Vlaamse politici schatten hun kiezers te rechts in. ‘Ze willen democratisch zijn, maar ze kunnen het niet’

Hoe kijken de Vlaamse politici naar de resultaten van het onderzoek?

Hannelore Goeman, fractieleider van Vooruit (sociaaldemocraten)

“Politicus zijn is a way of being. Ik praat altijd en overal met mensen over waar ze mee bezig zijn of waar ze van wakker liggen. Dan vertellen ze dat ze zich niet kunnen inschrijven bij hun school, of dat de zorg voor hun moeder zo duur is geworden. Ik vind het ook de taak van politici om veel met mensen te praten, het is voor mij de eerste bron van informatie. Natuurlijk moet dat worden aangevuld met onderzoek, je kunt niet alleen op je buikgevoel politiek bedrijven.

“Ik denk dat politici hun kiezers vaak te rechts inschatten omdat ze rechts verwarren met ontevredenheid. Ik heb niet het gevoel dat veel mensen ideologisch rechts zijn, wel dat mensen vinden dat ze niet genoeg geld krijgen of dat dienstverlening beter moet. Maar ik vind ook dat die dingen moeten veranderen, en ik ben 100 procent links.

“Dat ik nu zo actief ben op sociale media komt door Conner (Conner Rosseau werd partijleider van Vooruit in 2019, red.). Zijn opdracht was: zoeken de mensen op, laat je zien. Facebook is niet alleen een kanaal om met vrienden te communiceren, maar om met kiezers te praten. Ik krijg niet alleen maar mails, maar ook berichten via Instagram of Facebook. Ik probeer op alles te reageren. Veel mensen hebben hun vertrouwen in de politiek verloren, dus als burgers de moeite doen om je een bericht te sturen, vind ik dat je als politicus de ambitie moet hebben om iedereen te antwoorden. Conner is wat dat betreft next level, hij is zo goed in die online communicatie. Hij legt de lat hoog voor ons allemaal.”

Gwendolyn Rutten, parlementslid en burgemeester van Aarschot, voormalig partijvoorzitter van Open Vld (liberalen)

“Toen ik nog partijvoorzitter was, had ik vaak het gevoel meer met journalisten dan met gewone mensen te praten. Nu ik burgemeester ben, is dat precies omgekeerd. Dat vind ik een goede zaak. Politiek bedrijven is niet alleen beslissingen nemen, maar ook in dialoog gaan. Hoe meer mensen deelnemen aan het politieke proces, hoe beter het is voor de democratie. Politici moeten niet alleen met mensen praten om erachter te komen of ze ergens voor of tegen moeten stemmen, maar ook om erachter te komen wat er leeft. Die gesprekken zijn net zo belangrijk als debatteren in het parlement of experts ontmoeten. Al die informatie tezamen bepaalt welke beleidsvoorstellen je doet.

“De rechtse bias van politici is goed te verklaren. Als je naar de verkiezingen kijkt, was extreemrechts de grote winnaar. Dan is het toch niet zo gek dat je denkt dat dat de overheersende mening is? De reden dat mensen op een partij stemmen heeft volgens mij veel meer te maken met emotie dan met specifieke standpunten.

“Als je mensen spreekt over migratie, dan kennen ze altijd wel iemand uit de straat of uit de klas van hun kind over wie ze heel mild zijn. Maar op macroniveau oordelen ze anders. Misschien heeft het te maken met de manier waarop de stelling was geformuleerd: ‘België mag nooit iemand uitzetten naar een land waar mensenrechten worden geschonden’. Ja, wie is daar nu tegen? We willen uiteindelijk allemaal een goed mens zijn.”

Orry Van de Wauwer, parlementslid en senator van CD&V (christendemocraten)

“Politici verschuilen zich te vaak achter het zogenoemde draagvlak, uit angst voor electoraal verlies. Ik denk dat we vaker moeilijke beslissingen moeten durven nemen die op lange termijn beter zijn voor het algemeen belang. Daarom moet je als politicus niet blind de publieke opinie volgen. Sociale media zijn heel goed voor direct contact met de burger, maar de keerzijde is dat het een vertekend beeld van de werkelijkheid kan geven. Op Twitter zit slechts een klein deel van het kiezerspubliek, maar die minderheid krijgt wel een megafoon.

“Ik probeer veel contact te onderhouden met organisaties in het middenveld en actief buiten mijn eigen bubbel te treden. Ik ken bijvoorbeeld weinig mensen die in armoede leven. Daarom vind ik het belangrijk om organisaties gericht op armoede aan te horen om zo met die mensen in contact te komen.

“Meer peilingen zullen zeker helpen om beter inzicht te krijgen in hoe beleidsvoorstellen zullen vallen bij kiezers. Maar ik vind dat je van politieke leiders meer mag verwachten dan dat ze altijd achter de publieke opinie aan lopen. Als je uitlegt wat je doet en waarom, dan geloof ik dat mensen dat waarderen. Ook als ze het op het eerste gezicht niet leuk vinden. Kijk naar Angela Merkel die tijdens het hoogtepunt van de Europese vluchtelingencrisis in 2015 zei: ‘Wir schaffen das’. Ze liet een ander geluid horen en kreeg daar uiteindelijk veel respect voor. Dat leiderschap mis ik in de Vlaamse politiek.”