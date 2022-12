Sigrid Kaag: ‘Ik hoop op een tegenbeweging in Nederland’

De behoedzame minister van financiën Sigrid Kaag trok in 2022 astronomische bedragen uit voor energiesteun. De onrust in het land bleef. ‘Ik begrijp dat mensen zeggen dat ze de oplossing of verandering nog niet zien. Maar echt, er gebeurt heel veel.’

Op een late avond landde Sigrid Kaag met het regeringsvliegtuig in Paramaribo, een lijst met namen van gesprekspartners in de hand en een voornemen in het achterhoofd. Ze zou niet gaan goedpraten wat er van Nederlandse kant is misgegaan in de aanloop naar excuses over de slavernij. Twee dagen later vloog ze terug.

Op haar werkkamer op het ministerie van financiën is Kaag weer even de internationale diplomaat van vroeger. We spreken haar op de dag van Ruttes excuses. Hoe de plooien op de valreep zijn gladgestreken, houdt ze liever voor zich. “Tegenover elkaar hebben we grote openheid betracht. Sommige kritiek begreep ik goed. Dan wil ik het ook niet mooier maken dan het is.”

Het is geen toeval dat het politieke jaar 2022 eindigde met een opvallende rol voor de D66-politica. In het kabinet-Rutte IV is zij meer dan minister van financiën. Als vicepremier speelt Kaag een opvallende rol naast premier Rutte, die geregeld een beroep op haar doet.

U dacht: laat mij maar de troubleshooter zijn, ik ga wel naar Suriname?

“Ik ben vicepremier. Als het kabinet op een gepast niveau vertegenwoordigd moet zijn en premier Rutte is verhinderd, ben ik de eerste in lijn. Dit was ook een onderwerp waarvan ik dacht: deze taak mag je me toevertrouwen. Mijn partij heeft zich lang ingezet voor de excuses.

“Het heeft alles te maken met hoe ik als politicus naar de wereld kijk: hoe kunnen we een betere samenleving bouwen? Het slavernijverleden werkt door in het heden. We moeten samen lessen trekken, op weg naar een gedeelde geschiedenis. Ik ben blij met deze stap.”

Vooral als minister van financiën stond u vol in de wind dit jaar. Het kabinet begon met grote ambities, maar u was vooral crisismanager. Hoe was dat?

“Alles is op de schop gegaan. Dat de Russische inval in Oekraïne zulke consequenties zou hebben in Oekraïne zelf, maar ook in Europa en in Nederland had niemand verwacht. Daarbovenop kwam de inflatie, de bestaansonzekerheid en de mondiale voedselonzekerheid. Rond Prinsjesdag vond ik het het meest heftig. Door de extreme gasprijs kwam een steeds grotere groep in bestaansonzekerheid terecht.”

Veel lukte pas op de valreep. Waarom kwam het kabinet pas een dag voor Prinsjesdag met de energiesteun?

“We wilden de hele tijd het goede doen. Voor 2023 lag er een steunpakket van 17 miljard euro, alles gedekt in de begroting. Maar we hadden voor dit jaar niet meer mogelijkheden. We hebben alles onderzocht, dertig varianten. Kan het, en als het niet kan, hoe dan wel? Het liep vaak vast op de uitvoering, of dat je de juiste mensen niet bereikte.”

“Het probleem werd rond Prinsjesdag te groot toen de gasprijs door het dak ging. We hebben toen gezegd: hoe geven we zekerheid in groeiende bestaansonzekerheid voor een steeds grotere groep mensen? Dan moet je onorthodox durven zijn. De energiesteun was een bold move. En ook overvloedig, want niet alleen gericht op de kwetsbaren. Maar ik heb nog niemand met betere oplossingen horen komen.”

“Ons steunpakket verhoudt zich ook goed met dat van andere landen. Al wordt vaak gedaan alsof het niet zo is. Dan heeft België het beter gedaan, of Frankrijk. Ieder land zoekt wat helpt, zonder de kosten over de klif te jagen. Bij de ecofin-vergadering van de EU-ministers van financiën zeiden we vaak: laten we alsjeblieft de maatregelen coördineren. Het was soms bijna een maandelijkse therapieclub voor ministers van financiën.”

Sigrid Kaag: ‘Ik vond het het frappant hoe vaak ik de vraag kreeg of ik het wel kan, minister van minister van financiën zijn. Het was vrij ongegeneerd.’ Beeld Negin Zendegani

Het prijsplafond voor energie kost miljarden en leidt tot een hogere staatsschuld. Is dat een riskante gok?

“Vooruitkijkend zeg je: dit is niet voor herhaling vatbaar. Maar het is geen gok. Ik noem het eerder een berekend risico. We gaan dit dekken. We gaan het rustig bekijken. Er komen vervolgstappen om de vermogensongelijkheid aan te pakken. Daar liggen oplossingen. We weten niet hoe de gasprijs zich ontwikkelt, of wat de gasbaten zullen zijn. Onrustbarend is ook de hogere rente.”

“Toch kunnen we dit doen, als je kijkt naar alle middelen die we nog hebben. Een overheid moet er staan voor de meest kwetsbare burgers. Als we niet hadden gehandeld, was de groep mensen die in armoede was vervallen ontzettend gegroeid. We reageerden op een externe situatie die dramatisch was voor iedereen in Nederland.”

U wilt na 2023 alleen nog de kwetsbaren helpen. De PvdA heeft het al over een koopkrachtravijn. Moeten we ons schrap zetten?

“Ik laat me niet gek maken door woorden. Het woord ravijn is niet nodig: er komt een gestage en slimme afbouw van het prijsplafond. Maar ik zeg ook: de energiebijdrage afbouwen is niet automatisch een bezuiniging. We gaan kijken welke maatregel structureel beter is en de kwetsbaren het best helpt.

“Zoals de verduurzaming versnellen. Of hogere lonen, door de werkgevers. Er moet gekeken worden naar de werkgeversbijdrage. Bedrijven kunnen dit en hebben er ruimte voor, zeggen het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank en het Internationaal Monetair Fonds.”

“Iedereen moet wel zijn rol nemen. De gasprijs zal nog lang hoog blijven. In de coronapandemie zijn er veel steunmaatregelen geweest. Nu moet er weer een behapbare begroting komen. Er leven zorgen dat we een compensatiesamenleving worden. Dat zelfs mensen die het niet nodig hebben verwachten dat de overheid alles oplost. Maar dat is niet betaalbaar en ook niet gezond, voor economie noch samenleving. Dat is de moeilijke boodschap die ik moet brengen.”

Vaart de minister van financiën in deze crisis op een moreel kompas?

“Dat zou ik grootspraak vinden. Een minister van financiën moet naast de kwetsbaren staan, geen schuld doorschuiven naar toekomstige generaties, en de verduurzaming bevorderen. Met als randvoorwaarde dat het weer behapbaar wordt voor de begroting.”

U bent de eerste minister van financiën die een ‘behapbare begroting’ als laatste doel noemt.

“Een behapbare begroting is geen doel, maar een middel. Ik wil wel terug naar een goede toepassing van de begrotingsregels, omdat het ons kan helpen. Met die begrotingsregels maak ik collega’s in het kabinet af en toe helemaal gek. Er zijn veel manieren om ‘nee’ te zeggen – dat is mijn werk als minister van financiën. Ik probeer het onderhand op komische manieren te doen, met zelfspot. ”

Nederland heeft voor het eerst een vrouw als minister van financiën. Dat vindt u belangrijk, zegt u vaak. Wat merken we ervan?

“Of ik zo concreet dingen anders doe op deze post weet ik niet hoor. Misschien tonen vrouwen in het algemeen net wat ander leiderschap, kijken ze of beleid inclusief genoeg is, durven ze eerder duidelijkheid te verschaffen over wat wel en niet kan. De betekenis zit vooral in de uitstraling: op Prinsjesdag droeg een vrouw het koffertje.

“Er is een glazen plafond doorbroken. Het is goed als meisjes en vrouwen zien dat vrouwen in alle functies zichtbaar zijn. Wel vond ik het frappant hoe vaak ik dit jaar de vraag kreeg of ik het wel kan, minister van minister van financiën zijn. Het was vrij ongegeneerd, een standaardvraag. Het zegt vooral iets over de vraagstellers zelf, denk ik dan maar.”

Het was een jaar van crisis op crisis, maar het kabinet leek vaak weinig slagkracht te hebben. Waarom gaan veel besluiten zo traag?

“We stonden voor enorme politieke dilemma’s. Echte keuzes. De oorlog in de Oekraïne heeft alles veranderd, met veel economische onzekerheden, ook over hoe het verder gaat. Dat heeft vooral de snelheid van besluiten beïnvloed, maar volgens mij niet de slagkracht.”

“Dit kabinet is bezig met grote transities. Het is een olietanker die van koers moet veranderen. Het is niet allemaal direct zichtbaar. Ik begrijp dat mensen zeggen dat ze de oplossing of verandering nog niet zien. Maar echt, er gebeurt heel veel!

“Voor de zorg ligt er een zorgakkoord. In het onderwijs krijgt het mbo veel meer aandacht. Aan de klimaatambities moeten we wel duidelijk nog meer doen. Ik wil niet zeggen dat het allemaal goed gaat, maar er worden wel degelijk stappen gezet. De weg naar Rome is lang maar begint met koers houden en op pad gaan.”

Beeld Negin Zendegani

Komt de onrust in het land dan doordat mensen niet zien wat er goed gaat?

“Nee, nee! Het ligt niet aan de mensen in het land. Het is aan ons, het kabinet, om op een andere manier het verhaal te vertellen. Als er zoveel onvrede is, is het duidelijk dat we als kabinet niet goed overkomen. Het is één ding of mensen ontevreden zijn over politieke keuzes, maar het is iets anders als mensen zich niet gehoord voelen.

“Dat is veel fundamenteler. Dat los je ook niet van de ene op de andere dag op. Dat is de zoektocht. Ik ben onlangs bijvoorbeeld naar Nijmegen gegaan om te horen en zien hoe jongeren rondkomen.”

Over de stikstofcrisis of de crisis in de asielopvang hoorden we u niet vaak, dit jaar. Heeft Ter Apel u geen slapeloze nachten bezorgd?

“Ik vind van alles. Maar ik ben niet van de school van stoere uitspraken in het openbaar. De ministerraad is de plek waar ik laat horen wat ik van zaken vind. Daar voeren we nu ook de discussie over de toekomst van migratie. De vraag hoe we vluchtelingen humane opvang kunnen geven en hoe Nederland een veilige haven blijft weegt altijd zwaar op mij.”

“Het is makkelijk om te zeggen dat ik ergens slapeloze nachten van heb. Alleen, wat levert dat op? Ik denk liever: wat gaan we eraan dóen? Dit blijft altijd voor D66 een belangrijk onderwerp en daar herken ik me in. Maar ik heb er geen behoefte aan om een fragiel proces in de coalitie te verstoren met spannende uitspraken in de media.”

U hebt zware beveiliging, veel andere ministers zijn bedreigd. Heeft dat invloed op het functioneren van politici?

“Ik probeer er niet te tegen te vechten, dat is het beste. Ik onderga het. Ik probeer de politiepost niet meer te zien, al loop ik er bijna tegenaan zodra ik naar buiten ga. Boodschappen doe ik met beveiliging. De hond uitlaten gaat met beveiliging. Ik plan alles met beveiliging. Welkom in Nederland. Het is mijn allergrootste teleurstelling, sinds ik vijf jaar geleden terugkwam.”

“Het is schrikbarend hoeveel collega-ministers beveiliging nodig hebben. Waar houdt dit op? Ik ben somber. Het verbreedt zich: zorgmedewerkers, journalisten, lokale bestuurders, raadsleden die niet meer de politiek ingaan. Vrouwen zijn nog kwetsbaarder dan mannen. Gezinnen zeggen: ‘Mam, pap, doe het niet’. Het schaadt ons allemaal.

“Ik voel wel sterk dat er in heel Nederland zorgen over leven. Maar we spreken ons nog niet genoeg uit. Ik hoop op een tegenbeweging in het land. Waarbij mensen elkaar aanspreken op hoe we met elkaar discussiëren en over elkaar oordelen. Waarbij we weer proberen naar elkaar te luisteren. Als iemand een andere mening heeft maakt dat hem of haar nog niet slecht, hè? Probeer te begrijpen waar het vandaan komt. Je hóeft het niet eens te worden.”

Is dat het: we moeten accepteren dat we het niet eens worden?

“Ja. En mensen in het land moeten weer hoop en houvast voelen. Vooral degenen die het nu zo moeilijk hebben. Dat is de opdracht voor het kabinet”

Diplomaat werd politicus Sigrid Kaag (1961) is partijleider van D66. Sinds begin dit jaar is ze minister van financiën en vicepremier in het kabinet-Rutte IV. Eerder werkte Kaag als diplomaat. Ze was ondersecretaris-generaal bij de Verenigde Naties en leidde de ontwapeningsmissie die resulteerde in de vernietiging van de chemische wapens in Syrië. Ook was Kaag Special Coordinator van de Verenigde Naties in Libanon (UNSCOL). In 2017 stapte ze over naar de politiek, en werd in het kabinet-Rutte III minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en later ook minister van Buitenlandse Zaken. Ze was lijsttrekker van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 en vervolgens fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Sinds de zomer van 2020 is ze partijleider.

Lees ook:

Intimidatie en online haat: welke vrouw durft nog de politiek in?

Haatberichten schrikken vrouwen af om in de politiek te gaan of te blijven. Dat is funest voor het streven naar een gelijke vrouw-manverdeling, waarschuwen belangengroepen en experts.