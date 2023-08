PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop: ‘Bij boomers gaat het niet om de leeftijd maar om de manier van denken’

Zijn generatie vertegenwoordigen in de politiek, dat is wat het jongste Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (25 jaar, PvdA) zich ten doel stelt. “Ik heb veel kansen gekregen, daardoor voel ik me een zondagskind. Ik vind dat iedereen die kansen moet kunnen krijgen.’’

Ontspannen slentert Habtamu de Hoop over het terrein van de kaatswedstrijd in zijn woonplaats Wommels. Het hele dorp is uitgelopen voor de competitie van deze typisch Friese sport. Het Tweede Kamerlid van de PvdA is op deze dag in augustus geen deelnemer, maar vrijwilliger bij ‘De Freule’, zoals deze wedstrijd heet. Den Haag is ver weg. ‘Ha, Happie’, klinkt het steeds. In het Fries antwoordt ‘Happie’ vriendelijk terug.

De Hoop geniet ervan. Elke donderdag stapt hij na het Kamerwerk in zijn auto en pas na de Afsluitdijk herademt hij weer. Friesland is zijn heitelân (vaderland), hoewel hij 25 jaar geleden in Addis Abeba in Ethiopië is geboren. Hij werd te vondeling gelegd in een café en opgevangen in een weeshuis. Het boerenechtpaar De Hoop uit Wommels adopteerde hem. In het Friese dorp tussen Bolsward en Sneek is hij opgegroeid en geworteld.

“Ik vind het belangrijk om steeds weer terug te komen. Ik heb hier een huis gekocht met mijn vriendin, want hier voel ik me thuis”, vertelt De Hoop. Hij heeft de band met het dorp ook nodig om de verleiding te weerstaan helemaal op te gaan in de politiek. “Ik vind het Binnenhof ontzettend leuk, maar je zit al snel in een bubbel. Het mag mijn leven niet beheersen. Mij helpt het om zaterdags te voetballen met de jongens die ik al vanaf mijn zevende ken. Sporten is voor mij heel lekker, alles om je heen gaat uit. Ik vind het bovendien fijn om me af en toe nog 25 te voelen en een biertje te drinken in de kroeg met mijn vrienden.’’

Jongeren zijn gewend geraakt aan onverschilligheid

De Hoop is het jongste Kamerlid en voelt zich verantwoordelijk om op te komen voor de belangen van zijn generatie. Want hij merkt dat er een kloof is tussen de belevingswereld van veel jongeren en politiek Den Haag. “Ik maak me daar grote zorgen over. Ik zie dat mijn generatie gewend is geraakt aan onverschilligheid door de manier van politiek bedrijven de laatste jaren. Ze leggen zich neer bij de status quo. Terwijl ik bij veel jonge mensen ook een drang tot verandering zie. Maar daar gebeurt niets mee. Het fanatisme van veel jonge mensen mis ik in de politiek.”

Hij wijst op bewegingen als Extinction Rebellion en Black Lives Matter. Jongeren laten van zich horen over belangrijke maatschappelijke onderwerpen als duurzaamheid en racisme. “Maar dat activisme wordt niet genoeg vertaald in het parlement. Dat reken ik ook mijn eigen partij aan. Daarom zit ik in de politiek. Om de kloof tussen jongeren en Haagse werkelijkheid te overbruggen. Ik hoop dat ik dat waar kan maken.”

Jonge, frisse mensen

Dat De Hoop in Den Haag verzeild raakte, was min of meer toevallig. Op school kon hij het schrijven van een werkstuk ontlopen door mee te doen aan een debatwedstrijd. Hij bleek het leuk te vinden en goed te kunnen. Zijn talent als debater werd ontdekt door de fractievoorzitter van de plaatselijke PvdA die hem de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân in loodste.

Intussen was De Hoop ook al ontdekt door de NTR, die hem opleidde tot presentator van het populaire kinderprogramma Het Klokhuis. Hij onderbrak zijn studie journalistiek om zich daar volledig op te richten.

Dat hij in 2021 op de lijst voor de Tweede Kamer kwam, was ook omdat anderen iets in hem zagen. “Ik dacht: de PvdA kan wel wat jonge, frisse mensen gebruiken, en ik keek om me heen: misschien ben ik daar wel de meest geschikte persoon voor. Dan moet ik dat ook doen.”

De plicht om zijn geluk in te zetten voor anderen

Aan de rand van het kaatsveld staan zijn heit en mem. In 2019, toen ze dertig jaar getrouwd waren, zijn ze met Habtamu en hun andere adoptiezoon teruggegaan naar Ethiopië. Een reis die veel indruk maakte, vertelt De Hoop. Ze bezochten het weeshuis waar hij vier maanden had gewoond. “Daar lieten ze een boekje zien met foto’s van alle kinderen die daar ooit gewoond hadden. Op de pagina waar ik stond, waren ook foto’s te zien met een kruisje erachter. Die kinderen waren overleden. Toen merkte ik hoeveel geluk ik heb gehad met mijn adoptie. Mijn pad had heel anders kunnen lopen. Dat kwam hard bij me binnen.”

Hij besefte dat hij de plicht had om zijn ‘geluk’, zoals hij dat noemt, in te zetten voor anderen. “Op dat moment ging de knop om. Ik deed presentatiewerk en de gemeenteraad, maar ik besefte dat ik alleen in de politiek het verschil kon maken. Dan moest ik daar maar alles uithalen wat er in zat, dacht ik. Dat komt dus voort uit mijn adoptie. Ik vind dat ik het beter moet doen dan een ander, omdat ik het geluk heb gehad hier terecht te komen.”

Door ongelijke behandeling gelijkheid bevorderen

In zijn maidenspeech in de Tweede Kamer, die veel indruk maakte, vertelde hij over zijn persoonlijke geschiedenis en over zijn missie als politicus: dat elk kind kan worden wat hij of zij wil. “Ik heb veel kansen gekregen, daardoor voel ik me een zondagskind. Ik vind dat iedereen die kansen moet kunnen krijgen.’’

Over kansengelijkheid wordt veel gesproken, maar het is een lastig begrip. “Ik heb soms ook ongemak bij het begrip kansengelijkheid. Het suggereert dat het wel goed komt, als iedereen dezelfde kansen heeft. Maar je kunt gewoon pech hebben in het leven. Je moet ook de juiste mensen om je heen hebben die jou verder helpen. Die had ik, en dat gun ik iedereen.’’

De politiek heeft maar beperkte invloed op het scheppen van gelijke kansen, merkt hij zelf. “Er leven 350.000 kinderen in armoede. Ik was laatst op een school waar een leraar vertelde dat hij leerlingen met lege magen en afgetrapte schoenen in zijn klas heeft. Terwijl een school in een betere buurt het wel voor elkaar krijgt om schoolontbijt te regelen. Dan begint daar al de ongelijkheid. We moeten dus meer focussen op plekken waar zoiets het hardst nodig is. Door ongelijke behandeling kun je gelijkheid bevorderen.”

Jeugdige overmoed

Het jonge Kamerlid bezoekt veel scholen op de dagen dat hij niet in Den Haag hoeft te zijn. Daar hoort hij wat er speelt onder jongeren. “Vooral op basisscholen krijg ik veel leuke respons, omdat ze me nog kennen van Het Klokhuis. Ik kan bij wijze van spreken hun broer zijn.”

Eenmaal terug in het parlement probeert hij de belangen van jongeren een stem te geven. “Dat doe ik door mijn manier van politiek bedrijven. Maar ook inhoudelijk sta ik er vaak anders in dan oudere partijgenoten. Over het leenstelsel in het onderwijs houd ik een heel ander verhaal dan jaren gebruikelijk was in de PvdA. Ook over het inkrimpen van de luchtvaart was mijn partij in het verleden vaak terughoudender dan ik nu ben. Het belang van werk stond voorop, terwijl ik meer op duurzaamheid hamer. Zo zie je duidelijk verschillen tussen generaties politici.”

Heeft hij in de afgelopen twee jaar als Kamerlid iets concreets bereikt voor jongeren? Aan een tafeltje in café-restaurant It Reade Hynder, even weg van de drukke kaatsbaan, knikt De Hoop. Samen met GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht kreeg hij het voor elkaar dat mbo-studenten hetzelfde recht krijgen om bepaalde kroegen te bezoeken als studenten aan hogeschool en universiteit. Ze werden tot nu toe aan de deur geweigerd. “De minister komt met een wet die dat verbiedt. Dat hebben we samen met die studenten bedacht tijdens een sessie in een zaaltje in de Kamer. We hadden twintig pizza’s besteld en gingen met de voeten op tafel brainstormen. Zo kun je de scheidslijn tussen jongeren en de politiek makkelijker overbruggen.’’

Boomers talking about telefoons

Met hetzelfde Kamerlid heeft hij zich ook ingezet voor het behoud van openbaar vervoer voor jongeren. Juist scholieren en studenten zijn ervan afhankelijk, terwijl de afgelopen jaren één op de drie bushaltes is geschrapt. Hier komt de kloof tussen jong en oud en die van stad en platteland bij elkaar. Ook die scheidslijn wil De Hoop slechten.

“Ik merk elke dag in Den Haag dat Drenthe, Friesland en Groningen stelselmatig worden overgeslagen. Het meeste geld gaat nog steeds naar Amsterdam en Rotterdam. Ik voel me dan ook de aangewezen persoon om een brug te slaan tussen deze regio en Den Haag.’’

In Wommels zag hij hoe een neerwaartse spiraal ontstaat bij het schrappen van twee bushaltes. De bus komt nu niet meer door het dorp, de bewoners moeten een kwartier lopen voor de eerstvolgende halte langs de provinciale weg. “De basisschool klaagt dat ze daardoor geen stagiaires meer kunnen krijgen, want die willen niet een kwartier naar hun werk lopen. En ook de supermarkt krijgt nu minder klanten. Zo gaat het van kwaad tot erger.”

Het lukte hem om met steun van andere partijen een geschrapte buslijn in de regio Deventer terug te krijgen. “Die bus ging door zeven dorpen heen, door het opheffen van die lijn konden leerlingen niet meer met het openbaar vervoer naar school. Dankzij onze protesten konden we dat terugdraaien.’’

In zijn strijd om voor jongeren op te komen, is hij soms ook wat overmoedig, geeft hij zelf toe. Zo kwam het CDA-Kamerlid René Peters met het voorstel mobieltjes in de klas te verbieden. De Hoop schreef een verontwaardigde tweet: ‘Boomers talking about telefoons terwijl het onderwijs in de fik staat’. “Ik vond het een raar voorstel, maar het was geen handige actie. Ik had die tweet niet moeten posten. Jeugdige overmoed, zullen we maar zeggen.”

Het was niet de eerste keer dat hij de oudere generatie zo neerzette. Wat vindt hij er dan van dat de combinatie GroenLinks-PvdA uitgerekend met een boomer als lijsttrekker komt? Lachend: “Frans Timmermans is de beste debater die ik ken. Bij boomers gaat het niet zozeer om de leeftijd, maar om de manier van denken. Je kunt veel zeggen over Frans, maar niet dat hij niet modern is en geen nieuwe ideeën heeft. Ik hoop dat ik ook oudere generaties aanspreek en Frans heeft laten zien dat ook te doen bij jongeren. Het is niet zwart-wit.”

Maar hij weet ook dat de combinatie PvdA en jongeren niet voor de hand ligt. “Ik heb het gevoel dat ik mijn uiterste best doe jonge mensen te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld door aandacht te blijven vragen voor betaalbare woningen en een vast contract. Maar zij koppelen de oplossing van die problemen misschien niet automatisch aan de PvdA. Mijn uitdaging is dat ze dat wel gaan doen.”

Voor sommigen is hij een rolmodel

Er is een onderwerp waarvan De Hoop weet dat er geen overbrugging mogelijk is. En dat is de discussie over Zwarte Piet. Als raadslid begon hij in Friesland als eerste over de afschaffing ervan, maar dat viel niet bij iedereen goed. Sterker nog, de actie van een aantal Friezen om de actiegroep Kick Out Zwarte Piet op de snelweg bij Joure tegen te houden staat bekend als die van de ‘Blokkeerfriezen’. “Daar stonden bekenden van mij tussen. Ik had daar moeite mee. Ik heb er ook geen begrip voor, omdat het me erg raakt. In het verleden ben ik weleens uitgemaakt voor Zwarte Piet. Dat is het enige moment dat ik me hier in de gemeenschap een buitenstaander voelde, anders nooit.”

Integendeel, voor sommigen is hij juist een rolmodel, waar andere jongeren zich aan kunnen optrekken, merkt hij. “Op een school waar ik sprak, zat een zwart meisje in de klas. Na afloop hoorde ik van iemand die erbij was dat ze met open mond naar mij gekeken had. Blijkbaar dacht ze: zo kan het dus ook. Een gewone zwarte jongen van de boerderij die het op jonge leeftijd al brengt tot Kamerlid. Als jongeren daaruit hoop en perspectief kunnen putten, vind ik dat prachtig.”

Trouw schrijft deze zomer een serie over 'de Kloof'. Welke scheidslijnen lopen er door Nederland en hoe proberen politici die te overbruggen?

