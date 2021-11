Schrijvend in de nacht was Sandra van Berkum (1968-2021) het gelukkigst

Kunsthistorica Sandra van Berkum viel niet alleen op met haar oog voor esthetiek en sterk taalgevoel. Ook haar klassieke stem sprong eruit. In vele jingles en radiospotjes was die te horen. Zelf bleef ze bescheiden, soms zelfs onzeker. Dat leverde een ontembare werkdrift op.

Als ware taalpurist kan de Baarnse kunsthistorica ultiem genieten van de esthetiek van fraaie teksten. Haar vingers dansen dan over de toetsen van haar laptop, steeds even kijkend of een tekst klopt, of die goed voelt of toch nog mooier kan. Ze is een kei in interpunctie en heeft een hekel aan populair taalgebruik en clichés. Haar laptop is als een vriend, altijd dicht in de buurt. Perfectionistisch blijft ze eindeloos boetseren aan haar teksten.

Opdrachtgevers en haar uitgever Scriptum weten: als je wilt dat een opdracht secuur en grondig gebeurt, dan moet je Sandra vragen. Al weten zij ook dat ze gestelde deadlines nooit zal halen; werkplanning is niet haar sterkste kant. Tot een week voor haar overlijden blijft ze manmoedig werken. “Als ik schrijf, ben ik gelukkig”, zegt ze daarover. Toch is ze geen workaholic, eerder toegewijd.

Kunst, esthetiek en boeken

Het liefst werkt ze aan kunstfotoboeken, zoals over het ss Rotterdam, bijzondere serres, kunstig zilverwerk en glaskunst. Vooral de combinatie tussen kunst, esthetiek en boeken is aan haar besteed. Ze vindt het geen probleem dat haar tijdrovende klussen aan inkomsten niet veel opleveren, ze geeft weinig om materie. Als ze al iets aan zichzelf uitgeeft dan zijn het minimalistische kunstwerken, de etsen van kunstenaar Aat Veldhoen, met wie ze een klik heeft, zijn ­favoriet.

Sandra is een nachtvlinder en werkt het liefst als de wereld stilvalt en er weinig prikkels zijn. Als vriendinnen of haar zus in het holst van de nacht thuiskomen en hun verhaal kwijt moeten, kunnen ze haar gerust nog bellen. Ze heeft jarenlang een omgedraaid bioritme. Als kind is dat juist andersom en haar jeugd kenmerkt zich door ritme en regelmaat. Ze groeit op in een villa in Baarn, waar vader Jan van Berkum een makelaarskantoor bestiert en moeder Olga, van origine onderwijzeres, voor Sandra en haar zusje Patricia zorgt. Ze is echt een vaderskind. Als meisje van acht ondergaat ze een kiestransplantatie, die zo uniek is, dat er een reportage over wordt gemaakt.

Sandra van Berkum als puber.

Schooltje spelen

Ze is een dromerig en creatief kind, dat graag tekent en verhalen schrijft en vertelt. Ze speelt het liefste schooltje met Patricia, die dan geregeld met een smoesje vertrekt en niet meer terugkomt naar de ‘klas’. Ook sport Sandra graag, ze hockeyt en met haar zus speelt ze tennis. Ze heeft een mooie backhand en speelt heel ritmisch. Al geniet ze meer van de training dan de competitie, want dan is ze zo nerveus. Op Het Baarnsch Lyceum komt ze als puber niet echt uit de verf.

Haar wereld gaat pas open als ze rechten gaat studeren in Utrecht. Zonder dat ze werkelijk doorheeft waar ze zich voor opgeeft, wordt ze lid van studentenvereniging UVSV, waar ze de grootste lol heeft met haar jaargenoten. Dansen, feesten en verkleden: ze zuigt alles in zich op en geniet intens van de pret en onderlinge verbondenheid. Ze ontpopt zich als een ware gangmaker. Na twee maanden stapt ze over naar algemene letteren, maar vindt haar werkelijke passie tijdens een college kunstgeschiedenis. Dat wordt haar nieuwe studie en ze studeert af op zeventiende-eeuwse tekeningen van Paulus Potter.

Met jaarclubgenoten van studentenvereniging UVSV (Sandra in verticaal gestreept shirt).

Daarna rolt ze van het ene in het andere baantje. Ze werkt voor het Rembrandthuis, een kunsthandel, een antiquair en voor kunstbeurs Tefaf Maastricht en Pan Amsterdam. Dat rondfladderen en uitzoeken wat ze wil, vindt ze prima. Tot ze haar bestemming ontdekt als ze in 2004 met Michiel Kruidenier en Thera Coppens een boekje maakt over Baarnse serres. Ze geniet van de verhalen achter de bijzondere serres en hun bewoners. Sandra is als een Alice in Wonderland: ze komt binnen, duikt in het verhaal en ontdekt zo informatie die nog niemand kent. Haar verwondering, belangstelling en treffende vragen zijn hierbij kenmerkend.

Ze is begin dertig als ze haar eigen tekstbureau opricht en wordt getroffen door de schoonheid van het historische stoomschip Rotterdam. Ze heeft altijd al een voorliefde voor de zee en schepen: haar grootvader was gezagvoerder op de grote vaart en ze mag zelf graag zeezeilen. Voor haar boek De Rotterdam. De kunst van het reizen duikt ze maandenlang in de historie van het schip, ze zoekt materiaal over alle kunstwerken en karakteristieke interieurs; het schip zelf ligt dan nog weg te rotten onderaan de rots van Gibraltar. Later maakt ze nog een kookboek, een Gouden Boekje voor kinderen en een fotoboek over haar favoriete schip.

Recent portret van Sandra van Berkum.

Mien waar is mijn feestneus?

Humor heeft ze ook, ze werkt mee aan het boek Mien waar is mijn feestneus? over feesten in Nederland. Vanwege haar welbespraaktheid en wonderschone stem gaat ze aan de slag als voice-over voor radiospots. Ze werkt enkele jaren voor Sky Radio, Classic FM en Sublime FM, waar ze jingles inspreekt en nieuwslezer is. Vooral de tijd als vaste nieuwslezer in de nacht past haar. Tevens verzorgt ze de administratie van Van Berkum Makelaars, dat haar zus inmiddels bestiert.

Ze woont alweer een tijd in het appartement boven het makelaarspand in Baarn: lekker makkelijk en praktisch als ze even moeten overleggen. Sowieso blijft hun gezin een toevluchtsoord; ondanks dat ze in haar leven meerdere liefdes kent, vindt ze geen levenspartner. Ze heeft geregeld afspraakjes met knappe mannen, die vallen voor haar spontaniteit, maar het leidt niet tot langdurige relaties. Dat vindt ze heus jammer, zeker tijdens stille weekenden, maar ze gaat er niet onder gebukt.

Ze is graag op zichzelf, niet altijd de makkelijkste en ontwikkelt zich door de jaren heen als een warm en betrokken lid van de gezinnen van haar vriendinnen Angelique en Renate. “Daar kan ik ten minste mijn vreselijke zelf zijn”, roept ze dan. Sandra kan soms best aandacht vragen, maar is vooral attent, warmhartig en altijd geïnteresseerd in het verhaal van de ander.

Een worsteling blijft haar onzekerheid. Hoeveel complimenten ze ook krijgt, ze vraagt vaak aan haar vriendinnen of ze het wel goed doet. Ze kan moeilijk ‘nee’ zeggen en van haar ruimhartigheid wordt door opdrachtgevers weleens extra gebruik gemaakt. Ze wordt niet altijd op waarde geschat. Stevig teleurgesteld is ze als ze merkt dat ze na noeste arbeid niet wordt uitgenodigd voor de opening van desbetreffend project. Zakelijk zijn en een passend tarief voor haar werkzaamheden ontvangen, blijft lastig. Zelf heeft ze daar weinig moeite mee: haar werk is haar leven.

Ze zit nog vol met plannen

Sandra heeft de gave om intens contact met mensen te maken. Voor verschillende projecten werkt ze met de Rotterdamse fotograaf Daniël van de Ven, die bij hun eerste ontmoeting geenszins van plan is zijn historische foto’s met haar te delen. Maar na urenlange gesprekken lukt het Sandra toch om zijn vertrouwen te winnen. Het gouden materiaal smeedt ze om tot het kunstboek Voor altijd Rotterdam en een tentoonstelling in de Kunsthal. Hoewel ze van tevoren stikzenuwachtig is, geeft ze stralend een indrukwekkende speech die taalkundig staat als een huis. En zo zeilt ze van project naar project en zit ze nog vol plannen.

Nooit heeft ze te kampen met lichamelijk ongemak, tot ze een jaar geleden een trombosebeen ontwikkelt. Na veel medisch geharrewar krijgt ze de diagnose eierstokkanker. De achttien chemokuren die ze manmoedig ondergaat, hebben niet het gewenste effect. De laatste maanden woont ze weer thuis. Haar tennisvriendinnen koken voor haar en haar ouders en zus zijn veelvuldig in de buurt. Van overgave is geen sprake, Sandra blijft stevig doorwerken op haar laptop en mailt driftig heen en weer met opdrachtgevers. Tijdens haar ziekte verschijnt nog haar boek over beeldend kunstenaar Jan Verschoor en zijn museumhuis.

‘Waar zijn we toch in beland?’

Tot het laatst toe steekt ze haar kop in het zand over haar lot. “Waar zijn we toch in beland?”, is haar gevleugelde uitspraak. Over de uitvaart wil ze het al helemaal niet hebben. Alsof ze daarmee haar naderende sterven wil bezweren. Ze is er gewoonweg niet aan toe om terug te blikken of wat te mijmeren. Alleen haar vader lukt het om haar scherm wat te laten zakken en dan spreken ze over spirituele zaken. Maar verder moet haar familie beloven: geen poes­pas op de begrafenis.

Zo gebeurt het dat de kist in haar eigen geliefde Volvo naar de laatste rustplaats wordt gereden. Haar zus zit achter het stuur en draait voluit Sandra’s lijflied van Abba, waarna de daaropvolgende stilte oorverdovend is.

Sandra van Berkum werd geboren op 28 november 1968 in Hilversum en overleed op 15 september 2021 in Amersfoort.