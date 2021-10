Staatsgrepen zijn terug in Afrika en coupplegers leren van elkaar

Coups waren er dit jaar Niger, Mali, Guinee, Tjsaad en recent Soedan. Het toont het wankele, democratische evenwicht in deze landen. “De bevolking is de dupe.”

Een goede staatsgreep bestaat niet, maar in Afrika lijken militairen daar het afgelopen jaar anders over te denken. Binnen vijftien maanden waren er twee coups in Mali. Dit jaar waren er militaire machtsgrepen in Guinee, Tsjaad, een mislukte poging in Niger, en deze week was de beurt aan Soedan.

In het laatste land schoof de legertop, na een volksopstand in het voorjaar van 2019, dictator Omar al-Bashir aan de kant. Hij is al dertig jaar aan de macht. Toen de miljoenen demonstranten ook na 2019 doorgingen met hun protest deed de legerleiding een stapje terug en kwam er een compromis: een burgerregering die de overgang naar democratie met hervormingen moest begeleiden en de verkiezingen voorbereiden voor eind 2022.

Bestuurlijke pikorde

Deze maand moest de legerleiding de belangrijkste positie in de Soevereine Raad, die toezicht houdt op de interim-regering, afstaan aan een burger. Die zou vervolgens voorzitter moeten worden, in plaats van legerleider generaal Abdel Fattah al-Burhan. Maar de legertop ging daar niet mee akkoord, het had een tweede plaats in de bestuurlijke pikorde niet voor zichzelf in gedachte.

Op de achtergrond speelt nog steeds de uitlevering van Al-Bashir aan het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). Het hof wil Bashir vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in 2003 bij de burgeroorlog in Darfur, waarbij 300.000 mensen omkwamen. Veel generaals, onder wie de leider van de beruchte Rapid Support Force (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, bijgenaamd Hemedti én tweede man in het leger, zitten niet te wachten op die uitlevering. Ze zijn bang voor een precedentwerking, want ook zij hebben vuile handen. Maar de interim-burgerregering van de nu afgezette premier Abdalla Hamdok dacht daar anders over en stemde in met het uitleveringsverzoek van het ICC.

Beeld Louman & Friso

Weinig consequenties

De oude kliek rond Bashir roerde zich stevig de laatste maanden, en riep de legertop op de interim-regering aan de kant te schuiven en zelf de macht te grijpen. Iets waar de generaals persoonlijk ook een groot belang bij hebben. Dat gebeurde afgelopen week. Dat daar een volksopstand op zou volgen, konden de generaals verwachten. De uitkomst daarvan is nog compleet ongewis.

Ook de internationale veroordelingen van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Afrikaanse Unie kwamen niet onverwacht. Maar Afrikaanse militairen die een coup plegen, hebben geleerd dat de soep niet zo heet wordt gegeten als het gaat om sancties en internationale druk. In Mali, Tsjaad en Guinee viel het allemaal reuze mee met de consequenties, ziet ook Mirjam de Bruijn, hoogleraar Afrikaanse geschiedenis aan de Universiteit Leiden, die in Mali onderzoek doet.

“De lauwe reacties van de internationale gemeenschap op de recente staatsgrepen geven groen licht aan nieuwe coups, uitgevoerd door militairen”, zegt Joseph Siegle, directeur van het Africa Centre of Strategic Studies in Washington. Hij ziet een patroon ontstaan in Afrika als het om machtsovernames door kolonels en generaals gaat.

Presidenten vlogen op en neer

In Mali zetten de kolonels in augustus vorig jaar president Ibrahim Boubacour Keïta (IBK) af. De vijftien landen die zijn verenigd in de economische gemeenschap van West-Afrika en de Westelijke Sahel, Ecowas, dreigden met zware sancties: grenzen werden gesloten en bankrekeningen bevroren. Presidenten vlogen op en neer naar de Malinese hoofdstad Bamako. De Ecowas eiste vrijlating van president IBK, een burgerregering en vrije verkiezingen.

De leider van de coupplegers, kolonel Assimi Goïta, stemde met alle voorwaarden in. Hij benoemde een burger als interim-president, zelf werd hij vicepresident, en hij stelde een burgerregering in met ministers die hij aanwees. De regering moest vervolgens de verkiezingen voorbereiden in februari volgend jaar. De sancties van de Ecowas werden kort na de staatsgreep opgeheven.

Het ging mis toen de burger-president een kabinetswijziging wilde doorvoeren die niet naar de zin was van Goïta. Hij stuurde eind mei het leger de straat op voor een tweede staatsgreep, zette de premier en president in het gevang en benoemde zichzelf tot president. De reactie van de internationale gemeenschap was erg lauw. Niet veel later werd bekend dat de presidentsverkiezingen zouden worden uitgesteld.

Couppleger Assimi Goïta heeft zichzelf na twee staatsgrepen uitgeroepentot president van Mali. Beeld AFP

Hoogleraar Afrikaanse geschiedenis De Bruijn, die al jaren in Mali werkt, ziet dat de elite zijn greep op het land met de staatsgrepen heeft versterkt. En dat de bevolking, die al jaren in armoede leeft, niet beter af is door alle machtswisselingen. “De gewone man is de dupe.”

Toch waren de Malinezen bij de eerste militaire staatsgreep in 2020 enthousiast. Dat zie je vaker in slecht bestuurde landen. Maar het toejuichen van soldaten tijdens een coup heeft meer te maken met het afzetten van het oude bewind, dan met het vertrouwen in de nieuwe machthebbers. Ook al interpreteren die dat als steun voor hun coup.

Nieuwe verkiezingen

In Tsjaad vond in april ook een machtswisseling met militair machtsvertoon plaats die in strijd was met de grondwet. President Idriss Déby kwam bij gevechten met rebellen om het leven, na 31 jaar de leider van Tsjaad te zijn geweest. Grondwettelijk gezien wordt de voorzitter van het parlement dan interim-president en schrijft nieuwe verkiezingen uit. Zo ver kwam het niet. De zoon van Déby, generaal Mahamat Kaka, greep samen met een militaire raad de macht en liet zich tot president benoemen. Ook nu waren de internationale reacties voorzichtig.

In Guinee werd in september de 83-jarige Alpha Condé aan de kant geschoven door het leger. Condé had de grondwet gewijzigd zodat hij meer dan twee termijnen aan kon blijven als president. Luitenant-kolonel Mamady Doumbouya (41) nam de macht over en riep zichzelf uit tot president.

Rechtvaardiging

Veel Afrikaanse presidenten verschuiven de wettelijke termijn en regels om langer aan de macht te kunnen blijven, constateert

Siegle. “Om dat te doen hebben ze ook de steun van het leger nodig. In Guinee zagen coupplegers hier de rechtvaardiging in om zelf de macht te grijpen. Condé is weg, maar er is niets veranderd als het gaat om de positie van de heersende elite in het land.”

Couppleger Doumbouya volgde het schoolboekje voor de rechtvaardiging van een machtsovername door militairen. Hij weet de staatsgreep aan het wanbestuur van de afgezette president en regering. Hij beloofde vrije en transparante verkiezingen, een overgangsregering die dit moest voorbereiden, de aanpak van corruptie en de bestrijding van armoede.

Beloftes weinig of niets waard

Legerleider Al-Burhan in Soedan kwam deze week met ongeveer dezelfde argumenten. In Mali had Goïta in 2020 dit rijtje rechtvaardigingen voor zijn coup ook al succesvol gebruikt. Maar na vijftien maanden blijken zijn beloftes weinig of niets waard.

De Bruijn ziet een trend: generaals in de betrokken landen kijken naar elkaar en leren van elkaar hoe ze het moeten doen. “Ze zien ook dat de internationale veroordelingen weinig of geen consequenties hebben na verloop van tijd.”

Het gevolg is dat de tirannie van de sterke man regeert, zegt Siegle. “Wie het grootste geweer heeft, wordt de baas”, zegt hij met enig cynisme.

Democratie is een illusie

Staatsgrepen waren na de onafhankelijkheid van Afrikaanse landen sinds de jaren zestig van de vorig eeuw aan de orde van de dag. Tussen 1956 en 2001 pleegden militairen maar liefst 108 coups, waarvan er 80 slaagden. Daarna nam het aantal staatsgrepen sterk af. Nieuwe Afrikaanse leiders zetten zich in voor democratie en goed bestuur. Ook werden coupplegers geïsoleerd, legt Siegle uit. Militaire machthebbers werden niet erkend door regeringen van andere Afrikaanse landen.

Maar na 20 jaar is daar niet zo veel meer van over, zegt De Bruijn. “Goed bestuur en democratie zijn een illusie geworden voor de bevolking van veel Afrikaanse landen. Het westerse model van democratie sneuvelt steeds vaker op dit continent. De trend is eerder militarisering van de macht. En die machthebbers hebben bloed aan hun handen.”

Siegle ziet een enorme terugslag voor de democratie in Afrika de laatste jaren. “Dat is een zeer ernstige ontwikkeling.”

Vele gewonden door kogels van soldaten

Voor Soedan geldt ook dat de generaals Burhan en Hemedti vele doden op hun conto hebben bij het uitoefenen en consolideren van hun macht. Alleen al deze week vielen er weer doden en vele gewonden door kogels van soldaten, gericht op demonstranten tegen de staatsgreep.

De leider van decommando's in Guinee Mamady Doumbouya (m) zet president Alpha Condé af in Guinee. Beeld REUTERS

Soedan, Tsjaad, Mali en Guinee zullen niet de enige landen zijn die met staatsgrepen door militairen te maken krijgen. Niger kende bij de vreedzame overdracht van de vorige president - die zijn twee wettelijke termijnen erop had zitten - aan de gekozen president, Mohamed Bazoum, een mislukte poging tot staatsgreep door militairen.

De Bruijn vreest dat dit niet de laatste poging van het leger zal zijn. Ook een land als Burkina Faso, dat verscheurd wordt door de jihad, stammenstrijd, corruptie en geweld, loopt volgens haar een groot risico op een coup.

Rusland levert graag militaire adviseurs

Ze ziet een gewijzigde machtsverhouding op het continent. De westerse invloed, van de VS, maar ook van oude kolonisators Frankrijk en Engeland, neemt af. Rusland en China springen in dat gat en stellen geen lastige eisen aan nieuwe machthebbers. “Het helpt niet dat vooral Rusland prima samenwerkt met militairen die via een staatsgreep aan de macht komen. Dat wordt ook in andere Afrikaanse landen gezien”, aldus Siegle. “Rusland levert graag militaire adviseurs die de nieuwe machthebbers ondersteunen, zo breidt Rusland zijn invloed uit.”

Rusland gaat nu ook huurlingen leveren aan Mali in de strijd tegen de jihadisten van IS en Al-Qaida, iets wat tot nu toe de Fransen deden. Het is tekenend voor de veranderende verhoudingen op het Afrikaanse continent, waar militairen steeds vaker een dominante rol spelen. Coupplegers leren van elkaar en steunen elkaar.

En de bevolking wordt er volgens Siegle niet beter van. “Een staatsgreep heeft alleen maar negatieve politieke, economische en humanitaire gevolgen.”

