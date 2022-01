Sporters laconiek over spionagegevaar op de Spelen: ‘VPN aan en gaan’

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft een simpel antwoord op de vraag of hij zijn telefoon extra laat beveiligen voor zijn reis naar China. “We zijn er de laatste jaren een stuk of acht keer geweest. En nu moet ik ineens wat anders doen?” Wat Knegt maar wil zeggen: had iemand hem niet even eerder op de hoogte kunnen brengen?

Volgende week, als de Winterspelen in Peking beginnen, is de kans groot dat China probeert digitale gegevens van onder meer sporters in te zien. Digitale spionage is niet nieuw in het land dat de ‘grote firewall’ heeft, de bijnaam voor de internetcensuur die wordt toegepast.

Meerdere landen, waaronder Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, adviseerden hun atleten daarom om een zogenaamde ‘burner’ telefoon mee te nemen, eentje die na gebruik in China kan worden weggegooid.

Niet verplicht seminar

In Nederland drong sportkoepel NOC-NSF na overleg met de AIVD daar in een apart seminar voor de sporters eveneens op aan. Een verplichting was het niet. Medewerkers van de sportkoepel zelf krijgen wel schone apparatuur mee. Ook Nederlandse journalisten zorgen voor nieuw materiaal.

Het gevaar bij sporters is vooral dat trainingsschema’s kunnen worden bekeken, en mogelijk een inlog voor een digitale omgeving van een sponsor. Vooral de zogeheten My22-applicatie, een verplichte app waarin onder meer ook medische gegevens moeten worden ingevuld, is lek. In de olympische bubbel is volledig vrij internet beschikbaar, zegt de Chinese organisatie, maar dat gaat hoogstwaarschijnlijk gepaard met massale controle op elk gestuurd bericht.

Maar de sporters gingen er redelijk laconiek mee om. Het meest gehoord is dat ze een VPN installeren, een ‘virtueel persoonlijk netwerk’, een dienst waarmee de gegevens van de gebruiker worden afgeschermd van de buitenwereld.

Maar een dergelijk programma wordt door China meestal niet getolereerd en afgesloten. Dat betekent dat gegevens openbaar zijn voor China. En niet alleen gegevens van de komende weken, maar van alle jaren.

Reisadvies uit 2017

De Nederlandse ambassade in China verwijst reizigers naar een reisadvies van de AIVD, geschreven in 2017. Daar gaat het om vier vragen: heb ik dit echt nodig? Wat is de waarde van de informatie? Hoe erg is het als het in andere handen valt? En welke apparatuur neem ik mee?

Sommige sporters sluiten om andere redenen al enig risico uit. Zij nemen sowieso al geen laptop mee, bijvoorbeeld. Monobobster Karlien Sleper: “Je komt daar om te sporten. Dan ga je daar niet op je computer zitten.” Skeletonster Kimberley Bos neemt wel een andere telefoon mee: “Met een ander nummer ook. Eentje die veel minder mensen kennen. Zo word ik veel minder gestoord.”

Karlien Sleper. Beeld ANP

In reactie plaatste de Chinese ambassade in Nederland een bericht op de website, waarin de beschuldigingen ‘ongegrond’ werden verklaard. “Volgens de wet zijn alle gegevens en de privacy van inwoners goed beschermd”, aldus China.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelde in een reactie dat de veiligheid van atleten is gegarandeerd. Over de My22-applicatie zei het IOC bijvoorbeeld dat de gebruiker zelf kan instellen of de app controle krijgt over camera, adresgegevens of bestanden op de telefoon.

Desondanks werd het IOC door internationale atletencomités op de vingers getikt. Het gaat namelijk om de privacy van atleten én om het recht om alles te doen en zeggen wat ze willen. “We moeten niet naïef zijn en rekening houden met dat wat onvoorspelbaar wordt geacht”, schreef bijvoorbeeld de grote Duitse atletenbelangenorganisatie in een statement.

Voor de rest is voor de sporters de cyberveiligheid niet het grootste onderwerp. Dat is corona, waar de sporters zo ver als mogelijk weg van blijven. Een besmetting kan deelname verhinderen, digitale spionage niet. Bovendien, zo zegt de vandaag naar Beijing vliegende Knegt, heeft de Chinese overheid toch al alles van hem, het gevolg van die eerdere bezoeken. “Wat ik dan doe? VPN’etje aan en gaan.”

