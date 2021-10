Trouws groene pubquiz 2021

Om alvast in de stemming te komen voor Trouws Duurzame 100, kunt u deze groene quiz spelen. Meedoen is belangrijker dan winnen!

Vraag 1

Hoe heet het project waarmee Boyan Slat de wereldzeeën wil ontdoen van plasticsoep?

Vraag 2

Het symbool van de Republikeinse Partij in de VS is een olifant. Welk dier symboliseert de Democratische Partij?

a. ezel

b. beer

c. slang

Vraag 3

Welke brandstof is ontstaan door het fossiliseren van planten?

Beeld ANP

Vraag 4

Waar of niet waar?

a. Tofu heeft een hogere klimaatimpact dan kaas

b. De reuzenpanda geldt niet langer als bedreigde diersoort

c. Een wijnglas hoort bij het restafval, niet in de glasbak

Vraag 5

Wat is het kleinste continent op aarde?

Vraag 6

Don Quichot vecht tegen windmolens. Hoe heet zijn metgezel?

Vraag 7

Van de volgende vijf personen eindigden er drie ooit als nummer 1 in de Duurzame 100. Wie?

Dirk Groot, Boyan Slat, Marjan Minnesma, Johan Vollenbroek, Maurits Groen

Vraag 8

In 2019 lanceerde de overheid de klimaatcampagne ‘Iedereen doet wat’. Kort tevoren werd er een advies geschrapt. Hoe luidde dat?

a. minder vliegen

b. minder vlees eten

c. minder water gebruiken

Vraag 9

Wat is het meest voorkomende gas in de atmosfeer?

a. zuurstof

b. koolstofdioxide

c. stikstof

Beeld ANP

Vraag 10

In welk Europees land was vorig jaar meer dan de helft van alle verkochte auto’s volledig elektrisch?

Vraag 11

Van de volgende vier etenswaren kun je er twee het beste in de koelkast bewaren. Welke?

courgette, druiven, avocado, eieren

Vraag 12

Hoelang kun je brood bewaren in de vriezer zonder kwaliteitsverlies?

a. een week

b. een maand

c. drie maanden

Vraag 13

Een groep diëtisten presenteerde onlangs een plantaardig en klimaatvriendelijk alternatief voor de Schijf van Vijf. Hoe heet hun Schijf?

Vraag 14

Twee van de volgende vijf landen hebben geen groen in hun vlag. Welke?

Suriname, Roemenië, Zuid-Afrika, Portugal, Griekenland

Vraag 15

Hoe heet het groene kind van Barbapapa en Barbamama?

a. Barbabee

b. Barbabientje

c. Barbalala

Vraag 16

Welk land stoot het meeste CO 2 uit?

a. de VS

b. India

c. China

d. Rusland

Vraag 17

Wat is de oorspronkelijke Nederlandse naam van het internationale Fairtrade-keurmerk?

Vraag 18

Wat is de afbraaktijd van zwerfafval (volgens Milieu Centraal)? Combineer de letter met het juiste cijfer.

a. kauwgom

b. kartonnen drinkbeker

c. bananenschil

d. plastic zak

e. krant

1. paar weken tot paar jaar

2. verbrokkelt maar breekt niet af

3. paar dagen tot paar weken

4. 2 tot 5 maanden

5. 20 tot 25 jaar

Vraag 19

Welke wereldverbeteraar zit er verstopt in de anagram?

Hangbrug Etter

Vraag 20

Welke band kondigde eind 2019 aan pas weer op tournee te gaan als dat op een klimaatvriendelijke manier mogelijk is?

a. Coldplay

b. U2

c. The Rolling Stones

d. BTS

Vraag 21

Met welke van de volgende handelingen verklein je je ecologische voetafdruk het meest?

a. Twee dagen per week geen vlees eten

b. De hoeveelheid voedsel die je weggooit halveren

Beeld ANP

Vraag 22

Hoe heet de klimaatfilm uit 2006 met Al Gore in de hoofdrol?

a. An Unbearable Truth

b. An Uneasy Truth

c. An Inconvenient Truth

Vraag 23

Als je bij Scrabble de individuele letterwaarden van het woord DUURZAAM bij elkaar optelt, heb je dan meer of minder dan 20 punten?

Vraag 24

Wat is de naam van ’s werelds grootste hagedis, die door klimaatverandering ernstig bedreigd wordt?

Beeld Getty Images/EyeEm

Vraag 25

Welke publieke figuren zitten hierboven verstopt in de afvalbak?

De antwoorden kunt u hier vinden