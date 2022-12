Volgens Arjan van Veelen is de ziel uit Rotterdam verdwenen. ‘De haven bracht ons veel spullen, maar niet per se geluk’

Zijn boek ‘Rotterdam. Een ode aan inefficiëntie’ is een pleidooi voor een betaalbare, sociale stad. Op veel plekken is zijn woonplaats de menselijke maat kwijtgeraakt, toont de Rotterdamse auteur Arjen van Veelen aan tijdens een wandeling. ‘Rotterdam wordt een supergelikte stad van de toekomst, waar de ziel uit is.’

Arjen van Veelen houdt halt op de André van der Louwbrug, hartje binnenstad, de Nieuwe Maas op een steenworp afstand, grabbelt in zijn broekzak en haalt zijn telefoon tevoorschijn. Markante nieuwe gebouwen passeerden we het afgelopen uur, allemaal zonder foto’s te maken. Maar nu grijpt hij zijn kans. “Kijk, dit is nou een mooi plaatje”, zegt Van Veelen zacht, terwijl hij geconcentreerd een foto maakt van een van de oudste stukken van de stad, de Rotterdamse Oude Haven. Op zijn scherm verschijnen een bedrijvig antiek jachthaventje, een paar woonschepen, een rij grachtenpanden, toeristen in de verte. Een lieflijk, oud aandoend tafereel, ongewoon in deze moderne stad.

De Oude Haven is niet per se populair bij de Rotterdammers zelf, maar wel geliefd bij toeristen. Rotterdam ontvangt er tegenwoordig ruim een miljoen per jaar. Een plaatje? Dat is het zeker.

Over de veranderingen en de groei van de stad gaat ‘Rotterdam. Een ode aan inefficiëntie’, dat dit najaar verscheen en binnenkwam in de Bestseller 60. Van Veelen, journalist en columnist bij NRC en De Correspondent, ging voor zijn boek maandenlang de stad door. Hij sprak met tientallen bewoners, bezocht kwetsbare wijken, werkte een tijd in de haven en sliep in de noodopvang voor daklozen. De onderlinge verschillen in Rotterdam zijn enorm geworden, toont hij aan in zijn boek. Veertig procent kan volgens recente cijfers van het Nibud niet meer rondkomen. Een op de zes kinderen in Rotterdam leeft onder de armoedegrens.

Het contrast tussen oud en nieuw en arm en rijk is op maar weinig plekken zo groot als hier, bij de Oude Haven. Sociale huur naast woontorens, dure restaurants naast hostels. Verontwaardiging schuwt Van Veelen daarover niet, niet in zijn boek, niet tijdens deze wandeling. Aan de voet van de brug waar hij net een foto maakte houdt hij halt bij de Our Domain-toren. Dat is een nieuw ‘woonhotel’ van vierentwintig verdiepingen hoog. De toren is gebouwd op een kleine snipper grond, wijst hij. “Dit was het laatste stukje gebombardeerd Rotterdam waar nog niets op gebouwd was. Het was jarenlang een soort hondenuitlaatveldje.”

Het is wonderlijk dat je op zo’n kleine snipper nog een complete woontoren weet te persen, vindt Van Veelen. “De stad is de afgelopen jaren een oerwoud van woontorens geworden.” Hij kan ze best mooi vinden. “O, zeker. En ik maak ook daar weleens foto’s van. Het is in dit geval de filosofie die heel lelijk is.”

In deze toren worden honderden huurwoningen aangeboden voor een huur van 750 euro per maand. Rotterdam heeft die woningen hard nodig: toenmalig wethouder Bas Kurvers glom in 2019 van trots toen hij de bouw symbolisch startte. Na de opening ging Van Veelen er zelf binnen kijken. Hij ontdekte dat er voor de bewoners allerlei luxe activiteiten worden georganiseerd, tot sportlessen aan toe. “Alleen: zomaar wonen kun je er niet. Om in aanmerking te komen voor een appartement hier moet je hoger opgeleid zijn. Anderen worden geweigerd aan de poort.” Zo gaan deze woningen aan de neus van veel Rotterdammers voorbij. “In deze toren gebeurt in het klein wat in het groot in Rotterdam gebeurt. Een deel van de bewoners vindt hier geen plek meer.”

Dat is voor Van Veelen zelf een gek besef. Hij groeide deels in Rotterdam op. Maar in de huidige omstandigheden hadden zijn vader en moeder zich helemaal geen huis in Rotterdam kunnen veroorloven. En dat niet alleen: ook zelf had hij tien jaar geleden hier geen huis kunnen kopen. De hoogopgeleide Van Veelen is nu 42, maar freelancer met een studieschuld. Zijn schoonfamilie hielp hem bij de aankoop.

Foute boel, vindt Van Veelen, die in zijn boek scherp is op de tweespalt die lijkt te zijn ontstaan. De toren waar hij nu naar kijkt staat daar symbool voor. “Het is legale discriminatie. Maar als iets legaal is, wil het niet zeggen dat het ook klopt. Het is extra wrang in Rotterdam, want hier is pakweg veertig procent van de inwoners hoger opgeleid. Maar de rest is dat niet. Je zegt dus eigenlijk tegen zestig procent van de Rotterdammers: dit is verboden terrein voor jullie.”

Vierkant denken

Op het fietspad dat Van Veelen wil oversteken om verder te kunnen lopen, is het druk. Van alles raast voorbij: studenten op leenfietsen, koeriers op scooters, thuisbezorgers. Zelf is Van Veelen ook fanatiek fietser, vertelt hij. “Op het Rotterdamse fietspad zie je nu letterlijk verschillende snelheden. De fietskoeriers, de elektrische fietsers, de scooters, de e-scooters. De stemming is opgefokter dan vijf, tien jaar geleden. Mensen zijn niet alleen sneller geworden, maar ook haastiger. Ze snauwen als je iets verkeerd doet. Mensen hebben stress. Een simpele rekensom: als bijna de helft van de bewoners financiële stress heeft, dan zie je dat op straat ook.”

De wandeling gaat verder, langs de Markthal. Het gebied lijkt vol en af, maar dat is het niet. Op het ogenschijnlijk kleine grasveldje naast de ingang verschijnt binnenkort een nieuwe woontoren, Rotta Nova. “En achter de Markthal”, zegt Van Veelen, “wordt op dit moment in een grachtje een kunstmatige surfbaan met golven gecreëerd”. Een keertje surfen gaat vijftig euro kosten en is nu al te boeken. “Rotterdam wordt zo een soort speeltuin voor hoger opgeleiden.”

De stad is in de ban van het vierkante denken, schrijft Van Veelen. Efficiëntiedenken noemt hij dat, te vergelijken met de manier waarop er in de Rotterdamse haven met containers wordt gewerkt. In dat geautomatiseerde proces wordt niets meer aan het toeval overgelaten. “Efficiëntie en productiviteit lijken ook de heilige graal in de stad. Neem de nieuwe woontorens als voorbeeld: dat is maximaal profijt per vierkante meter. In Rotterdam draait het om optimalisatie en het maximaal benutten van de mogelijkheden. Maar de menselijkheid staat onder druk.”

Zelf was hij lang de stad uit. Misschien dat hij de contrasten daarom wel zo scherp ziet. Hij woonde in Leiden, in Amsterdam, werd na zijn studie klassieke talen redacteur en columnist bij NRC. Hij schreef meerdere boeken, eentje over de stad St. Louis in de VS, waar hij twee jaar woonde, een roman ook.

In 2016 keerde Van Veelen terug naar Nederland. Eerst naar Den Haag, een jaar later naar ‘zijn’ Rotterdam. Met zijn vrouw, columnist Rosanne Hertzberger, kocht hij een huis in de wijk Middelland in Rotterdam-West. Het gemiddelde jaarinkomen is daar laag, 28.000 euro. Toch leek de stad er beter aan toe dan toen hij vertrok.

“Rotterdam leek schoon, gepolijst”, zei hij. “Mijn eerste reactie was: wauw, wat is het hier mooi geworden! We werden verliefd op de stad. Ik voelde sterk dat ik hier echt vandaan kwam.” Dat niet alleen: “We hadden ook allebei sterk de behoefte ergens te wortelen”.

Bakfietsen

Maar al snel zag Van Veelen – die twee kinderen heeft, van 4 en 6 jaar – de nieuwe, scheve verhoudingen in zijn stad groeien. “De komst van nieuwe bewoners als ik zorgt ervoor dat de oude bewoners wonen in hun eigen wijk niet meer kunnen betalen. Wie in Rotterdam wel een huis kan betalen, is spekkoper. Een huis is een geldmachine. Want een woning wordt steeds meer waard. Maar wie dat niet kan, valt af.”

Het aantal bakfietsen groeide. Investeerders begonnen huizen op te kopen en te verkopen, voor bedragen waar sommigen alleen van konden dromen. Het aantal daklozen groeide tegelijkertijd ook. “Dat blijkt uit de statistieken, maar ik zie het ook gewoon op straat.”

Ingegrepen werd er wel, door de gemeente. In de straat van Van Veelen werd door de gemeente een bord opgehangen. Kopen om te verhuren? Niet in deze wijk, staat op dat bord. ‘In deze wijk geldt de opkoopbescherming’. “Alleen schreef een buurtbewoner er in no-time op: te laat.” Van Veelen geeft die buurtbewoner gelijk. “Het is ook te laat. Als ik de WOZ-waarde van mijn huis teruglees, zie ik dat mijn eigen huis in waarde is verdubbeld. Terwijl ik destijds dacht dat ik het op de piek van de markt had gekocht.”

Rijkere inwoners drinken in zijn buurt natuurwijn voor acht euro per glas, in zaken waar andere buurtbewoners nooit zullen komen. “De stad wordt op de lange duur gewoon minder interessant. Een supergelikte stad van de toekomst, waar de ziel uit is.”

Zijn boek is dan ook een oproep aan zijn eigen soort mensen: hoog opgeleid, relatief welvarend. “Zie wat er in de rest van de samenleving gebeurt. Een samenleving zijn wil niet zeggen dat je je omringt met gelijkgestemden, zoals gebeurt in die woontoren. Of in die wijnbarren. Ja, het is vaak goed toeven hier. Maar de helft van de inwoners denkt: en ik dan?”

Geslaagd project

Door dan, naar de Laurenskerk, het laatste restje laat-middeleeuwse geschiedenis in de stad. Op het plein krijgen kinderen fietsles, staat een groep mannen onder een afdakje te praten, scheert een fietskoerier gehaast voorbij. Een chic ogend Vietnamees restaurant aan de voet van de kerk brengt hem op een herinnering.

“Een paar jaar geleden hadden Rosanne en ik eindelijk een keer oppas”, zegt Van Veelen. “We besloten een wandeling te maken van Rotterdam-West naar hier. Het was een zonnige herfstdag. De stad was fantastisch! Overal terrasjes, overal geroezemoes. Terwijl vroeger, in de jaren zeventig, de drugsnaalden hier op straat lagen. Dat is tegenwoordig niet meer zo. In die zin is Rotterdam als project natuurlijk geslaagd. Maar de prijs van een drankje is voor veel mensen de prijs voor een week eten, bij wijze van spreken. In het centrum van Rotterdam woonden voor de oorlog honderdduizend mensen, met name uit de werkende klasse. Nu is het een stukje buitenland geworden, met vooral expats. Dat is wrang. Dit was de stad waar je altijd terechtkon. Tot tien jaar geleden kon je hier soms letterlijk een huis kopen voor een euro. Als je de boel maar opknapte. Nu schelen de prijzen niet veel meer met die in Amsterdam.” Deze ontwikkeling is universeel, dat weet hij ook. Overal zijn de tweede steden in landen in trek geraakt. Toch doet het hem pijn. “Rotterdam was natuurlijk wel een stad met een sociaaldemocratisch hart.”

Dat hart lijkt zoek, zegt hij lopend richting de Meent, een van de luxere winkelstraten van de stad. Glanzende showrooms met elektrische auto’s, designkleding, wijnbarren. Dure auto’s cruisen door de straat.

“Ik las ooit een stuk waarin mensen als ik witte kolonisten werden genoemd. Dat vind ik verwarrend. Alsof we allemaal yuppen zijn met bakken met geld die de boel even komen overnemen. Terwijl veel van die kolonisten zelf ploeteren.” Als freelance-journalist verdient hij geen groot geld, vertelt hij dan. Een pensioen opbouwen doet hij niet; zijn kantoor bevindt zich in een anti-kraakpand.

Kentering

“Ik ben wel hoopvol hoor”, vertelt Van Veelen. “Er is al een kentering gaande. Toen de Hefbrug hier onlangs leek te worden ontmanteld, omdat het nieuwe jacht van de baas van Amazon erdoorheen moest kunnen, werden veel Rotterdammers opeens boos. Terwijl dezelfde brug enkele tientallen jaren geleden nog op de nominatie stond om helemaal gesloopt te worden. Als de economie daarom vraagt, dan moeten we dat doen, zei Jules Deelder destijds in de krant. Dat geluid hoor je nu niet. Die verandering, dat stemt hoopvol. Zoals het me ook hoopvol stemt dat negenduizend Rotterdammers de straat op gingen om te protesteren tegen het woonbeleid, dat hier nadrukkelijk op rijkere inwoners is gericht.”

Rotterdam is de stad waarin na het bombardement werd gekozen voor de economie, gaat Van Veelen verder. “Die kreeg ruim baan. Eerst werd de haven herbouwd, daarna de bankgebouwen, pas daarna de woningen. Deze stad zou nu kunnen zeggen: dit is een ramkoers geweest; wij gaan nu een stad worden die die koers bijstelt. Rotterdam kan een gidsstad zijn. De economie gaat de komende tijd sowieso krimpen. De vraag is of we hier nu jammerend ten onder gaan, of dat we er een goed verhaal bij bedenken. De Rotterdamse haven heeft ons heel veel spullen gebracht, maar niet per se veel geluk. Ik denk niet dat we vijftig jaar geleden minder gelukkig waren. Dus wat nu als we dat gecontroleerd kunnen terugdraaien?”

Vastberaden: “Elke crisis biedt kansen. Woontorens met sociale huurwoningen, voor mensen met lagere inkomens: daar droom ik van. Het wordt natuurlijk als niet efficiënt gezien als je een woontoren bouwt voor deze doelgroep. Als mensen er voor 500 euro per maand kunnen wonen, houd je natuurlijk veel minder geld over.”

De wandeling zit erop. Van Veelen ziet wel degelijk goede Rotterdamse wil; dat wil hij nog een keer benadrukken voor de deur van zijn kantoor. “Er moet alleen nog een beetje moed bij. Of het te laat is? Het wordt in ieder geval heel spannend. Want hoe gaat die veertig procent bewoners de komende tijd hun hoofd koel houden, als ze nauwelijks rond kunnen komen? Dat vraag ik me wel af. Heb je dan nog wel geduld?”

