naar een duurzame toekomst, met optimaal dierenwelzijn, dus bootsen we niet de bestaande praktijk na. We moeten er als faculteit wel achter kunnen staan. Vandaar de keus voor biologisch.”

Wat kunnen we leren van een koe?

“Het zijn net filosofen. Ze grazen en kauwen, gaan liggen, kauwen nog een keer en je denkt: daar gebeurt niks. Maar ze kunnen toveren: ze maken van materiaal waar u en ik buikpijn van krijgen, melk. Ik leer van haar in verwondering.”

We lopen naar buiten en slaan bij de stal linksaf. Een handvol witte, kunststof hokjes – kalverboxen – steekt af tegen de groene wei richting Zeist. In twee ervan staan stiertjes, de jongste is pasgeboren. Hij wankelt op zijn hoge poten en loeit even.

Is dit een goed idee, moeder en zoon zo vroeg gescheiden?

“Als je koe en kalf scheidt, zoals bijna alle boeren doen, dan kun je dat het beste heel vroeg doen.”

Dierwetenschapper Han Swinkels, betrokken bij LTO en net als u lid van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA), zei vorig jaar dat we dieren als ‘partners’ gaan zien en daarbij past dat scheiden niet meer.

“Het is goed om die discussie te voeren. Dat scheiden van koe en kalf past niet bij het idee van dieren als partner. Maar binnen het huidige systeem is het goed, ook voor dat stiertje. Maar als we alles van de tekentafel af opnieuw kunnen bedenken, zeg je: niet scheiden is voor zowel koe als kalf beter. Dan wordt de melk wel een stuk duurder – en is daar een markt voor?”

Over die tekentafel gesproken: dit complex wordt vernieuwd. Komen die kalverboxen terug?

“Ja, die keren terug. Maar we starten ook met een project om kalveren bij de koe te houden om te onderzoeken of dat kan. Het blijft een rundveestal gericht op melkproductie. Tegelijkertijd: we leiden dierenartsen ook op voor de toekomst.”

Die komen nu ook al terecht op bedrijven die bepaald niet biologisch zijn ingericht. Bij Veluwse kippengiganten of in megastallen vol varkens in de Peel.

“Ja. Studenten lopen stage op bedrijven met zeer uiteenlopende praktijken. Dat schuurt echt aan alle kanten, ze moeten daar hun eigen positie in bepalen.”

Franck Meijboom is net voor de zomer van 2023 benoemd tot hoogleraar. Hij blijft het hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship, opgezet door Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research. Daarnaast leidt hij de European Society for Agricultural and Food Ethics. Het biedt hem een brede blik op zijn vak.

Wat voor denken helpt uw vakgebied vooruit?

“Ik zie vooral wat ons in de weg zit. En dat is dat de mensethiek is overgeheveld naar de dierethiek. Denkers als Peter Singer en Tom Regan hebben ons ver gebracht. Door de analogie tussen mens en dier te zoeken, zijn we gevoeliger voor wat een dier is, zien we nu bijvoorbeeld ook hun cognitieve kwaliteiten.

“Maar hun ethiek is ontaard in wat me doet denken aan de scholastiek, de middeleeuwse wijsbegeerte: heel knap en vindingrijk en theoretisch kloppend, met voor filosofen schitterende betogen, maar het loopt allemaal vast. Hun klassieke dierethiek is rationeel en klinisch, maar wat eraan ontbreekt is de verwondering. Ik voel meer voor een ethiek van de empathie, dat je je verplaatst in dat kalfje.”

Meijboom vertelt dat hij moeite heeft met het begrip ‘dierethiek’. Hij noemde zijn vak, voordat hij hoogleraar ‘duurzame dierhouderij’ werd, met opzet anders: ‘ethiek van dier-mensinteracties’. “Ik vind het belangrijker na te denken over hoe we met dieren omgaan, dan me te verliezen in dierethische theorieën, en of dieren wel of geen rechten verdienen.”

“Ik vind trouwens dat pleiten voor dierenrechten aantoont dat we beperkt zijn in ons denken. Het is een proeve van onbekwaamheid: alsof we dieren alleen goed kunnen behandelen wanneer ze in een menselijke rechtenmal passen. Kunnen we niets creatievers verzinnen?”

Veel van uw collega’s hebben, of ze nu dierenrechten voorstaan of niet, één ding gemeen: ze wijzen een carnivoor menu af. Of staan het slechts onder zeer strenge condities toe. Uw beroepsgroep vormt een dierethische monocultuur.

”Ja. Vindt u dat raar? Als je je professioneel met dieren gaat bezighouden, dan krijg je dat. Toch ben ik zelf niet tegen het doen van dierproeven, of vleesconsumptie. Bij de huidige dierethiek vraag ik me af of we niet bezig zijn om vooroordelen daartegen, hoe moreel wenselijk ook, van rationele redeneringen te voorzien. Ik denk weleens dat we elkaar in een bubbel zitten te bevestigen.”

Meijbooms Wageningse collega en lid van de RDA Bernice Bovenkerk heeft als ideaal: helemaal geen dierhouderij. Een andere collega, Bart Gremmen, die zichzelf in Dierethiek & veehouderij (2023) juist aan de kant van de veehouder schaarde, bekende in Trouw wat zijn toekomstdroom is: vlees alleen voor de rijken – voor 400 euro per kilo.

De Wageningse hoogleraar Imke de Boer die de boeren van straks leert hoe duurzaam dieren te houden, schrijft in Past het dier nog op ons bord (2023), dat ze veehouderij legitiem vindt. Maar één tamelijk cruciaal aspect wijst ze af. ‘Ik kan niet langer verdedigen dat er dieren worden gedood voor de productie van mijn voedsel. Ik zie niet in waarom ik belangrijker ben dan een rund, een varken of een kip.’

Wel ziet ze nog mogelijkheden voor het houden van dieren die in de circulaire landbouw onbruikbare restproducten eten en uiteindelijk mogen worden opgegeten, maar dat valt volledig in het niet bij de ruim een half miljard slachtdieren in Nederland anno nu.

“Als je dat vindt, dan moet je ermee stoppen, met de veehouderij”, reageert Meijboom stellig. “Niet alleen de vleesveeindustrie, maar ook de zuivelsector.”

Want er is geen boter, kaas of melk zonder slager. Elk jaar krijgt een koe een kalf om de melkproductie op gang te brengen, wat een overschot aan jongvee oplevert. Dat gaat naar het slachthuis. Zoals die twee stiertjes naast de schuur. Een schietmasker beëindigt over afzienbare tijd hun leven.

U meent dat we 80 procent minder dierlijke eiwitten moeten eten, met een forse impact op de veestapel. De meeste van uw vakgenoten willen zelfs helemaal af van de bestaande veehouderij. Wat betekent dat gebrek aan steun vanuit de ethiek voor die economische bedrijvigheid?

“De maatschappelijke trend beweegt zich van vleesconsumptie af. Nu eet meer dan 90 procent van de Nederlanders nog vlees, over 15 jaar is een biefstuk misschien wel wat nu de sigaret is.

Toch vind ik het belangrijk om met de veesector in gesprek te blijven. Als ik alleen zou roepen: wordt allen veganist!, dan zou ik het hier niet lang uithouden, want daar help ik mijn studenten niet mee.

Dat neemt niet weg dat het doden ook voor mij iets fundamenteel problematisch is. Kan ik de intrinsieke waarde van dat stiertje respecteren én voor hem bepalen dat hij vroeg dood moet? Ik vind dat principieel ingewikkeld. Toch eet ik twee, drie keer per week verantwoord vlees. De dood is op de boerderij een noodzakelijk kwaad, maar is dat kwaad zo groot dat het het hele systeem onderuit haalt? Daar ben ik eerlijk gezegd niet uit. Dat blijft schuren.”

U heeft een idee van hoe de wereld eruit zou moeten zien, en probeert er het beste van te maken in de wereld waarmee we het moeten doen. Welke filosoof wijst u de weg? Of welke theoloog, want u hebt theologie gestudeerd?

Daar moet Meijboom lang over denken. “Eh... hebt u een suggestie?”

U doet me denken aan kerkvader Augustinus, die liep ook te tobben met twee werelden, een goddelijke en een seculiere, een zuivere en een smoezelige. Hij was burger van twee rijken.

“Dat is een prima keus. Ja, zo’n burger ben ik.”

En wat helpt u dat?

“In de dierethiek is de discussie over vleeseten een gepasseerd station, hoor ik onder mijn collega’s. Daar hoeven ze het niet eens meer over te hebben. Misschien is dat ideaal-ethisch terecht, maar ik vind het zorgelijk. Want het gat tussen die boodschap en het schap van de gewone supermarkt is gigantisch, dat ligt vol vlees en vleeswaren. Vrijwel iedereen eet vlees.

Je hebt als ethicus óók de verantwoordelijkheid om je af te vragen waarom voor veel Nederlanders dat gepasseerde station niet eens in zicht is. Ik zie voor mezelf een rol weggelegd om die werelden bij elkaar te brengen.”

