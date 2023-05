Roze koeken bij de bio-boer

Ik heb rondgevraagd wat mannen van middelbare leeftijd verkeerd doen bij het daten. Kort gezegd: ze doen zichzelf anders voor, of ze doen lomp.

Vandaag een voorbeeld van een combinatie hiervan.

Een vijftiger had bij een goeie vriend van haar gezien hoe dolgelukkig die was geworden met zijn Amsterdamse kunstenares op leeftijd, die hij had ontmoet via een datingsite voor ouderen. Dus zij na lang aarzelen ook maar op die site, waar ze reageerde op een man die zichzelf aanprees als ‘bio-boer zoekt vrouw’.

Het werd een match en ze spraken af, en wat bleek: die man was helemaal geen bio-boer. Hij was zelfs geen boer!

Wel had hij in zijn achtertuin een klein lapje grond met eetbare bloemen dat hij ‘voedselbos’ noemde en dat hij geërfd had van de vorige bewoners.

Dat ‘bio-boer’ was misschien humoristisch bedoeld, kun je denken, maar nee, want dan was het verder wel gezellig geworden en dat was het niet. Hij had haar bij hem thuis uitgenodigd (‘kun je mijn land zien’) en had haar daar niet één keer aangekeken of iets gevraagd. Eigenaardig was dat hij een goeie vriendin van hem had uitgenodigd om óók te komen, een vrouw die zwijgend achter een laptop in de woonkamer had gezeten. Na de rondleiding door zijn huis, waarbij hij slaapkamer en berghokken niet had overgeslagen, was er koffie met roze koeken en uiteindelijk waren de twee vrouwen onderling nog wel aardig aan de praat geraakt, maar de middag werd natuurlijk geen succes.

Was hij dan misschien op het eerste gezicht op zijn date afgeknapt en had hij daarom gewoon niet zo zijn best (lees: lomp) gedaan?

Ook niet, want hij had graag een tweede afspraak gewild en vond het raar dat zij dat niet wilde ‘want wat kon je nou weten na één ontmoeting?’

Het punt is denk ik dat veel mensen niet zo’n goede kijk op zichzelf hebben. En dat we vaak eigenlijk geen idee hebben wat liefde is, of kan zijn.

Ik stel me voor dat zo’n man misschien twintig of dertig jaar getrouwd is geweest, en dat zijn vrouw het met hem heeft uitgehouden totdat de emmer vol was. Kinderen de deur uit en toen hup, man erachteraan. Die na de scheiding gewoon op dezelfde voet doorgaat, er geen idee van hebbend dat je met lompheid geen liefde krijgt.

Terwijl hij dat waarschijnlijk wél wil, liefde, want waarom is hij anders aan het daten?

De bio-boer is ook dit keer niet wijzer geworden, want zijn date had geen zin gehad om hem tekst en uitleg te geven.

Ik snap dat wel.

Maar het is ook jammer, want hoe moet hij nou leren dat je liefde alleen met liefde krijgt?

Vrouwen kunnen ook raar doen, daarover de volgende keer.

Trea van Vliet schrijft over daten op middelbare leeftijd. Waar loop je tegenaan?