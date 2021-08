Van christelijk naar multireligieus: hoe de VU zo populair werd onder moslims

Op de Vrije Universiteit lijkt de geschiedenis zich te herhalen. In de vorige eeuw zette ze de emancipatie voor de gereformeerden in gang, nu doet ze dat ook voor de islamitische gemeenschap.

Hij zat in de bus van zijn ouderlijk huis in de Amsterdamse wijk Osdorp, naar de Vrije Universiteit aan de zuidelijkste rand van de hoofdstad, toen zijn oog plots viel op de straatnaamborden. Nuri Kurnaz (23) had ze al zo vaak gezien: De Abraham Kuyperstraat, de De Savornin Lohmanlaan. “Maar vanaf dat moment stond ik er echt pas bij stil, en ben ik me meer in hen gaan verdiepen.”

Het zorgde ervoor dat de geschiedenisstudent zich nog meer thuis voelt op de VU dan hij al deed. In een koffietentje vlakbij de universiteit vertelt hij waarom de voormannen van de CHU en ARP hem zo boeien. “Ik kwam er achter dat Kuyper niet alleen de oprichter was van de universiteit, maar dat hij en andere tijdgenoten opkwamen voor christelijke minderheden in de sociale kwesties van die tijd. Hun ideeën zijn nu nog steeds belangrijk, ook voor de islamitische gemeenschap, zeker nu er wordt geknibbeld aan religieuze vrijheden.”

Moslims voelen zich thuis op de VU

Al sinds enige tijd is de VU populair onder islamitische studenten. De universiteit houdt de religieuze achtergrond van de studentenpopulatie niet bij, maar weet wel dat 15 tot 20 procent een niet-westerse migratieachtergrond heeft, en dat zij voornamelijk uit Turkse en Marokkaanse gezinnen komen. En: moslims voelen zich meer nog dan anderen thuis op de universiteit, blijkt uit onderzoek dat hoogleraar sociologie Maurice Crul deed in opdracht van de VU.

Hoe kan dat? Volgens Crul, gespecialiseerd in de vraag hoe het onderwijs inclusiever kan worden, heeft dat alles te maken met de plaats die religie op de VU heeft. “Die is een verbindende factor. We zijn de enige universiteit in de Randstad die religie expliciet niet verbannen heeft uit de identiteit. Ook orthodox-joodse studenten hebben van oudsher een sterke binding met ons.”

Buiten een betonnen kolos, binnen warm en veilig

Het is heel herkenbaar voor historicus Nadia Bouras, docent aan de Universiteit van Leiden, en expert op het gebied van de migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. Begin deze eeuw was ze zelf ook nog student op de VU. “Van buiten zie je het er niet aan af, aan dat grijze, betonnen blok, het oerlelijke universiteitsgebouw aan de Boelelaan, maar van binnen was het heel warm en veilig.”

Als moslim was het een verademing, vertelt Bouras: een plek waar niet laatdunkend werd gedaan over religie. “Je mocht er jezelf zijn. Heel anders dan in de rest van de samenleving, waar je na de aanslagen van 11 september de hele tijd je plek moest bevechten. Het was echt een Vríje Universiteit, vrij van alles, vrij van dogma’s.”

Zo moet Kuyper het ook bedoeld hebben, denkt Bouras. “Hij zag al vroeg dat de wereld veel groter was dan Nederland, en maakte zelf grote reizen. Als een van de eersten is hij in Marokko geweest. Ik zie het als een uiting van christelijke naastenliefde dat hij zijn universiteit vanaf het begin af aan voor iedereen openstelde.”

Hunkering naar kennis over de eigen cultuur

Op de VU werden in de studententijd van Bouras studieprogramma’s georganiseerd over de Marokkaanse cultuur en geschiedenis ter ere van de 400-jarige betrekkingen tussen Nederland en Marokko. “Dat trok allemaal studenten van Marokkaanse komaf: er was toen een zekere hunkering naar die kennis over je eigen cultuur binnen een academische context. Op tv ging het steeds in negatieve zin over onze achtergrond, maar hier zagen we dat het een vorm van kennis was, en daarmee een rijkdom. Ik vond het een openbaring – en zo inspirerend, dat ik er uiteindelijk mijn hele carrière op heb voortgebouwd.”

Daarnaast was het ook gewoon gezellig, zegt Bouras. “Het was zo leuk om Marokkanen te ontmoeten die op mij leken. We steunden elkaar, en konden ons aan elkaar scherpen. Zo word je samen sterker. En er zijn vriendschappen uit voortgekomen die ik nog steeds koester.”

Critici zullen zeggen dat de VU juist segregatie aanwakkert, denkt Bouras. “Maar dat is echt onzin. Mijn beste vriendin op de universiteit was orthodox-joods. En die vriendengroep is superdivers, de één is Berber, de ander agnost, de ander juist heel strenggelovig. En trouwens: als witte mensen een groep met elkaar vormen, dan vinden we dat ook niet meteen segregatie.”

Emancipatie van gereformeerden

Universiteitshistoricus Ab Flipse is de groeiende populariteit van de VU onder Nederlandse moslims niet ontgaan. Het is gek gegaan, zegt hij: “In de afgelopen honderd jaar heeft de VU een gedaantewisseling doorgemaakt, van de sterkste monoreligieuze universiteit naar de meest multireligieuze universiteit van het land.”

Abraham Kuyper (1837-1920) begon de VU als ‘eigen’ universiteit voor de gereformeerden, ook wel de ‘kleine luyden’, als in: de gewone man van die tijd. Flipse: “In de loop der jaren emancipeerde die groep zich, mede dankzij het onderwijs. Je zou kunnen zeggen dat de geschiedenis zich nu herhaalt, en de VU deze zelfde rol krijgt voor de islamitische gemeenschap.”

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar Kuyper had geen exclusief-gereformeerde universiteit voor ogen, zegt Flipse. “Hij zei in zijn openingsspeech al: ‘Iedereen is hier welkom, al ware hij een Mohammedaan’.”

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw lijken islamitische studenten al vaker voor de VU te kiezen dan voor andere universiteiten. Dat was in de tijd dat de universiteit nog een christelijk karakter had, zegt Flipse. “Sommige studenten verwachtten daardoor dat er meer respect zou zijn voor religie, en dus ook van die van henzelf, meer dan op de Universiteit van Amsterdam, die toen als ‘losgeslagen’ gezien werd.”

Dat de universiteit multireligieus werd, is deels toeval – het was niet van meet af aan een bewuste keuze, zegt Flipse. “Het was meer zo, dat men begin deze eeuw zag dat we dat praktisch al waren geworden. Vervolgens heeft het universiteitsbestuur gedacht: dan moeten we er ook onze kracht van maken. En is men gaan benadrukken dat iedereen zijn geloof kan meenemen naar de academie, en dat daar openheid voor is.”

Kurnaz graaft in zijn geheugen om te ontrafelen wat de keuze voor de VU een paar jaar geleden zo logisch maakte. “Al de vriendinnen van mijn zus gingen hierheen. Zelf deed ze een hbo-studie docent Nederlands, maar ze ging met hen mee naar activiteiten van de studentenvereniging Anatolia. Dus ik wist dat er een gezellig Turks-Nederlands clubje was op de VU. Al ben ik er het eerste jaar expres niet heengegaan, omdat ik me juist breder wilde ontwikkelen.”

Hij herinnert zich ook dat de VU als enige op zijn zwarte middelbare school in Amsterdam actief studenten probeerde aan te trekken. Maar bij colleges geschiedenis is hij toch vaak de enige moslim - veel kinderen van migranten kiezen voor studies met een hogere inkomenszekerheid, zoals tandheelkunde of rechten. “We moesten bij het vak Nederlandse religiegeschiedenis een stamboom maken om aan te geven hoe de religie van onze familie daar doorheen liep. Ik was de enige met een ander verhaal. Dat zorgde voor heel leuke gesprekken, maar: je bent toch weer die ‘ander’. Gelukkig kreeg ik een tien voor die opdracht: de docent maakte dat vak ook heel fijn. Sowieso voel ik me altijd meer begrepen door docenten die veel kennis hebben van theologie, of die zelf ook een religieuze achtergrond hebben.”

Jezelf gekend weten en je thuis voelen

Van medestudenten weet hij dat de aanwezigheid van een islamitische studentenvereniging meespeelde. Hij is zelf geen lid, maar gaat van tijd tot tijd naar een bijeenkomst of activiteit, vertelt Kurnaz. “De gezelligheid komt op andere studentenverenigingen altijd met alcohol. Dat mis je dan dus, als student die liever niet drinkt.”

Vak op vak sluit Kurnaz met hoge cijfers af, en intussen volgt hij met slechts zes andere Europese studenten een prestigieuze master die deels aan de Universiteit van Leiden, de Sorbonne-universiteit en de universiteit van Oxford gegeven wordt. Zijn goede studieresultaten dankt hij aan het gevoel dat de VU hem geeft, zegt Kurnaz. “Als je jezelf gekend weet, en thuis voelt op de universiteit, dan komt het succes ook sneller en beter.”

De geschiedenisstudent zit vol feitjes over Kuyper: zo weet hij te vertellen dat hij in 1906 een preek heeft aangehoord in de Ayasofyamoskee in Istanbul. Hij loopt de universiteitsgangen door, trap op, trap af, en houdt stil bij een buste van de theoloog, predikant, staatsman en journalist. Zo blijft hij even staan, op schouderhoogte met Kuyper.

Uitkomen voor je religieuze identiteit

Hij leerde veel van Kuyper over het Nederlandse secularisme, zegt Kurnaz. “Wat ik mooi vind aan hem: in een tijd waarin religie naar de achtergrond verdween en juist het socialisme en liberalisme aan populariteit wonnen, heeft hij een manier gevonden om zijn religieuze identiteit juist overal bij te betrekken. Of het nu in de krant was, in de politiek of op de universiteit.”

Van de gebedsruimte maakt hij zo nu en dan gebruik, maar hij bidt geen vijf keer per dag. Wel gaat Kurnaz soms naar de vrijdagpreek die er gegeven wordt. “Hiermee zet de VU ook een traditie voort: er is ook een kerkzaal waar christelijke studenten bijeen kunnen komen. En dan te bedenken dat je in Turkije tot voor kort geen gebedsruimtes had in onderwijsinstellingen. Dat is een heel raar contrast.”

Het secularisme dat Turkije lang heeft gekend wijkt sterk af van wat Kuyper voor ogen had, zegt Kurnaz. “Zijn ideaal was dat je je op de universiteit vanuit je religie verder ontwikkelde. Al was het ook weer niet leidend of zaligmakend, want je moest tegelijkertijd wetenschap wel los kunnen zien van je religie.”

Voor de 21-jarige politicologiestudente Atica Riaz was de aanwezigheid van de gebedsruimte dé reden dat ze op de VU is gaan studeren. Ze vertelt bij een muntthee op een terras nabij de campus hoe ze de universiteit het afgelopen jaar heeft gemist. “Mensen zeggen altijd over mij: ‘Atica lééft op de VU’. Dat is echt zo. Ik heb er een heel sterke binding mee.”

Nu woont ze op kamers in Amsterdam Zuidoost, maar Riaz groeide op in het Brabantse Boxtel. Daar was ze vaak de enige moslim, vertelt ze. “Ik viel er op het gymnasium telkens buiten. Hier ben ik eindelijk niet meer die uitzondering, en ben ik gewoon één met de rest.”

Riaz is als bestuurslid van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) - die zo’n 1200 leden telt - verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen. Zo nu en dan is er een kwestie waarbij de ISA en de universiteit tegenover elkaar kwamen te staan. Zo nodigden zij in 2012 de omstreden islamgeleerde Haitham al-Haddad uit, maar zag de VU dat niet zitten. Maar Riaz heeft nog geen gevoelige kwesties meegemaakt, zegt ze. “Het contact met de universiteit is heel fijn. Als de VU iets liever niet heeft, dan respecteren wij dat ook.”

Grondlegger van het secularisme

Ze wil het wel even laten zien, de gebedsruimte van de VU. Het is een kleine ruimte, van nog geen half klaslokaal, die met een gordijn op te splitsen valt als mannen- en vrouwengedeelte. Maar Riaz is er heel gelukkig mee.

Ze vindt het mooi dat colleges over christelijke denkers als Augustinus en Thomas van Aquino een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de studie politicologie. “En: zij namen heel veel van Ibn Rushd over, een islamitische denker, ook wel Averroes genaamd, waar ik zelf veel interesse in heb. Hij wordt ook wel gezien als grondlegger van het secularisme.” Zie je nou, zegt ze gespeeld triomfantelijk. “Je hebt ook moslims nodig die meepraten met filosofen en sociologen over kwesties die moslims aangaan. Dat is superwaardevol.”

Haar eerste jaren op de VU hebben haar gesterkt als persoon, zegt Riaz. “Ik ben nu een zelfverzekerder mens.” Het is alweer een tijdje geleden dat ze het college over Kuyper volgde, maar dat was toch ongeveer waar hij voor stond? “In mijn eigen woorden: dat je tot volle potentie komt als je meer jezelf mag zijn.”

