Sylvana Simons: 'Racisme is overal, elke dag, altijd’

De excuses voor het slavernijverleden deden Sylvana Simons onverwacht veel. Maar racisme blijft in Nederland een diepgeworteld probleem, stelt ze vast. ‘Of we af moeten rekenen met racisme is toch geen vraag? Dat moeten we gewoon doen.’

Sylvana Simons zegt het tijdens het gesprek verschillende keren: af en toe verrast iets in Den Haag haar. Maar verbaasd is ze nooit. Niet meer.

Dat de aanloop naar de slavernijexcuses van het kabinet uitliep op een publicitaire chaos, met als gevolg frustratie en woede in Suriname en Caribisch Nederland, verwonderde het Bij1-Kamerlid nauwelijks. “Je ziet het in heel veel dossiers, ook bij de boeren. Het advies is steeds: betrek de mensen erbij over wie het gaat. Maar dat is heel moeilijk voor dit kabinet.”

Een Kamerdelegatie, inclusief Simons, die in juni naar Suriname, Bonaire en Curaçao was gereisd, adviseerde het kabinet over de excuses. “Daarin stond nadrukkelijk: maak het een gezamenlijk gedragen proces. Dat is niet gebeurd.”

‘Het was een koloniaal proces’

De rommelige aanloop had wel tot gevolg dat het excuus dat premier Mark Rutte op 19 december uitsprak des te harder binnenkwam bij Simons. “Ik was eerst sceptisch. Maar toen ik zijn woorden hoorde, werd mij heel duidelijk dat hij en zijn tekstschrijvers hadden geluisterd. Naar de dialoogtafels, de Tweede Kamer én naar onze delegatie.” Maar de sterke toespraak van de premier maakt de chaotische aanloop niet goed. “Zeker met deze uitkomst is de weg ernaartoe onnodig grievend geweest. Het was een koloniaal proces.”

Simons werd in 1971 geboren in Suriname en verhuisde toen zij anderhalf jaar oud was met haar ouders naar Nederland. Heel lang had ze voor haar gevoel niet veel met haar geboorteland. “Ik had er geen herinneringen aan, kende het niet, ik vond mezelf een product van Nederland.” Tot ze op latere leeftijd voor het eerst naar Suriname ging. “Ik kwam thuis. De geur, het licht. En ik snapte mezelf en mijn ouders een stuk beter.”

Dat gevoel kwam terug toen ze in juni terugkeerde in Suriname, een persoonlijk hoogtepunt. Ze voelde de ‘trots en warmte’ van de Surinamers. Dat begon al toen een aantal van haar broers en nichtjes haar bij het hotel ontvingen. “Zij stonden daar in vol ornaat, in koto enzo (een traditioneel Creools-Surinaams vrouwenkostuum, red.). Dat was heel emotioneel, ik had het niet verwacht. Terwijl iedereen zei dat het zou gebeuren.”

Na een carrière als presentatrice ging Sylvana Simons in 2015 de politiek in. Ze was kortstondig lid van DENK en is nu partijleider van BIJ1. Beeld Negin Zendegani

Schrijnende verhalen

Vanwege haar afkomst had Simons een bijzondere rol in de delegatie van negen Kamerleden. “We gingen erheen om kennis op te doen. Van tevoren dacht ik: ‘Syl, realiseer je goed dat je veel zult horen dat jij al weet, maar dat voor anderen nieuw is. Gun ze die ervaring. Ik moest heel erg mijn best doen om niet een I told you so-houding te hebben.”

Wat de Kamerleden hoorden, was heftig en schrijnend, zegt Simons. Ze bezochten plantages, plekken waar massaslachtingen hadden plaatsgevonden. Ook liepen ze de Bonitrail, de route die de ontsnapte tot slaaf gemaakte Boni ooit liep. “Mensen voelen zich wat ongemakkelijk omdat je daar gebrandmerkt kunt worden en ketenen om kunt krijgen. En langs de route lees je plakkaten met teksten uit koninklijke verordeningen over hoe slaven gestraft mochten worden. Hoeveel zweepslagen ze mochten krijgen. Dat was nieuw voor me. Wat ik zag raakte mij. Echt heel erg.”

Simons heeft het idee dat de reis bijdroeg aan begrip bij sommige collega-Kamerleden, over hoe het slavernijverleden doorwerkt in het heden. “De gruwelijkheden van de slavernij zijn in grote lijnen wel bekend. Maar als je ziet dat het 150 jaar later economisch, sociaal en cultureel nog zoveel impact heeft, dan komt het heel erg binnen. Bij collega’s zag ik dat er kennis is geland, inzichten zijn verkregen en begrip is ontstaan.”

‘Nederland is nog steeds de bepalende factor’

In de voormalige koloniën lopen veel lijnen nog altijd langs kleur, zegt Simons. “Afro-Surinamers hebben nog steeds een achtergestelde positie. Ook op Curaçao merk je dat heel duidelijk. Dat is een nog kleinere en minder diverse gemeenschap. De rijkdom die destijds vergaard is, werkt nog steeds door in enkele families.”

Het slavernijverleden heeft volgens Simons óók nog invloed op het huidige Nederland. Zozeer dat Bij1 vindt dat Nederland ‘de facto’ nog een koloniale staat is. “We hebben staatkundig een aantal aanpassingen gedaan. Maar toen ik in de Kamer kwam, viel mij op hoe ongelijk de verhoudingen zijn tussen de landen in ons koninkrijk. Nederland is nog steeds de bepalende factor. Dat zie je ook rondom de excuses: wij weten wat goed is.

“Eén van mijn allereerste commissie-debatten ging over koninkrijksrelaties. Ik hoorde de toenmalige staatssecretaris zeggen: ‘Ik gun ze wel de hulp die ze nodig hebben, maar dan verwacht ik wel dit of dat’. Toen dacht ik: dat gaan we vanaf nu dus anders doen. Dat is een koloniale houding. Dat is ook de klacht die je hoort van de eilanden, die steeds mondiger worden. Waarom praat de minister-president van Curaçao altijd met een staatssecretaris, en niet met de minister-president?”

“We noemen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius bijzondere gemeenten, maar het zijn koloniën: plekken aan de andere kant van de oceaan die bij Nederland horen. Dat op zichzelf hoort niet. Ik zeg niet dat het voor de eilanden verstandig is om heel hard naar onafhankelijkheid te rennen. Maar hoe gaan we deze situatie zo vormgeven dat er oprecht sprake is van gelijkwaardigheid? We accepteren daar een armoedegrens die we hier nooit zouden accepteren, en het is in Nederland al erg. We vragen continu ‘good governance’ te tonen, terwijl we hier miljarden zijn kwijtgeraakt in de coronacrisis. Die ongelijke benadering vind ik een koloniale houding.”

Institutioneel racisme

Recent is binnen de overheid de aandacht voor racisme gegroeid. Het kabinet heef excuses aangeboden voor institutioneel racisme bij de Belastingdienst, en onlangs kwam er een rapport uit over racistische gedragingen bij het ministerie van buitenlandse zaken.

“Ook hier geldt dat ik niet meer verbaasd ben als ik die racistische quotes lees. Racisme is overal, elke dag, altijd. Mensen denken dat ik iedereen een racist vind als ik dat zeg. Maar dat zeg ik niet. Wel dat het voor mensen van kleur altijd om de hoek ligt. Het beïnvloedt je schoolcarrière, je arbeidscarrière, je vrijetijdsbeleving, je zijn.”

“Ik ben heel blij dat de overheid op het punt is gekomen dat zij zelf initiatief neemt om dit te onderzoeken. Wel twijfel ik of ze in staat is het zelf aan te pakken, omdat de structuren en patronen zo diep ingesleten zijn. De overheid moet de leiding accepteren van mensen die dit al heel lang roepen. En afstand durven nemen van mensen die in de weg staan van het doel. Je kunt dit niet oppervlakkig aanpakken. Begrijp die cultuur, begrijp hoe diep het zit.”

“Ik ben heel blij dat we in een tijdsgewricht leven waarin er veel in beweging is. Het zal mij nooit snel genoeg gaan. Tegelijkertijd zal ik waarschijnlijk nooit het eindresultaat meemaken: de ideale wereld die wij voorstaan.”

Verschillende vormen van onderdrukking

Simons’ activisme richtte zich aanvankelijk vooral op antiracisme. Maar toen ze de partij BIJ1 oprichtte, deed ze dat vanuit het inzicht dat verschillende vormen van onderdrukking verband met elkaar houden. “Je komt telkens uit op dezelfde patronen. Het gaat om uitsluiting, om macht, om valse superioriteit. Al heel snel werd het mij duidelijk dat antiracisme niets betekent als je je niet óók uitspreekt tegen het patriarchaat. En dat je uitspreken tegen het patriarchaat niets betekent als je niet óók opkomt voor de lhbtiq+-gemeenschap.”

Simons’ inzichten kwamen eerder dit jaar terecht in een zeer links beginselprogramma van Bij1, dat is geschreven door socioloog Willem Schinkel en antropoloog Gloria Wekker. De partij keert zich tegen het kapitalisme, pleit tegen CEO’s en aandeelhouders bij bedrijven en wil niet langer investeren in de politie.

Het zijn punten die zo in het programma van een communistische partij kunnen staan. Maar Simons gebruikt die term niet. “Wij zijn een socialistische partij. Voor veel mensen lijken die ideologieën erg op elkaar. En veel mensen in mijn partij zeggen: doe mij maar het marxisme. Maar zelf heb ik dat nooit zo geformuleerd. We zijn antimilitaristisch en we staan zeker geen totalitaire ideologie voor. De doctrine van ‘ieder voor zich’ maakt ons kapot, zo zie ik het. Onze soort heeft elkaar nodig. Dat moet het uitgangspunt zijn, willen we onszelf en onze planeet redden.”

Sylvana Simons: ‘Gevestigde partijen hebben moeite met nieuwkomers die buiten de Haagse mores vallen.’ Beeld Negin Zendegani

Systeemverandering

In de Tweede Kamer heeft Simons een bondgenoot in de Partij voor de Dieren. “Er zijn twee partijen die doorhebben dat het tijd is voor systeemverandering. Wij kijken wat er op de lange termijn nodig is om onze manier van leven veilig te stellen.”

Ze spiegelt de opkomst van Bij1 aan die van de Partij voor de Dieren, die eerst niet serieus genomen werd, maar uiteindelijk het debat over dierenwelzijn en klimaat fundamenteel veranderde. “We weten hoe de reacties waren toen ze in de politiek kwamen. Als je ziet waar zij nu zijn, mag ik dromen dat ons pad er ook zo uitziet.”

Simons ervaart met Bij1 een zelfde weerstand. Gevestigde partijen hebben moeite met nieuwkomers die buiten de Haagse mores vallen. Tijdens haar eerste debatten met premier Rutte kreeg Simons te horen dat ze ‘geïrriteerd’ reageerde. Een typerend mechanisme, zegt ze. “Zo’n reactie hoort bij het leven van een zwarte vrouw. Iedereen vindt ons altijd boos. Onbeschaafd, dat zei Rutte ook een keer tegen mij.”

Recent was Simons in de Kamer oprecht geïrriteerd. Zij vroeg minister Yesilgöz (justitie) om een onafhankelijk onderzoek naar het geweld tegen Kick Out Zwarte Piet-activisten in Staphorst. “Activisten werden letterlijk neergeslagen en de politie handelde niet. Yesilgöz deed voorkomen of ik iedereen bij de politie beschuldig van racisme en geweld tegen burgers. Dat is niet zo. Maar blijkbaar was het nodig dat ik uit mijn slof schoot, want twee dagen later stelde de inspectie toch een onderzoek in.”

Confronterende stijl

Onder meer uit die aanvaring concludeert Simons dat haar soms confronterende stijl effectief is. “Ik durf te stellen dat dit onderzoek er niet gekomen was als dat debat niet had plaatsgevonden. Maar mijn stijl is geen maniertje. Ik ben een gepassioneerd, emotioneel mens. Ik kan gewoon niet tegen mensen die me recht in de ogen aankijken en staan te liegen. En dat gebeurt heel vaak in de Tweede Kamer.”

Het is, vindt Simons, een wijdverbreid misverstand dat verandering moet voortkomen uit een maatschappelijke discussie waarin iedereen het eens wordt. “Mensen denken, vooral op Twitter, dat ze onderdeel zijn van de discussie of we moeten afrekenen met racisme. Maar dat is toch geen vraag? We moeten dat gewoon doen.”

“Kijk naar de afschaffing van Zwarte Piet en het grote percentage mensen dat dit nu begrijpt. Dat komt niet doordat we fluisterden, dansjes deden of het lief vroegen. Het veranderde pas toen we zeiden: en nú is het genoeg. Het is hartstikke mooi als straks alle Nederlanders het snappen, maar het is niet mijn job om hen te overtuigen.”

‘Ik steek geen tijd in het overtuigen van de gewone Nederlander’

Dat geldt ook voor de slavernij-excuses. “Ik steek geen tijd in het overtuigen van de gewone Nederlander. Dat moet Rutte doen. Mijn job is hém ervan te overtuigen het juiste te doen. En hij moet vervolgens uitleggen waarom hij het juiste doet.”

Ze haalt de Algemene Beschouwingen van vorig jaar aan. Toenmalig D66-Kamerlid Rob Jetten vroeg Rutte om excuses voor het slavernijverleden. De premier reageerde dat het inmiddels te lang geleden was. Simons liep naar voren en zei dat het om de oma van haar moeder ging. “En dat zijn opmerking dat het zo lang geleden is misplaatst was. Ik zag dat het bij hem binnenkwam. Nu hoor ik hem overal zeggen: ‘ik heb met nazaten gesproken en die hebben mij uitgelegd dat hun oma…’ Dat waren niet zomaar nazaten. Dat was ik!”

Nee, ze verwijt Rutte niet dat hij haar niet noemt. “Ik weet hoe het zit, en de mensen voor wie het belangrijk is weten dat ook. Maar het siert hem niet.”

Laatst stond Simons er met haar team bij stil dat ze zes jaar geleden besloot de politiek in te gaan. “In die jaren zijn we best effectief geweest. Het gaat ons niet snel genoeg en dat is een heel terecht gevoel. Maar what a time to be alive. We zijn erbij en we leveren onze bijdrage. En dat is een fantastisch gevoel.”

Van presentatrice naar politica Sylvana Simons (1971) werd geboren in Suriname. Ze kwam met haar ouders naar Nederland toen ze anderhalf jaar was. Ze begon haar danscarrière bij de Amsterdamse nachtclub iT. In de jaren negentig werd Simons presentatrice bij TMF. Ze verliet de muziekzender in 1999 en presenteerde daarna onder meer programma’s bij SBS en RTL.



In 2016 sloot Simons zich aan bij de politieke beweging DENK. Een jaar later besloot ze haar eigen politieke partij op te richten, aanvankelijk met de naam Artikel 1, een verwijzing naar het artikel van de Nederlandse Grondwet met het gelijkheidsbeginsel. Later veranderde de naam in BIJ1. Sinds de verkiezingen in 2021 heeft Simons een zetel in de Tweede Kamer, waar ze zich onder meer fel uitspreekt tegen institutioneel racisme en pleit voor een inclusievere samenleving.

Beeld

Lees ook:

Racisme bij Buitenlandse Zaken past in hardnekkig patroon

Al in 2018 klaagden medewerkers van Buitenlandse Zaken over gebrek aan diversiteit. Minister Hoekstra roept slachtoffers van racisme binnen de organisatie op om ‘hun mond open te doen’.

Premier Mark Rutte biedt namens regering excuses aan voor slavernijverleden

In vier talen heeft premier Mark Rutte namens de regering excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Dat deed hij in een toespraak vanuit het Nationaal Archief in Den Haag.